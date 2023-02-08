نجوم سوريا يتهافتون للتبرع لضحايا الزلزال وصحفي يُحرج أصالة ويدفعها لمهاجمته!

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وطن- انتفض نجوم سوريا، للتبرع لبلادهم من أجل دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي حدث الاثنين، مخلّفاً وراءه ما لا يقل حالياً عن 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح.

وكشفت نقابة الفنانين في سوريا، حجم التبرعات التي قام بها كل فنان سوري.

تبرعات بالآلاف

وأشارت النقابة في حسابها الرسمي عبر “فيسبوك“، إلى أن النجم تيم حسن تبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

كما قامت الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد، بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية (28 ألف دولار).

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ووجهت النقابة الشكر لكل من سلاف فواخرجي وطليقها الفنان وائل رمضان لمساهمتهما بمبلغ 21 مليون ليرة (3000 ألاف دولار).

وذكرت حسابات فنية أن الفنانة سارية السواس تبرعت بمبلغ 600 مليون ليرة سورية (84 ألف دولار)، لصالح المنكوبين.

سارية السواس تتبرع بمبلغ 600 مليون ليرة للمنكوبين في سوريا. pic.twitter.com/9wPNzj8kzm — Syria Drama (@syriadramaa) February 7, 2023

أصالة تهاجم ربيع فران

لم تخلو الأمور من بعض المشاحنات، مثل ما حدث مع الفنانة السورية أصالة التي هاجمت صحفياً طالبها بالتبرع.

حيث كتب ربيع فران عبر حسابه في “تويتر: “على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب”.

على الفنانة #أصالة_مصطفى_نصري تبني مباردة انسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة #مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) /ما تواخذوني#ناطرين ؟؟#المساعدات_الإنسانية — Rabih Farran (@rabihfarran) February 7, 2023

وردت أصالة بغضب: “أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه. حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤوليه ماوقفوا !!”.

أكيد ياأخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤوليه ماوقفوا !! https://t.co/o5S1SpGxUN — Assala (@AssalaOfficial) February 7, 2023

وطالبت أصالة متابعيها نشر أي معلومة تتعلق بالمؤسسات المتخصصة في تحقيق الأهداف الانسانية. وذلك لتسهيل تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا .

وكتبت أصالة في تغريدة منفصلة: “صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه. حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل .. زلزال سوريا تركيا”.

صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل #زلزال_سوريا_تركيا — Assala (@AssalaOfficial) February 7, 2023

روافع وآليات

بينما أطلقت شكران مرتجى عدة نداءات عبر “تويتر”، قالت في إحداها: “لا زالت المشكلة بالحاجة للروافع والآليات والشاحنات للنقل والمساعدة. المطلوب: خيم (الناس خايفه تنام بأي مبنى)، بطانيات، ليدات إضاءة يدوية على البطارية، خبز، حفاضات أطفال، حليب أطفال، ماء”.

مازالت المشكلة بالحاجة لل الروافع والآليات والشواحن للنقل والمساعده

المطلوب (خيم الناس خايفه تنام بأي مبنى 💔)بطانيات ،ليدات إضاءة يدوية عالبطارية.خبز .حفوضات أطفال.حليب أطفال .ماء

هذه الطلبات بعد التواصل مع فرق عالأرض عم تقول النواقص #ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا #سوريا_تستغيث — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) February 8, 2023

وعلى نفس النمط، كتب معتصم النهار: “الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات، الوضع يحتاج لرافعات ومعدات وفرق مختصة. الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجون ما زلوا على قيد الحياة. لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم إرفعوا الصوت، هذا وقتكم. الوضع مأسَوي في كل المناطق”.

الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات

الوضع يحتاج رافعات ومعدات وفرق مختصة

الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجين مازلوا على قيد الحياة

لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم ارفعوا الصوت

هذا وقتكم

الوضع مأساوي بكل المناطق #SSOS #supportsyria — معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) February 7, 2023

وطالب مكسيم خليل بنفس الأمر قائلا: ” السوريون بحاجة لمعدات ورافعات كي يتمكنوا من إخراج الناس من تحت الانقاض. هناك ناس ممكن تعيش يومين وثلاتة وأربعة إذا وصل إليها الأوكسيجين، في أرواح قادرة تصمد. في أبنية ممكن تنهار نتيجة التصدعات. ناس بدها مأوى. يوجد آمال لاتقتلوها”.

السوريين بحاجة معدات ورافعات ليقدرو يطالعو الناس من تحت الانقاض..فيه ناس ممكن تعيش يومين وتلاتة و واربعة اذا عميوصلها اوكسجين.في ارواح قادرة تصمد.

في ابنية ممكن تنهار نتيجة التصدعات

في ناس بدها مأوى

في آمال لاتقتلوها .

بأي طريقة وبأي شكل:#اوصلو_المعدات_المساعدات_للشعب_السوري — maxim khalil (@MaximKhalil) February 7, 2023

وظهرت الفنانة كندة علوش بفيديو طالبت خلاله متابعيها بالمساعدة الفورية.

وقالت: “ما في أصعب من الإحساس بالعجز، مئات الأفراد والأسر في سوريا اليوم تأثروا بالهزّة الأرضية والوضع صعب جداً. وفوقها اليوم وبكرا وبعدو بتشهد البلاد عواصف ومطر وبرد لا يحتمل”.

وأضافت: “أرجوكم كل شخص قادر يساعد ما يتأخر ويلي مش قادر يساعد أرجوكم صلوا للناس. ادعوا لهم بالرحمة يارب ألطف بالناس”.

ضحايا الزلزال

وتجاوز مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذّر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1832 قتيلاً و3750 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.