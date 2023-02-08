الأربعاء, فبراير 8, 2023
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مقاطع العراقية “أم فهد” الخادشة تقودها و”حسن صجمة” للسجن (شاهد)

المشهورة العراقية أم فهد والمشهور حسن صجمة قاما بنشر عدة مقاطع تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والاداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق

كتب خالد الأحمد
العراقية أم فهد watanserb.com
العراقية أم فهد
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وطن- أصدرت محكمة “جنح الكرخ” بالعراق حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان “حسن صجمة”، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة “غفران مهدي سوادي” الشهيرة على مواقع التواصل باسم “ام فهد”، لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن كلمات فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر السوشيال ميديا.

حكم بسجن العراقية “ام فهد” بسبب المقاطع الخادشة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وقضت المحكمة على حسن صجمة، وهو ناشط على يوتيوب، بالسجن عامين، وعلى غفران مهدي سوادي المعروفة بـ”أم فهد“، وهي ناشطة على تيك توك حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

وقال المجلس في بيان إن صجمة و”أم فهد” أُدينا “لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة برصد “المحتويات البذيئة والهابطة” على مواقع التواصل الاجتماعي التي “يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد” في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشأت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

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وبدوره وجه “مجلس القضاء الاعلى” محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، وقال في كتاب تم تعميمه على رئاسة الإدعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسة محاكم الإستئناف بتاريخ 8/2/2023، إنه لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات.

حكم بسجن العراقية "ام فهد" بسبب المقاطع الخادشة
حكم بسجن العراقية “ام فهد” بسبب المقاطع الخادشة

إجراءات تحقق الردع العام

وشدد المجلس في كتابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام.

وفي لقاء مع قناة الرشيد العراقية، أكّد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، الثلاثاء، توقيف 8 أشخاص حتّى اليوم بسبب نشرهم محتوى “فاحشاً”.

حسن صجمة وام فهد وفيديوهات خادشة للحياء

وعرف “حسن صجمة” من خلال عدد من الفيديوهات التي بثها على حسابه في تيك توك وهو يوقف أحياناً شابات وشباناً في الشارع ليطرح عليهم أسئلة عن حياتهم العاطفية وعمّا إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم وما هي صفات شركاء أحلامهم.

أما “غفران مهدي سوادي” المعروفة بلقب “أم فهد” فاعتادت من جانبها على نشر فيديوهات تظهر فيها غالباً بملابس ضيقة وترقص على موسيقى عراقية.

وفي آخر يناير كانون الثاني الماضي أحالت وزارة الداخلية العراقية “أم فهد” إلى القضاء بتهمة المحتوى المخل والمسيء، بعد ظهورها في العديد من الفيديوهات الخادشة للحياء وتصوير مقاطع بإيحاءات جنسية على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

حسن صجمة وام فهد وفيديوهات خادشة للحياء
حسن صجمة وام فهد وفيديوهات خادشة للحياء

وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة، وموجهة إلى قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر والإعلام أنه “من خلال الرصد والمتابعة لأعمال اللجنة موضوعة البحث نرفق رابط قرص مدمج CD عدد 2 يتضمن أحدهما لقاء تلفزيونيًا للمدعوة غفران مهدي سوادي الملقبة بأم فهد، اسم الأم حسنة جاسم، مواليد 1994، والتي تسكن محافظة بغداد / زيونة محلة 71 قرب أسواق زيزينيا، تحتوي على المخالفات المشار إليها.”

وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون جرائم المعلوماتية العراقي إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية.

المصدرتويتر، مجلس القضاء الاعلى، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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