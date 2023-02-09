الفأر “بات” يدخل موسوعة غينيس كأكبر فأر في العالم..كم يبلغ عمره؟

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وطن– يحظى الفأر “بات” الآن بلقب كبير بعد أن سجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس لطول العمر، وفقا لما أورده موقع “abc“.

أكبر فأر حي في العالم



أعلن تحالف سان دييغو للحيوانات البرية بعد احتفالية منح الشهادة، أن الفأر وهو من نوعية فأر جيب المحيط حصل على موافقة موسوعة غينيس، الأربعاء، باعتباره أكبر فأر حي سنا تحت رعاية الإنسان، إذ يبلغ من العمر 9 سنوات و209 أيام.

ولد الفأر في حديقة حيوان “سان دييغو سفاري بارك” في 14 يوليو 2013، في إطار برنامج تربية الحيوانات المهددة بالانقراض للحفاظ على بقائها.



أصغر أنواع الفئران حجماً في أمريكا الشمالية

أعلن التحالف أن فأر جيب المحيط الهادئ، هو أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية، ويأتي اسمه من جيبين في خديه يستخدمهما لنقل الطعام ومواد التعشيش.

وفقًا للمؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، يتراوح حجم هذا نوع من الفئران من 10.9 سم إلى 15.2 سم في الطول من الأنف إلى طرف الذيل ويمكن أن يزن من 6 إلى 10 جرامات.

كما قال التحالف إن نطاق بيئة الفأر كان في يوم من الأيام يمتد من لوس أنجلوس جنوبا إلى وادي نهر تيهوانا، لكن عدد الحيوانات انخفض بعد عام 1932 بسبب التعدي البشري وتدمير الموائل.

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وأشار التحالف إلى أن اعتقادا ساد لمدة 20 عاما أن الفأر انقرض حتى تم اكتشاف مجموعات صغيرة ومعزولة منه عام 1994 في “دانا بوينت” بمقاطعة أورانج، لكن هذا النوع من الفئران ما زال مهدداََ بالانقراض.

من جهتها، قالت ديبرا شيير، التي أسست تحالف سان دييغو للحيوانات البرية:” هذا التكريم خاص جدًا لفريقنا، وهو مهم بالنسبة لهذا النوع من الفئران.”

