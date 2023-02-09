الخميس, فبراير 9, 2023
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أفضل 5 طرق لحجز تذاكر طيران بأسعار رخيصة

تكشف الأبحاث أن الأحد هو أفضل يوم لحجز الرحلات الرخيصة

كتب ايمان الباجي
أفضل 5 طرق لحجز تذاكر طيران بأسعار رخيصة watanserb.com
كيف تشتري تذاكر طيران رخيصة؟
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وطن– كشف موقع “travellersworldwide” مجموعة من الطرق يجب على جميع المسافرين إتباعها عند البحث عن رحلات طيران بأسعار رخيصة.

ومن خلال الطرق والنصائح التي ستراها في هذا التقرير، يمكنك توفير حوالي 50٪ أو أكثر على سعر تذاكر الطيران. 

اختر أرخص يوم لحجز رحلتك

هل تعلم أن اليوم الذي تحجز فيه رحلتك مهم من حيث التكلفة الإجمالية؟. تراجع شركات الطيران مقاعدها المفتوحة للرحلات وتخفض الأسعار أو ترفعها وفقًا لأكثر أيام الأسبوع ازدحامًا.

تكشف الأبحاث أن الأحد هو أفضل يوم لحجز الرحلات الجوية بأسعار أرخص من أيام الذروة مثل الجمعة والسبت.

ذلك لأن يوم الأحد يشهد انخفاضًا في حجم الحجز وقلة عدد الأشخاص الذين يتنافسون للحصول على مقاعد في الرحلات الجوية.
الحجز في وقت مبكر واحد من أسهل الطرق لضمان الحصول على أقل سعر
إذا كنت تستطيع حجز رحلتك يوم الأحد، فيمكنك توفير ما يتراوح بين 5٪ إلى 20٪ من التكلفة الإجمالية لتذكرة الطيران الخاصة بك.

تذاكر الطيران تكون أرخص يوم الأربعاء

السفر يوم الأربعاء يمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 20٪ من تكلفة السفر بالطائرة.

الأربعاء هو أرخص يوم للسفر محليًا، بينما الأربعاء والخميس أرخص أيام للسفر دوليًا.

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يمكنك توفير حوالي 15٪ إلى 20٪ بهذه الطريقة، وفقًا لبيانات رحلة الطيران التاريخية من Google Flights.

إذا لم تتمكن من السفر يوم الأربعاء أو يوم الخميس، فإختر السفر يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء.

الوقت المثالي لحجز تذكرة بسعر أرخص هو الصباح

أشار موقع SkyScanner إلى أن حجز الرحلات في الصباح الباكر واختيار الرحلات المبكرة من الساعة 5:00 صباحًا إلى 8:00 صباحًا يعد الوقت المثالي لحجز تذكرة بسعر أرخص.

وضع تنبيهات للأسعار

قد يكون البحث عن أسعار الرحلات وتتبعها مرهقًا، خاصة إذا كنت تحاول العثور على أرخص الرحلات الممكنة.

واذا لم تكن مستعدا لشراء تذكرتك اليوم، فيمكنك وضع تنبيه للسعر يعلمك عندما يرتفع سعر التذكرة أو ينخفض.

في هذا الإطار، موقع Going.com، يُمَكنك من الحصول على تنبيهات فورية عند انخفاض أسعار الرحلات.

الأحد هو أفضل يوم لحجز الرحلات الرخيصة

تأكد فقط من استعدادك للتصرف بسرعة عندما ينخفض سعر الرحلة. 

أرخص أسعار تذاكر الطيران تجدها في المطارات الإقليمية

يمكن أن يساعدك اختيار مطار إقليمي أصغر بالقرب من منزلك أو وجهتك في العثور على رحلات طيران رخيصة.  وقد يكون هذا أقل ملاءمة لرحلتك، ولكن يمكنك توفير المال بالسفر من أو إلى مطار أصغر وأرخص.

مع كل الأموال التي ستوفرها، سيكون لديك الكثير من الأموال المتبقية لاستئجار سيارة والوصول إلى وجهتك النهائية. لكن احذر من المطار الإقليمي الذي تختاره.

المصدرموقع travellersworldwide، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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