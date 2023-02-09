بيل غيتس يواعد أرملة مؤسس مشارك في شركته “مايكروسوفت”! (صور)

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وطن – تداولت تقارير إخبارية، أنباءً عن انّ مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يواعد باولا هيرد، أرملة مارك هيرد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل، وكان أيضاً مؤسس مشارك لشركة مايكروسوفت.

بيل غيتس يواعد باولا هيرد

في الأسبوع الماضي، تم تصوير بيل غيتس مع صديقته الجديدة المزعومة باولا هيرد، حيث شوهد الإثنان معاً في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بأستراليا، خلال حضور مباراة ببطولة الفردي للرجال.

في عام 2021، انفصل بيل غيتس (67 عامًا)، وزوجته ميليندا فرينش غيتس، (58 عامًا)، رسميًا، وبتشاركان في ثلاثة أبناء بالغين .

قال مصدر لمجلة بيبول: “من المعروف على نطاق واسع أن بيل غيتس وبولا هيرد يتواعدان، لكنها لم تقابل أبناءه بعد”.كما نقلت “ماركا” الإسبانيّة

Paula Hurd: 5 Things To know About The ‘Mystery Woman’ Bill Gates Is Reportedly Dating https://t.co/v40NLIE98B pic.twitter.com/ReullcTL1b — Breaking Celebrity News (@BreakingCN) February 9, 2023

في مقابلة مع “بي بي سي نيوز” الأسبوع الماضي، تمّ سؤال الملياردير بيـل غـيتس عما إذا كان منفتحًا على الوقوع في الحب مرة أخرى. أجاب: “بالتأكيد، أنا لست روبوتًا”.

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بالإضافة إلى ذلك، أقر الملياردير بأنه “وصل إلى بعض النقاط السلبية الشخصية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وفاة والدي وانتهاء زواجي” في مدونته في نهاية العام والتي نُشرت في ديسمبر من العام السابق.

كما قال غيتس: “كوني ثريًا يجعل حياتي أكثر راحة، ولكن ليس أكثر إشباعًا. من أجل ذلك، أحتاج إلى عائلة وأصدقاء ووظيفة أعمل فيها على أشياء مهمة. أنا ممتن لامتلاك الثلاثة جميعًا.”

ومع ذلك، فهو لم يجعل علاقته المزعومة مع باولا هيرد رسمية حتى الآن.بحسب التقارير