منافس قوي قد يُحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس

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وطن- دخل نادي الهلال في سباق التنافس مع النصر السعودي، على صفقة التعاقد مع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت بأن لاعب برشلونة الحالي بوسكيتس، صاحب ال34 عاماً، قد يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

الهلال ينافس النصر على صفقة بوسكيتس

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، قدم بالفعل عرضاً للتوقيع مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة.

كما وأردفت، ” هذا العرض، جاء بعد عرض الضخم الذي حصل عليه اللاعب. لمزاملة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، لمدة موسمين وبراتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو”.

🗞 | 🇪🇸 Sport :

نادي الهلال أصبح مهتم مع نادي النصر في الساعات القليلة الماضية بالتوقيع مع سيرجيو بوسكيتس ومن المتوقع ان يقدم عرض كبير ، خيار اللاعب حتى الان هو التجديد مع برشلونة pic.twitter.com/D60CvCyqt9 — سينشي الهلالي ★ (@SINHfc) February 7, 2023

وأضافت، ” لم يكشف عن قيمة عرض الهلال السعودي وشروطه، لكن هناك إغراءات مالية. للتوقيع مع اللاعب، بما بتوافق مع سياسة الأندية السعودية لجذب نجوم القارة الأوروبية العجوز إلى الدوري السعودي”.

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وكان فريق النصر السعودي قد وقع صفقة تاريخية وقياسية في ذات الوقت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمدة موسمين ونصف. (أي حتى عام 2025)، بلغت قيمتها 200 مليون يورو. وفق ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة

كما وختمت، “سيرجيو بوسكيتس لم يحسم أمر رحيله عن نادي برشلونة. بشكل نهائي، ومن المرجح أن يستمر مع الفريق لموسم آخر إضافي، بناء على طلب المدرب تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس مع البلوغرانا. ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مع إمكانية التوقيع مع أي نادٍ يريده بالمجان في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.