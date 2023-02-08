الأربعاء, فبراير 8, 2023
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ملكة جمال كرواتيا تتضامن مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا بطريقة غريبة.. بالكاد تغطي جسدها!

سبق أن عبرت إيفانا عن حبها لتركيا في وقت سابق حين سألها متابع ما إذا كانت تستطيع التحدث باللغة التركية

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا السابقة تتضمن مع ضحايا زلزال تركيا بطريقة غريبة! watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– تضامنت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، في وقت متأخر.

حزن سريع

ونشرت إيفانا نول، صورة واحدة فقط عبر خاصية الستوري في حسابها عبر “انستجرام“، لأب تركي يُمسك بيد ابنته (15 عاماً)، والتي توفيت تحت الأنقاض. وينتظر المساعدة.

وعقبت إيفانا: “سوريا وتركيا.. فليساعدكم الرب”.

الصورة الوحيدة التي تضامنت إيفانا من خلالها مع ضحايا الزلزال

لكن حزن ملكة جمال كرواتيا لم يستمر كثيراً، فقد عادت بقوة إلى الإثارة حتى بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء بطولة قطر.

بيكيني فاضح

في أحدث صورها ، ظهرت إيفانا في بيكيني بالكاد يغطي جسدها.

 

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كما نشرت فيديو بملابس مثيرة في استديوهات tmz sport.

إيفانا في استديو تي إم زي سبورت

صعدت إيفانا إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر بسبب صورها الجريئة. حيث تقدمت كرواتيا على طول الطريق إلى الدور نصف النهائي.

وسبق أن عبرت إيفانا عن حبها لتركيا في وقت سابق، حين سألها متابع ما إذا كانت تستطيع التحدث باللغة التركية.

وأجابت ملكة جمال كرواتيا حينها: “لا أتحدث اللغة التركية ولكني أعرف كلمة واحدة فقط، هي بقلاوة”.

وتابعت: “أفتقد حقاً البقلاوة بالفستق الحلبي.. إذا كان أحدكم قادماً من تركيا إلى ميامي أرجوك أحضر لي بقلاوة بالفستق الحلبي”.

زلزال تركيا وسوريا

وضرب زلزال فجر الاثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلّفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات إضافة إلى عشرات آلاف المفقودين.

وأفادت بيانات رسمية بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ارتفع إلى أكثر من 7146 الثلاثاء، في حين ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 شخصًا قُتلوا في تركيا و1712 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلًا، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضمة من الأنقاض في المناطق التي ضربا الزلزال في سوريا وتركيا.

وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1832 قتيلاً و3750 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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