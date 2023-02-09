تحولت لكتلة لهب.. احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين في السعودية (فيديو)

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وطن – كشفت وسائل إعلام عمانية، عن احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من العاصمة السعودية الرياض بالمملكة، كانوا في طريقهم إلى الحرمين، فيما لم تؤكد مصادر رسمية سعودية أو عمانية الأضرار الناجمة عن هذه الحادثة.

احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين قرب الرياض

وتناقلت صفحات وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خبرا مفاده احتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض، العاصمة السعودية.

أنباء عن إحتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض بالمملكة العربية #السعودية .#بوابة_الأخبار #سلطنة_عمان pic.twitter.com/RSQoXO7gw8 — بوابة الأخبار | bawabaanews (@bawabaanews) February 9, 2023

وأظهر مقطع فيديو مروع ألسنة اللهب وقد التهمت جميع أجزاء الحافلة، وسط تصاعد كثيف للدخان وحيرة وذهول الحضور.

أنباء عن إحتراق حافلة عمانية لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض بالمملكة العربية السعودية . ❕🚎 نسأل الله لهم السلامة وان يكونو جميعا بخير🤲 pic.twitter.com/BV4RAxc7cq — مزون (@newsmazoon) February 9, 2023

أحد المعتمرين، وثق هذه الحادثة عبر هاتفه الجوال، حيث ظهر الجزء الأيمن من الحافلة وهو يحترق.

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بينما وقف باقي المعتمرين على مسافة تزيد عن 500 متر، وهم يراقبون ألسنة اللهب وهي تأكل هيكل الحافلة تدريجيا.

بينما شارك معتمر آخر مقطع فيديو له وباقي المعتمرين، مؤكدا عدم تعرض أي فرد منهم للإصابة، مشيرا إلى أنهم جميعاً بصحة جيدة، وليس هناك أي إصابات.

وفي الأثناء، لم تصدر السلطات المعنية في سلطنة عُمان أو نظيرتها في السعودية أي توضيح حول حيثيات هذه الحادثة التي أثارت حالة من الهلع غير المسبوقة في صفوف المعتمرين على متن الحافلة.

🔴 أنباء عن إحتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض pic.twitter.com/aJbXr3wA5s — صحيفة رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2023

لكن مراقبين لهذه الحادثة، رجحوا أن يكون سبب الاحتراق خللا فنيا في محرك الحافلة بسبب عطل حديث. أو أن الأمر عائد إلى عدم قيام المشرفين على هذه الرحلة بالصيانة اللازمة قبل الانطلاق.

مؤكدين أن يقظة سائق الحافلة وأيضا من كانوا على متنها، من المرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء نجاتهم من كارثة محققة.

أنباء عن إحتراق حافلة لمعتمرين عمانيين بالقرب من الرياض بالمملكة العربية ولا تردنا أنباء عن الإصابات pic.twitter.com/pA2uUWFdhr — أبو سيف (@M89hQOa7zVGz9Dt) February 9, 2023

حوادث السير تؤرق المعتمرين

المثير للقلق في هذه الحادثة، هي أنها الثانية في أقل من سنة واحدة، بالنسبة لمعتمري سلطنة عمان المتوجهين عبر الحافلات إلى السعودية.

حيث وفي حادثة أكثر مأساوية، تعود لشهر أغسطس آب الماضي، توفي عمانيان وأُصيب عشرة خلال حادث سير تعرضت له حافلة تُقل معتمرين عمانيين إلى السعودية.

أنباء عن وقوع حادث سير لحافلة معتمرين عُمانيين بالسعودية

🚶‍♂️🚶‍♂️💔 pic.twitter.com/UpyXIIR89i — الجراح 🩹 (@1ui0__) August 24, 2022

ووقعت تلك الحادثة في منطقة “الموية“، التي تبعد عن ميقات السيل الكبير في منطقة الطائف بنحو 180 كم.

وقبله أيضاً في يوليو من عام 2015، فُجع العمانيون بوفاة عدد من المعتمرين، وإصابة العشرات، أثناء اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق “خريص” بالمملكة العربية السعودية.

وكانت تلك الحافلة عائدة من مكة، بعد أداء من عليها مناسك العمرة، قبل أن ترتطم بشاحنة وجهاً لوجه، ما أدّى إلى مصرع 9 ركاب وإصابة 41 بإصابات تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.