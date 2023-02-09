ارتفاع كبير بسعر الدولار واليورو في السوق السوداء بالسودان

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وطن – شهد سعر الدولار داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الخميس 9 فبراير 2023، تغيرا جديدا وشهد ارتفاعا ملحوظا.

سـعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وكان محللون توقعوا ارتفاع سـعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان مع بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وأفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن) بارتفاع سعر الدولار إلى 596 جنيها. بينما كان سعر العملة الخضراء منذ يومين في السوق الموازي حوالي 590 جنيها.

جدير بالذكر أنه توجد فروق في سـعر الدولار بالسوق الموازي بالسودان؛ حسب المنطقة ومن تاجر لآخر.

سعر الدولار في السوادن اليوم بالبنوك

وداخل البنوك السودانية ثبت سـعر الدولار في آخر أيام تعاملات هذه الأسبوع.

وجاء متوسط سـعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 584 جنيها للشراء، و 588.38 جنيها للبيع.

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وكان محللون توقعوا أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.

وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 633 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 627.21 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 617 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 157.80 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 154.30 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 162.19 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 160 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 162.25 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 155.39 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1553 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك ام درمان 1548 جنيها.

سعر الجنيه المصري في السوق السوداء بالسودان اليوم

وحقق الجنيه المصري اليوم داخل السوق السوداء بالسودان سعر 19.20 جنيها.

ويمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.