الخميس, فبراير 9, 2023
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حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم..كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟

شرب 3 أكواب من القهوة يومياََ يقلل من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتب ايمان الباجي
القهوة تخفض ضغط الدم..كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟ watanserb.com
القهوة
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وطنكشفت دراسة جديدة، تحدث عنها موقع “news-medical“، أن شرب القهوة يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟

وجد الباحثون أن المشاركين الذين شربوا فنجانين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا انخفض لديهم معدل ضغط الدم بشكل كبير مقارنة بمن شربوا كوب واحد من القهوة.

ولاحظ فريق البحث أن هذه التأثيرات الإيجابية تنطبق على الضغط الأبهر المحيطي والمركزي، أي الأقرب للقلب.

حللت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients وأجراها باحثون من جامعة بولونيا الإيطالية، العلاقة بين استهلاك القهوة ومعايير ضغط الدم المحيطي والمركزي في عينة من السكان الإيطاليين.

شرب القهوة يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

من جهته، قال البروفيسور كلاوديو بورغي، الذي قاد الدراسة:” هذه هي الدراسة الأولى التي لاحظت هذا الارتباط في السكان الإيطاليين. وتؤكد البيانات التأثير الإيجابي لاستهلاك القهوة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.”

القهوة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في إيطاليا والعالم. تشير التقديرات إلى أنه تم استهلاك ما يقرب من 10 ملايين طن من القهوة على مستوى العالم في عامي 2020 و 2021.

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وعلى الرغم من مخاوف العلماء من تأثير القهوة، ظهرت العديد من الفوائد لمن يشربونها بانتظام، فقد لوحظ انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض الأمراض التنكسية العصبية والكبد.

يقول أريجو بورجي وهو أستاذ في قسم العلوم الطبية والجراحية في جامعة بولونيا والمؤلف الأول للدراسة: “الكافيين هو واحد من العديد من مكونات القهوة، وبالتأكيد ليس الوحيد الذي له دور فعال. وقد تم بالفعل تسجيل آثار إيجابية على صحة الإنسان حتى بين أولئك الذين يستهلكون القهوة منزوعة الكافيين.”

وأضاف:”نحن نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن يبدو أن المكونات النشطة بيولوجيًا الأخرى في القهوة تعمل على موازنة هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستويات ضغط الدم.”

للتحقيق في هذه الآثار، لا سيما فيما يتعلق بقياس الضغط، اعتمد الباحثون على عينة من 720 رجلاً و783 امرأة. وتمت مقارنة مستويات ضغط الدم وعادات استهلاك القهوة، إلى جانب مجموعة من البيانات السريرية الأخرى.

تم استهلاك ما يقرب من 10 ملايين طن من القهوة على مستوى العالم في عامي 2020 و 2021

يوضح بورجي في هذا السياق:”النتائج واضحة للغاية. كان ضغط الدم المحيطي أقل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يستهلكون كوبا إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

مضيفََا:”وللمرة الأولى، تمكنا أيضًا من تأكيد هذه التأثيرات فيما يتعلق بضغط الأبهر المركزي، وهو الضغط القريب من القلب، حيث نلاحظ ظاهرة متطابقة تقريبًا مع قيم متشابهة تمامًا لمن يشربون القهوة المعتادين مقارنة بمن لا يشربونها.”

وأظهر تحليل بيانات العينة أن قيم الضغط الانقباضي والنبض كانت أقل في كل من الدورة الدموية الطرفية وضغط الأبهر المركزي لدى شاربي القهوة.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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