بيل غيتس يواعد أرملة مؤسس مشارك في شركته “مايكروسوفت”! (صور)

- Advertisement -

وطن – تداولت تقارير إخبارية، أنباءً عن انّ مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يواعد باولا هيرد، أرملة مارك هيرد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل، وكان أيضاً مؤسس مشارك لشركة مايكروسوفت.

في الأسبوع الماضي، تم تصوير بيل غيتس مع صديقته الجديدة المزعومة باولا هيرد، حيث شوهد الإثنان معاً في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بأستراليا، خلال حضور مباراة ببطولة الفردي للرجال.

في عام 2021، انفصل بيل غيتس (67 عامًا)، وزوجته ميليندا فرينش غيتس، (58 عامًا)، رسميًا، وبتشاركان في ثلاثة أبناء بالغين .

قال مصدر لمجلة بيبول: “من المعروف على نطاق واسع أن بيل غيتس وبولا هيرد يتواعدان، لكنها لم تقابل أبناءه بعد”.كما نقلت “ماركا” الإسبانيّة

Paula Hurd: 5 Things To know About The ‘Mystery Woman’ Bill Gates Is Reportedly Dating https://t.co/v40NLIE98B pic.twitter.com/ReullcTL1b

— Breaking Celebrity News (@BreakingCN) February 9, 2023