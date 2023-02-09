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الإمارات تسلم حمدية الجاف للعراق.. ماذا دار بين السوداني وابن زايد في قصره؟

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق عن إلقاء القبض على حمدية الجاف، المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الإمارات وتسليمها للعراق بتهمة الفساد

كتب باسل النجار
القبض على حمدية الجاف watanserb.com
المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف
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وطن – في خبر أثار تفاعلا كبيرا جدا عبر مواقع التواصل بالعراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الخميس، القبض على “حمدية الجاف” المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، في الإمارات وتسليمها لبغداد بتهمة الفساد المالي والإداري.

القبض على المدير العام السابق للمصرف العراقي حمدية الجاف

وبحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتسليم المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) لأبوظي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وجاء في نص البيان الذي طالعته (وطن) أنه “بالتزامن مع زيارة دولة السيّد رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي.”

وتابع البيان الحكومي الرسمي لهئية النزاهة العراقية أن “دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.”

“مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة.”

الإمارات تسلم حمدية الجاف للعراق على خلفية اتهامات بالفساد
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وأضافت الدائرة أنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، “مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة.”

السوداني التقى محمد بن زايد في قصره

والخميس، كان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قد وصل إلى الإمارات لبحث تعزيز العلاقات، خلال أول زيارة يجريها لأبوظبي منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022.

واستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، السوداني في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي، بمراسم استقبال رسمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، بأن السوداني وصل إلى أبو ظبي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

القبض على حمدية الجاف
لقاء محمد بن زايد ومحمد شياع السوداني في الإمارات وبحث ملفات عدة

وأوضح أن “رئيس الوزراء، بحث توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية”.

جدير بالذكر أن هذه أول زيارة يجريها السوداني إلى الإمارات، منذ تشكيل حكومته في أكتوبر 2022.

وفي نوفمبر عام 2020، قدم رئيس الإمارات محمد بن زايد، التهنئة للسوداني على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومته، قبل أن يبحثان هاتفيا علاقات البلدين، في 3 فبراير الجاري.

المصدرهئية النزاهة العراقية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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