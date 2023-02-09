بعد فقد أمل النجاة.. فريق الإنقاذ القطري انتشلهم وكُتب لهم عمر جديد (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بدأ فريق البحث والإنقاذ الذي أرسلته قطر إلى تركيا، الأربعاء، عمله في انتشال الناجين من تحت أنقاض الزلزال جنوبي تركيا.

وفجر الاثنين ضرب زلزال بشدة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ما أودى بحياة 9 آلاف و57 شخصاً وأصاب 52 ألفاً و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، حسب حصيلة غير نهائية فيما لا يزال آلاف الأشخاص تحت الأنقاض.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش، والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

فريق الانقاذ القطري امس انتقل لمدينة عنتاب واستطاعو إنقاذ طفل عمره ١٢ سنه بعد ٥٤ ساعة تحت الانقاض Katar arama/kurtarma ekibi Gaziantep, Nurdağ’da çalışmalarına başladı. Ekip, 12 yaşında bir çocuğumuzu dün gece enkazdan canlı 🇶🇦🇹🇷 #HelpTurkey #Turkey #Gaziantep #hatay #AFAD pic.twitter.com/kIfSjAfhI6 — Salah (@MrSalah05) February 9, 2023

فريق من 120 شخصاً و12 سيارة ومعدات متكاملة لدعم عمليات البحث

وتمكن الفريق القطري التطوعي من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال جنوبي تركيا.

وأظهرت صور لحظات إنقاذ الفريق القطري لأشخاص وهم على قيد الحياة من تحت الركام.

انقاذ شخص عمره ٧٥ سنه من تحت الانقاض من قبل فريق الانقاذ القطري 🇶🇦 والفرنسي والتركي

بعد ٧٠ ساعه من الزلزال

الله يعيين المنقذين وييسر عملهم ويتلطف بحال الضحايا 🙏🏼🙏🏼 https://t.co/y4hFwn1R41 — ilbedi3 (@ilbedi3) February 9, 2023

- Advertisement -

وكانت السفارة القطرية في تركيا أعلنت، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” عن وصول فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”، إلى مطار غازي عنتاب واستقبالهم من قبل ممثلي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التركية.

وصول فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي ( لخويا) الى مطار غازي عنتاب واستقبالهم من قبل ممثلي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التركية. pic.twitter.com/g0DfWxVnFu — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) February 7, 2023

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها بتاريخ 6/3/2023 إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وجاء في البيان أن فريقاً مؤلفاً من 120 شخصاً و12 سيارة ومعدات متكاملة لدعم عمليات البحث والإنقاذ القطرية، يرافق أولى رحلات الجسر الجوي بالإضافة إلى 3 مشاف ميدانية وفريق طبي متكامل للإسعافات الأولية ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

إنفوجراف| انطلاق رحلات الجسر الجوي من قطر تضامناً مع المتضررين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/wxAGJmniGC — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 8, 2023

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، إقبالاً واسعاً على التبرع بمساعدات عينية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.

وأعلنت السفارة التركية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، الثلاثاء، قبول مساعدات عينية ضمن احتياجات عاجلة مطلوب إرسالها إلى تركيا “في أسرع وقت” عبر طائرات الخطوط الجوية التركية.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن قطريين ومقيمين في الدولة الخليجية، بالإضافة إلى الجالية التركية في الدوحة، سلّموا مساعدات عينية في كل من مقر المركز الثقافي التركي (يونس إمرة) والمدرسة التركية.

وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو للوكالة التركية، إن “المساعدات العينية التي يجرى تجميعها سوف تصل إلى إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر الخطوط التركية.

وأشاد “كوكصو” بحجم الاستجاربة القطرية لكارثة الزلزال في تركيا قائلاً: “كل مَن في قطر على قلب واحد وبكل ما يستطيعون لدعم إخوانهم في تركيا”.

تتشابه قصص الدمار في المدن المنكوبه،فحيث ما وليت وجهك،تقابلك قصص تفيض ألماً وحزناً.

قصص تختلف في تفاصيلها

لكن المشترك بينها هو التعلق بأمل محاصر تحت الانقاض.#جهود_فريق_البحث_والانقاذ_القطري#جهود_فرق_الانقاذ #Qatar#زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/sESq0uqxHh — المحامي خالد عبدالله المهندي ( دولة قطر ) (@Lawyerkhalid1) February 9, 2023

فيما قال المستشار التعليمي التركي في الدوحة، مصطفى أداش وفق الوكالة التركية، إن المدرسة التركية استقبلت عدداً كبيراً من المساعدات العينية عبر سيارات توافدت بشكل كبير على المدرسة.

كما أكد نائب مدير المركز الثقافي التركي بالدوحة، محمد مظهر شاهين، أنه منذ “الإعلان عن قبول المساعدات شاهدنا تجاوباً من الجميع في قطر وقاموا بإحضار ما لديهم إلى مقر المركز.”