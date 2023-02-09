الخميس, فبراير 9, 2023
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تحولت لكتلة لهب.. احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين في السعودية (فيديو)

انتشرت مقاطع لاحتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض بالمملكة العربية السعودية وأكدت مصادر متطابقة أنه لا يوجد أي إصابات

كتب فهمي الورغمي
احتراق حافلة معتمرين عمانيين watanserb.com
احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض فيما لم يبلغ عن إصابات
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وطن – كشفت وسائل إعلام عمانية، عن احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من العاصمة السعودية الرياض بالمملكة، كانوا في طريقهم إلى الحرمين، فيما لم تؤكد مصادر رسمية سعودية أو عمانية الأضرار الناجمة عن هذه الحادثة.

احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين قرب الرياض

وتناقلت صفحات وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خبرا مفاده احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض، العاصمة السعودية.

وأظهر مقطع فيديو مروع ألسنة اللهب وقد التهمت جميع أجزاء الحافلة، وسط تصاعد كثيف للدخان وحيرة وذهول الحضور.

أحد المعتمرين، وثق هذه الحادثة عبر هاتفه الجوال، حيث ظهر الجزء الأيمن من الحافلة وهو يحترق.

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بينما وقف باقي المعتمرين على مسافة تزيد عن 500 متر، وهم يراقبون ألسنة اللهب وهي تأكل هيكل الحافلة تدريجيا.

بينما شارك معتمر آخر مقطع فيديو له وباقي المعتمرين، مؤكدا عدم تعرض أي فرد منهم للإصابة، مشيرا إلى أنهم جميعاً بصحة جيدة، وليس هناك أي إصابات.

وفي الأثناء، لم تصدر السلطات المعنية في سلطنة عُمان أو نظيرتها في السعودية أي توضيح حول حيثيات هذه الحادثة التي أثارت حالة من الهلع غير المسبوقة في صفوف المعتمرين على متن الحافلة.

لكن مراقبين لهذه الحادثة، رجحوا أن يكون سبب الاحتراق خللا فنيا في محرك الحافلة بسبب عطل حديث. أو أن الأمر عائد إلى عدم قيام المشرفين على هذه الرحلة بالصيانة اللازمة قبل الانطلاق.

مؤكدين أن يقظة سائق الحافلة وأيضا من كانوا على متنها، من المرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء نجاتهم من كارثة محققة.

حوادث السير تؤرق المعتمرين

المثير للقلق في هذه الحادثة، هي أنها الثانية في أقل من سنة واحدة، بالنسبة لمعتمري سلطنة عمان المتوجهين عبر الحافلات إلى السعودية.

حيث وفي حادثة أكثر مأساوية، تعود لشهر أغسطس آب الماضي، توفي عمانيان وأُصيب عشرة خلال حادث سير تعرضت له حافلة تُقل معتمرين عمانيين إلى السعودية.

ووقعت تلك الحادثة في منطقة “الموية“، التي تبعد عن ميقات السيل الكبير في منطقة الطائف بنحو 180 كم.

وقبله أيضاً في يوليو من عام 2015، فُجع العمانيون بوفاة عدد من المعتمرين، وإصابة العشرات، أثناء اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق “خريص” بالمملكة العربية السعودية.

وكانت تلك الحافلة عائدة من مكة، بعد أداء من عليها مناسك العمرة، قبل أن ترتطم بشاحنة وجهاً لوجه، ما أدّى إلى مصرع 9 ركاب وإصابة 41 بإصابات تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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