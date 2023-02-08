الأربعاء, فبراير 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةمنافس قوي قد يُحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس
رياضة

منافس قوي قد يُحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس

الهلال والنصر يدخلان سباق التنافس للتعاقد مع الإسباني بوسكيتس

كتب فارس أبو شيحة
سيرجيو بوسكيتس watanserb.com
سيرجيو بوسكيتس
- Advertisement -

وطن- دخل نادي الهلال في سباق التنافس مع النصر السعودي، على صفقة التعاقد مع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت بأن لاعب برشلونة الحالي بوسكيتس، صاحب ال34 عاماً، قد يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

الهلال ينافس النصر على صفقة بوسكيتس

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، قدم بالفعل عرضاً للتوقيع مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة.

كما وأردفت، ” هذا العرض، جاء بعد عرض الضخم الذي حصل عليه اللاعب. لمزاملة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، لمدة موسمين وبراتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو”.

وأضافت، ” لم يكشف عن قيمة عرض الهلال السعودي وشروطه، لكن هناك إغراءات مالية. للتوقيع مع اللاعب، بما بتوافق مع سياسة الأندية السعودية لجذب نجوم القارة الأوروبية العجوز إلى الدوري السعودي”.

- Advertisement -

وكان فريق النصر السعودي قد وقع صفقة تاريخية وقياسية في ذات الوقت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمدة موسمين ونصف. (أي حتى عام 2025)، بلغت قيمتها 200 مليون يورو. وفق ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

لاعب برشلونة بوسكيتس
لاعب برشلونة بوسكيتس

رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة 

كما وختمت، “سيرجيو بوسكيتس لم يحسم أمر رحيله عن نادي برشلونة. بشكل نهائي، ومن المرجح أن يستمر مع الفريق لموسم آخر إضافي، بناء على طلب المدرب تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني”.

نادي الهلال ينافس النصر على صفقة بوسكيتس
نادي الهلال ينافس النصر على صفقة بوسكيتس

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس مع البلوغرانا. ينتهي مع ختام الموسم الجاري، مع إمكانية التوقيع مع أي نادٍ يريده بالمجان في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

المصدروطن + سبورت + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

النصر السعودي يقدم عرضاً فلكياً لضم لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس!

رياضة

سالم الدوسري يُسجل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

فيديو

فيديو مؤثر لطفل سعودي قابل ياسر الشهراني.. كاد قلبه يتوقف من الفرحة

رياضة

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد دك فلامينغو بثلاثية (فيديو)

رياضة

برشلونة يُحلق بعيداً في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

الهلال السعودي يُقصي الوداد من كأس العالم للأندية بركلات الترجيح (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

رونالدو يدخل في شجار بالأيدي مع لاعب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال19

رياضة

تشكيلة الهلال والوداد وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

النصر السعودي يقدم عرضاً فلكياً لضم لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس!

حقائق قد لا تعرفها.. ما مدة صلاحية الوصفة الطبية؟

هل اعترف أنور قرقاش بفك التحالف بين السعودية والإمارات؟

مغربي يشعل النيران في جسده أمام قنصلية بلاده في مدريد وحالته خطيرة (شاهد)

ستثير إعجاب المستخدمين..واتساب يطلق رسميََا 5 ميزات جديدة لـ”الحالة”

زلزال سوريا وتركيا.. الصور الأولى لتحرك جسر جوي عماني لإغاثة المنكوبين

سالم الدوسري يُسجل الأرقام القياسية مع الهلال في كأس العالم للأندية 2023

زلزال تركيا.. لقطات مبكية توثق محاولة إنزال عبوة مياه لأحد المحاصرين تحت الأنقاض

نجوم سوريا يتهافتون للتبرع لضحايا الزلزال وصحفي يُحرج أصالة ويدفعها لمهاجمته!

ما سبب تضاعف حجم الأنف عند النساء في أثناء الحمل؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC