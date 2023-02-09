الخميس, فبراير 9, 2023
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أول صور للصيادين المفقودين بسلطنة عمان وآخر تطورات عمليات البحث

تحركت طائرة استطلاع عمانية لتمشيط المنطقة ولا زال البحث مستمرا عن مفقودي الأشخرة

كتب باسل النجار
مفقودي الأشخرة watanserb.com
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وطن – لا تزال عمليات البحث عن المواطنين العمانيين المفقودين من نيابة الأشخرة على متن قارب صيد في البحر، قائمة على قدم وساق وسط تضامن شعبي واسع من أبناء السلطنة مع المفقودين وذويهم.

عمليات البحث لا تزال جارية عن مفقودي الأشخرة

وكان الصيادان وفق حسابات عمانية على تويتر، قد فُقدا على بعد ١٨٠ كيلومتراً من نيابة الأشخرة التابعة لولاية “جعلان بني بوعلي”، منذ صباح، الأربعاء.

هذا وغزت صور الصيادين المفقودين مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، وسط آلاف الدعوات لهما بالسلامة والعودة آمنين.

وعن هوية الصيادين المفقودين فقد كشف مقربون منهما، أن الشاب المفقود يدعى “راشد”، وعمه راشد بن سالم هو الشخص الثاني المفقود.

ودون ناصر السنيدي كاشفا عن علاقته بمفقودي الأشخرة:”اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام واحرسهم بعينك التي لا تنام.. ابن اختي راشد وعمه راشد بن سالم.”

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وفي هذا السياق كتب عامر الجعفري عبر وسم “مفقودين الأشخرة” الذي تصدر تويتر سلطنة عمان:”سبحانه الحافظ الحفيظ نسألك يارب أن تحفظ المفقودين وتهيئ لهم أسباب السلامه وتردهم إلى أهلهم وذويهم بالصحة والعافية.”

وكثفت ناشطة عمانية أخرى دعواتها للمفقودين أن يردهم الله سالمين:”اللهم أخرجهم من ظلمات البحر اللهم نجهم كما نجيت يونس من بطن الحوت.. اللهم نجهم كما نجيت يوسف من غيابة الجب اللهم نجهم كما نجيت إبراهيم من النار.. اللهم نجهم كما نجيت موسى من فرعون.. يارب اللهم اخرجهم من ظلمات البحر بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين يارب”

وعن آخر تطورات عمليات البحث ونتائجها في المياه العمانية، كشف أحمد البلوشي، نائب رئيس الجمعية العمانية للصيادين في تصريحات لإذاعة “الوصال” المحلية أنه “تحركت طائرة استطلاع لتمشيط المنطقة ولا زال البحث مستمر عن مفقودي الأشخرة.

وتابع البلوشي:”الصيادين طلعوا بالقارب من السفينة الحرفية لصيد الدلافين، ولكن تأخر رجوعهم للسفينة، وما نعرف إيش لي صار معهم من يوم أمس الصباح.”

واستطرد نائب رئيس الجمعية العمانية للصيادين، أنه يتمنى “تفعيل نظام التتبع الآلي، ودعم الصيادين لأن النظام مُكلف”

دعوات بتوفير أجهزة تتبع في كل القوارب

كما أصدرت الجمعية العامة للصيادين بسلطنة عمان، بيانا أكدت فيه أنها تتابع عمليات البحث عن مفقودي الأشخرة، من مساء يوم أمس.

وتابع البيان موضحا:”وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة والمتطوعين في البحث. ويتواجد حاليا في منطقة البحث أكثر من 7 سفن للصيد الحرفي وأكثر من 14 قاربا مسطحا.”

ومن جانبه وحتى لا تتكرر هذه الحوادث ومع توفر التقنية، عبر الدكتور حمود النوفلي، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس عن أمله أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير أجهزة تتبع في كل القوارب، وإلزام الجميع بتركيبها.

جدير بالذكر أنه في يونيو من العام الماضي، وقعت حادثة مشابهة لصيادين من نفس الولاية أيضاً، وتم الإعلان عن فقدان صيادين في عرض البحر بنيابة الأشخرة في محافظة جنوب الشرقية بعد خروجهما في رحلة صيد.

وكشفت شرطة عُمان السُّلطانية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر وقتها، أنها قامت بتكثيف جهود البحث التي استمرت من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.

ونتاج هذه العمليات الكثيفة من البحث وبعد أيام عديدة من العمل المستمر على هذا الأمر، عثرت السلطات العمانية على الصيادين المفقودين على متن سفينة باكستانية اصطحبتهما معها، ليتم لاحقاً إعادتهما للسلطنة وهم أحياء وبخير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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