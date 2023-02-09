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حياتنا

الفأر “بات” يدخل موسوعة غينيس كأكبر فأر في العالم..كم يبلغ عمره؟

تمكن الفأر ''بات"،البالغ من العمر 9 سنوات، من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بصفته أكبر فأر في العالم من حيث السن.

كتب ايمان الباجي
الفأر
الفأر بات
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وطن– يحظى الفأر “بات” الآن بلقب كبير بعد أن سجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس لطول العمر، وفقا لما أورده موقع “abc“.

أكبر فأر حي في العالم

أعلن تحالف سان دييغو للحيوانات البرية بعد احتفالية منح الشهادة، أن الفأر وهو من نوعية فأر جيب المحيط حصل على موافقة موسوعة غينيس، الأربعاء، باعتباره أكبر فأر حي سنا تحت رعاية الإنسان، إذ يبلغ من العمر 9 سنوات و209 أيام.

ولد الفأر في حديقة حيوان “سان دييغو سفاري بارك” في 14 يوليو 2013، في إطار برنامج تربية الحيوانات المهددة بالانقراض للحفاظ على بقائها.

ولد الفأر في حديقة حيوان “سان دييغو سفاري بارك” في 14 يوليو 2013

أصغر أنواع الفئران حجماً في أمريكا الشمالية

أعلن التحالف أن فأر جيب المحيط الهادئ، هو أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية، ويأتي اسمه من جيبين في خديه يستخدمهما لنقل الطعام ومواد التعشيش.

وفقًا للمؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، يتراوح حجم هذا نوع من الفئران من 10.9 سم إلى 15.2 سم في الطول من الأنف إلى طرف الذيل ويمكن أن يزن من 6 إلى 10 جرامات.

كما قال التحالف إن نطاق بيئة الفأر كان في يوم من الأيام يمتد من لوس أنجلوس جنوبا إلى وادي نهر تيهوانا، لكن عدد الحيوانات انخفض بعد عام 1932 بسبب التعدي البشري وتدمير الموائل.

أعلن التحالف أن الفأر هو أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية
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وأشار التحالف إلى أن اعتقادا ساد لمدة 20 عاما أن الفأر انقرض حتى تم اكتشاف مجموعات صغيرة ومعزولة منه عام 1994 في “دانا بوينت” بمقاطعة أورانج، لكن هذا النوع من الفئران ما زال مهدداََ بالانقراض.

من جهتها، قالت ديبرا شيير، التي أسست تحالف سان دييغو للحيوانات البرية:” هذا التكريم خاص جدًا لفريقنا، وهو مهم بالنسبة لهذا النوع من الفئران.”

وأضافت:”إنه مؤشر على التفاني والرعاية الذي نقدمه كمنظمة.”
المصدرموقع "abc"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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