الخميس, فبراير 9, 2023
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بعد فقد أمل النجاة.. فريق الإنقاذ القطري انتشلهم وكُتب لهم عمر جديد (شاهد)

أظهرت صور متداولة لحظات إنقاذ الفريق القطري لأشخاص وهم على قيد الحياة من تحت الركام

كتب خالد الأحمد
الفريق القطري زلزال تركيا watanserb.com
تمكن الفريق القطري التطوعي من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال جنوبي تركيا
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وطن – بدأ فريق البحث والإنقاذ الذي أرسلته قطر إلى تركيا، الأربعاء، عمله في انتشال الناجين من تحت أنقاض الزلزال جنوبي تركيا.

وفجر الاثنين ضرب زلزال بشدة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ما أودى بحياة 9 آلاف و57 شخصاً وأصاب 52 ألفاً و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، حسب حصيلة غير نهائية فيما لا يزال آلاف الأشخاص تحت الأنقاض.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش، والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

فريق من 120 شخصاً و12 سيارة ومعدات متكاملة لدعم عمليات البحث

وتمكن الفريق القطري التطوعي من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال جنوبي تركيا.

وأظهرت صور لحظات إنقاذ الفريق القطري لأشخاص وهم على قيد الحياة من تحت الركام.

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وكانت السفارة القطرية في تركيا أعلنت، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” عن وصول فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”، إلى مطار غازي عنتاب واستقبالهم من قبل ممثلي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التركية.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها بتاريخ 6/3/2023 إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

الفريق القطري ينتشلون المتضريين من تحت الأنقاض جنوب تركيا

وجاء في البيان أن فريقاً مؤلفاً من 120 شخصاً و12 سيارة ومعدات متكاملة لدعم عمليات البحث والإنقاذ القطرية، يرافق أولى رحلات الجسر الجوي بالإضافة إلى 3 مشاف ميدانية وفريق طبي متكامل للإسعافات الأولية ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، إقبالاً واسعاً على التبرع بمساعدات عينية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.

وأعلنت السفارة التركية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، الثلاثاء، قبول مساعدات عينية ضمن احتياجات عاجلة مطلوب إرسالها إلى تركيا “في أسرع وقت” عبر طائرات الخطوط الجوية التركية.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن قطريين ومقيمين في الدولة الخليجية، بالإضافة إلى الجالية التركية في الدوحة، سلّموا مساعدات عينية في كل من مقر المركز الثقافي التركي (يونس إمرة) والمدرسة التركية.

وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو للوكالة التركية، إن “المساعدات العينية التي يجرى تجميعها سوف تصل إلى إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر الخطوط التركية.

وأشاد “كوكصو” بحجم الاستجاربة القطرية لكارثة الزلزال في تركيا قائلاً: “كل مَن في قطر على قلب واحد وبكل ما يستطيعون لدعم إخوانهم في تركيا”.

فيما قال المستشار التعليمي التركي في الدوحة، مصطفى أداش وفق الوكالة التركية، إن المدرسة التركية استقبلت عدداً كبيراً من المساعدات العينية عبر سيارات توافدت بشكل كبير على المدرسة.

كما أكد نائب مدير المركز الثقافي التركي بالدوحة، محمد مظهر شاهين، أنه منذ “الإعلان عن قبول المساعدات شاهدنا تجاوباً من الجميع في قطر وقاموا بإحضار ما لديهم إلى مقر المركز.”

المصدرالأناضول + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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