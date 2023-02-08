الأربعاء, فبراير 8, 2023
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نجوم سوريا يتهافتون للتبرع لضحايا الزلزال وصحفي يُحرج أصالة ويدفعها لمهاجمته!

حذّر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض بينما ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1832 قتيلاً و3750 مصاباً

كتب رفيف عبدالله
نجوم سوريا يتهافتون للتبرع لضحايا الزلزال وصحفي يُحرج أصالة ويدفعها لمهاجمته! watanserb.com
أصالة
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وطن- انتفض نجوم سوريا، للتبرع لبلادهم من أجل دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي حدث الاثنين، مخلّفاً وراءه ما لا يقل حالياً عن 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح.

وكشفت نقابة الفنانين في سوريا، حجم التبرعات التي قام بها كل فنان سوري.

تبرعات بالآلاف

وأشارت النقابة في حسابها الرسمي عبر “فيسبوك“، إلى أن النجم تيم حسن تبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

كما قامت الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد، بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية (28 ألف دولار).

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ووجهت النقابة الشكر لكل من سلاف فواخرجي وطليقها الفنان وائل رمضان لمساهمتهما بمبلغ 21 مليون ليرة (3000 ألاف دولار).

وذكرت حسابات فنية أن الفنانة سارية السواس تبرعت بمبلغ 600 مليون ليرة سورية (84 ألف دولار)، لصالح المنكوبين.

أصالة تهاجم ربيع فران

لم تخلو الأمور من بعض المشاحنات، مثل ما حدث مع الفنانة السورية أصالة التي هاجمت صحفياً طالبها بالتبرع.

حيث كتب ربيع فران عبر حسابه في “تويتر: “على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب”.

وردت أصالة بغضب: “أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه. حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤوليه ماوقفوا !!”.

وطالبت أصالة متابعيها نشر أي معلومة تتعلق بالمؤسسات المتخصصة في تحقيق الأهداف الانسانية. وذلك لتسهيل تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا .

وكتبت أصالة في تغريدة منفصلة: “صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه. حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل .. زلزال سوريا تركيا”.

روافع وآليات

بينما أطلقت شكران مرتجى عدة نداءات عبر “تويتر”، قالت في إحداها: “لا زالت المشكلة بالحاجة للروافع والآليات والشاحنات للنقل والمساعدة. المطلوب: خيم (الناس خايفه تنام بأي مبنى)، بطانيات، ليدات إضاءة يدوية على البطارية، خبز، حفاضات أطفال، حليب أطفال، ماء”.

وعلى نفس النمط، كتب معتصم النهار: “الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات، الوضع يحتاج لرافعات ومعدات وفرق مختصة. الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجون ما زلوا على قيد الحياة. لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم إرفعوا الصوت، هذا وقتكم. الوضع مأسَوي في كل المناطق”.

وطالب مكسيم خليل بنفس الأمر قائلا: ” السوريون بحاجة لمعدات ورافعات كي يتمكنوا من إخراج الناس من تحت الانقاض. هناك ناس ممكن تعيش يومين وثلاتة وأربعة إذا وصل إليها الأوكسيجين، في أرواح قادرة تصمد. في أبنية ممكن تنهار نتيجة التصدعات. ناس بدها مأوى. يوجد آمال لاتقتلوها”.

وظهرت الفنانة كندة علوش بفيديو طالبت خلاله متابعيها بالمساعدة الفورية.

وقالت: “ما في أصعب من الإحساس بالعجز، مئات الأفراد والأسر في سوريا اليوم تأثروا بالهزّة الأرضية والوضع صعب جداً. وفوقها اليوم وبكرا وبعدو بتشهد البلاد عواصف ومطر وبرد لا يحتمل”.

وأضافت: “أرجوكم كل شخص قادر يساعد ما يتأخر ويلي مش قادر يساعد أرجوكم صلوا للناس. ادعوا لهم بالرحمة يارب ألطف بالناس”.

ضحايا الزلزال

وتجاوز مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذّر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1832 قتيلاً و3750 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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