تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الزمالك المصري أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

وستكون المباراة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

🔥المباراة القادمة

🏆رابطة أبطال افريقيا ( دور المجموعات – الجولة 1)

⚽️ الزمالك 🆚 شباب بلوزداد

🕔 17:00 ( الجزائر )

🗓 10/02/2023

🏟️ ملعب القاهرة الدولي – القاهرة

🏁 ثلاثي التحكيم : طاقم سنغالي

عيسى سي

الحاجي مالك سامبا

نهى بنغورا

📺 | القنوات الناقلة : Beinsports pic.twitter.com/2O7Uj3zmEs — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) February 9, 2023

تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة القوية أمام بطل الجزائر شباب بلوزداد، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

- Advertisement -

دفاع الفارس الأبيض: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

وسط التشكيلة: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي (عماد نبيل)، عمرو السيسي، محمد أشرف روقا.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري (شيكابالا).

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023

ومن المقرر أن تبث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل كذلك على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

الحماس والمتعة! 🔙 دوري أبطال إفريقيا 2022/23 ينطلق غدًا. 🤩 مستوى الترقب. 💯#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/jhWHwOG0b1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 9, 2023

وسيعلق على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، على قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو محمد بركات.

بينما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري بلال علام.

ويتواجد فريقا الزمالك وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، برفقة المريخ السوداني والترجي الرياضي التونسي.

قائمة اللاعبين المعنيين بسفرية فريق شباب بلوزداد إلى مصر تحسبا لمواجهة نادي الزمالك في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال افريقيا. pic.twitter.com/TaBYyYXivY — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) February 7, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل حامل اللقب الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

كما ويعتلي الفريق المنافس شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة برصيد 29 نقطة لهذا الموسم.