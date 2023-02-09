الخميس, فبراير 9, 2023
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حياتنا

بيل غيتس يواعد أرملة مؤسس مشارك في شركته “مايكروسوفت”! (صور)

تم تصوير بيل غيتس مع صديقته الجديدة المزعومة باولا هيرد، حيث شوهد الإثنان معاً في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، خلال حضور مباراة ببطولة الفردي للرجال.

كتب أنس السالم
watanserb.com
بيل غيتس و باولا هيرد أرملة الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل
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وطن – تداولت تقارير إخبارية، أنباءً عن انّ مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يواعد باولا هيرد، أرملة مارك هيرد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل، وكان أيضاً مؤسس مشارك لشركة مايكروسوفت.

بيل غيتس يواعد باولا هيرد

في الأسبوع الماضي، تم تصوير بيل غيتس مع صديقته الجديدة المزعومة باولا هيرد، حيث شوهد الإثنان معاً في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بأستراليا، خلال حضور مباراة ببطولة الفردي للرجال.

يواعد بيل غيتس باولا هيرد أرملة الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل
بيل غيتس مع باولا هيرد يحضران مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

في عام 2021، انفصل بيل غيتس (67 عامًا)، وزوجته ميليندا فرينش غيتس، (58 عامًا)، رسميًا، وبتشاركان في ثلاثة أبناء بالغين .

بيل غيتس وطليقته ميليندا وأبناءهما
بيل غـيتس وطليقته ميليندا وأبناءهما

قال مصدر لمجلة بيبول: “من المعروف على نطاق واسع أن بيل غيتس وبولا هيرد يتواعدان، لكنها لم تقابل أبناءه بعد”.كما نقلت “ماركا” الإسبانيّة

في مقابلة مع “بي بي سي نيوز” الأسبوع الماضي، تمّ سؤال الملياردير بيـل غـيتس عما إذا كان منفتحًا على الوقوع في الحب مرة أخرى. أجاب: “بالتأكيد، أنا لست روبوتًا”.

مارك هيرد وزوجته
مارك هيرد وزوجته
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بالإضافة إلى ذلك، أقر الملياردير بأنه “وصل إلى بعض النقاط السلبية الشخصية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وفاة والدي وانتهاء زواجي” في مدونته في نهاية العام والتي نُشرت في ديسمبر من العام السابق.

كما قال غيتس: “كوني ثريًا يجعل حياتي أكثر راحة، ولكن ليس أكثر إشباعًا. من أجل ذلك، أحتاج إلى عائلة وأصدقاء ووظيفة أعمل فيها على أشياء مهمة. أنا ممتن لامتلاك الثلاثة جميعًا.”

ومع ذلك، فهو لم يجعل علاقته المزعومة مع باولا هيرد رسمية حتى الآن.بحسب التقارير

 

المصدرpeople - marca - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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