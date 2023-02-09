الخميس, فبراير 9, 2023
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“تسونامي ببحر العرب”.. ناشط عماني يجدد الجدل بشأن ظاهرة انتحار الدلافين

الناشط العماني البارز سعيد جداد ربط بين نفوق الدلافين في شواطيء السلطنة وبين إمكانية حدوث تسونامي مدمر في بحر العرب

كتب فهمي الورغمي
تسونامي ببحر العرب watanserb.com
تخوفات من حدوث تسونامي ببحر العرب كردات فعل لزلزال سوريا وتركيا
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ما زال جدل التداعيات المحتملة لزلزال سوريا وتركيا المدمر على الأحياء البحرية وحياة الناس في منطقة الشرق الأوسط، يثير الكثير من التساؤلات في أوساط الباحثين وكذا النشطاء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي سلطنة عمان ربط ناشط مُجتمعي بين نفوق الدلافين واحتمالية حدوث تسونامي في بحر العرب.. فما القصة؟

البداية…انتحار دلافين في سلطنة عُمان

وثقت مقاطع فيديو مريعة، عشرات الدلافين وقد سارعت للخروج من المياه في شواطيء محافظتي ظفار وكلما، جنوب سلطنة عمان.

كثيرون ممن كان حاضرا على تلك الحادثة، اعتبر في البداية أن تلك الدلافين كانت تمارس معهم لعبة من نوع ما، على اعتبار أن لهذه الكائنات البحرية ذكاء تواصليا مع بني البشر يُندر وجوده لدى باقي البحريات.

لكن المفاجأة حصلت عندما اكشتفوا أن تلك الدلافين خرجت إلى اليابسة بهدف وحيد هو “الموت”.

موت تلك الدلافين، سرعان ما أحدث ردود فعل واسعة حوله، في محاولة لتفسير تلك الظاهرة النادر رؤيتها في سلطنة عمان وحول العالم أيضاً.

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في سياق هذا الجدل القائم، اعتبر الناشط العماني “سعيد جداد” أن ظاهرة انتحار الدلافين في شواطيء السلطنة وحوداث أخرى مشابهة، من الممكن أن تؤدي إلى كارثة بحرية شديدة على مستوى بحر العرب.

ناشط عماني يُحذر من تسونامي قد يضرب بحر العرب

وفي نص تغريدته التي شاركها عبر حسابه على منصة تويتر تحدث “جداد” عن “نفوق الدلافين على الشاطئ في منطقة حاسك جنوب سلطنة عمان في عمليات انتحارية رغم محاولات المواطنين دفعها الى البحر.”

كما تحدث عن ظاهرة أخرى ملفتة وهي “انتقال طيور النورس من شواطىء صلاله وريسوت الى السهل وبأعداد كبيرة جدا”.

قبل أن يختم سعيد جداد حديثه بالتساؤل: “فهل قد يشير ذلك الى احتمال حدوث شيء ما في بحر العرب كزلزال أو تسونامي؟”.

وتابع في تغريدة أخرى متحدثا عن ولاية صلالة قائلا: “صلالة إذا رأيتها في جوجل تجدها شريط ضيق يقع بين جبلين البحر من الجنوب والجبال من الشمال.. وهناك اثار تدل على ان البحر قد وصل الى وديانها وكهوفها ربما سبق أن تعرضت لتسونامي”.

مضيفا أنها “تقع تحت مستوى سطح البحر وهذا يحتم على الجهات المعنية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لأي زلزال أو تسونامي مستقبلا”.

مخاوف في الخليج العربي من تداعيات خطيرة لزلزال سوريا وتركيا

تفاعل كثيرون مع ما جاء على لسان الناشط العماني، وفي أحد التعليقات فسر أحد المغردين ظاهرة نفوق الدلافين قائلا إن “الدلافين في دراسات علمية أمريكية تقول غالبا بسبب نشاط ترددات السونار القوي من الغواصات العسكريه ولا تتحمله الدلافين”.

تطرق كذلك إلى الهجرات الجماعية التي يقوم بها طائر النورس في غير معادها، وقال ” أما النورس فمن سنوات وهو كذا بسب قله السردين .زمان كانوا يجففونه في(المنجيب)بكثره ..والان اغلب السردين يباع للمصنع.وكذلك صار متعود على القمامه اكل جاهز بدون عناء “.

في تعليق آخر، قال “بدر المسروري”: “توجد أمثلة عديدة على تنبؤ الحيوانات بقدوم الكوارث الطبيعية حتى قبل أجهزة الرصد البشرية. أعتقد أنه يجب على البشر أن يهتموا ويركزوا على مثل هذه السلوكيات الغير طبيعية للحيوانات . نسأل الله السلامة والعفو والعافية”.

بدوره، أضاف”جابر السعيدي” في سياق متصل “حقيقة شي غريب.. أيضا معي حلال لا يرضى أن يسرح كعادته على الرغم من المحاولات المتكررة لرعيه ولكنه يقاوم وخائف من السيح و مباشرة يرجع إلى الحضيرة وكأن شيء ما سيحدث له.. سبحااااان الله”.

العلم لا يتحدث عن علاقة شَرطية بين موت الحيوانات وحدوث الكوارث الطبيعية

في المقابل، اعتبر “ماجد الجابري” أن ما قاله جداد لايمت للواقع أو العلم بصلة.

وعلق قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله.. الدلافين طلعت ربما بسبب نوع من الأسماك يلاحقها ( فجما، فيما) او غيرها وعددها ٨ فقط ٧ رجعت بسلام وواحد نفق….طيور النورس في الشتاء تدخل البر و طبيعي بعض الطيور البحرية توصل حتى للأودية و كله بحث عن الغذاء.. لا تسونامي ولا زلزال و لا غيره”.

كذلك وفي رد غير مباشر على الناشط العماني، ومن ورائه من يشاركه نفس التصورات حول علاقة الزلزال بتنقلات الطيور أو نفوق بعض الحيوانات، نفى الباحث الفلكي الكويتي “عادل السعدون” الأمر وفند كل التصورات التي تتحدث عن اقتراب زلزال سيضرب بحر العرب.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تنتشر مثل هذه الترهات بغرض إخافة الناس والتأثير النفسي والجسمي عليهم…لا تخافون ماكو شيء…والشاطي الغربي للخليج العربي وهو من الكويت الى عمان في امان من زلازل مدمرة ويجب عدم تناقله”.

قبل أن يُضيف “هناك مجموعة كبيرة من العرب تتمنى زوال اهل الخليج العربي..ولا اعرف السبب؟”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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