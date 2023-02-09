الإمارات تسلم حمدية الجاف للعراق.. ماذا دار بين السوداني وابن زايد في قصره؟

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وطن – في خبر أثار تفاعلا كبيرا جدا عبر مواقع التواصل بالعراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الخميس، القبض على “حمدية الجاف” المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، في الإمارات وتسليمها لبغداد بتهمة الفساد المالي والإداري.

القبض على المدير العام السابق للمصرف العراقي حمدية الجاف

وبحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتسليم المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) لأبوظي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

القاء القبض على" حمدية الجاف " مدير عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) الاسبق

في الامارات على خلفيَّة إدانتها في عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي pic.twitter.com/2ZWPBPpcW4 — هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) February 9, 2023

وجاء في نص البيان الذي طالعته (وطن) أنه “بالتزامن مع زيارة دولة السيّد رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي.”

وتابع البيان الحكومي الرسمي لهئية النزاهة العراقية أن “دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.”

“مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة.”

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وأضافت الدائرة أنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، “مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة.”

بالتزامن مع زيارة محمد شياع السوداني ، دولة الامارات تسلم حمدية الجاف مدير المصرف التجاري العراقي السابق المسؤوله عن هدر أكثر من مليار دولار امريكي معظمها ذهبت إلى قروض وهميه وتسهيلات مصرفيه الى كردستان خارج الضوابط وبدون سند قانوني pic.twitter.com/SoJKsp839q — دكتور علي (@20yahia1920) February 9, 2023

السوداني التقى محمد بن زايد في قصره

والخميس، كان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قد وصل إلى الإمارات لبحث تعزيز العلاقات، خلال أول زيارة يجريها لأبوظبي منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022.

واستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، السوداني في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي، بمراسم استقبال رسمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

جرت له مراسم استقبال رسمية .. #رئيس_الدولة يستقبل معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق. #فيديو_وام pic.twitter.com/tye3dWeSb3 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 9, 2023

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، بأن السوداني وصل إلى أبو ظبي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأوضح أن “رئيس الوزراء، بحث توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية”.

جدير بالذكر أن هذه أول زيارة يجريها السوداني إلى الإمارات، منذ تشكيل حكومته في أكتوبر 2022.

وفي نوفمبر عام 2020، قدم رئيس الإمارات محمد بن زايد، التهنئة للسوداني على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومته، قبل أن يبحثان هاتفيا علاقات البلدين، في 3 فبراير الجاري.