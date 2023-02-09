الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد watanserb.com
تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد
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وطن- يلتقي فريق الزمالك المصري أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

وستكون المباراة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

تشكيلة الزمالك ضد شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة القوية أمام بطل الجزائر شباب بلوزداد، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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دفاع الفارس الأبيض: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

وسط التشكيلة: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي (عماد نبيل)، عمرو السيسي، محمد أشرف روقا.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري (شيكابالا).

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023

ومن المقرر أن تبث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل كذلك على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

وسيعلق على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، على قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو محمد بركات.

بينما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري بلال علام.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

ويتواجد فريقا الزمالك وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، برفقة المريخ السوداني والترجي الرياضي التونسي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل حامل اللقب الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

كما ويعتلي الفريق المنافس شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة برصيد 29 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي الزمالك + نادي شباب بلوزداد + دوري أبطال أفريقيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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