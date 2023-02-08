الأربعاء, فبراير 8, 2023
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رياضة

مرتضى منصور: لم يكن معي بلطجية والزمالك سيحصل على حقه بالقانون (فيديو)

الزمالك لم يحسم أمره بشأن انسحاب الفريق من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
مرتضى منصور watanserb.com
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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وطن- كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن تفاصيل اجتماعه مع مجلس إدارة النادي، الثلاثاء، من أجل اتخاذ قراره بشأن انسحاب الفريق من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” هذا الانسحاب جاء اعتراضاً على ما يحدث من تعنت الاتحاد المصري لكرة القدم. في ملف قيد اللاعبين الجدد للنادي، بسبب ديون الزمالك لصالح الاتحاد”.

اجتماع مرتضى منصور مع إدارة مجلس نادي الزمالك

وتابع مرتضى حديثه، ” الناس كلها شافت أنا روحت بيت أعدائي لوحدي ومكنيش معايا بلطجية زي ما روج البعض، والزمالك سيحصل على حقه بالقانون .. اصبروا”.

كما وعلق على بيان المجلس الأعلى للاعلام بشأن الألفاظ الخادشة، ” أنا مع بيان المجلس بكل قلبي، وضد التجاوز. وعمري ما تلفظت بألفاظ خارجة أو خادشة للحياء العامة”.

رواتب لاعبو الزمالك

واستكمل رئيس نادي الزمالك منصور، ” البعض طالبني بعدم دفع مرتبات اللاعبين. بسبب الأداء والنتائج، لكنني أنا شايف بأن هذا الأمر غلط، لازم يخدوا مستحقاتهم مع تقديم الدعم لهم”.

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كما وأضاف منصور، ” أزمة القيد للاعبين سوف يتم حلها وأطالب الجماهير بالدعم والمساندة، وأعرف أن جماهير النادي كانت عايزه تنزل، لكن المجلس رفض ذلك”.

فريق الزمالك المصري
فريق الزمالك المصري

ولم يحسم نادي الزمالك أمره بشأن انسحاب الفارس الأبيض من منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب سوء النتائج وتراجعه في جدول الترتيب.

مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

وسيلتقي فريق الزمالك، أمام منافسه شباب بلوزداد، الجمعة، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب (استاد القاهرة الدولي).

وتحدث رئيس الزمالك منصور، مباراة الزمالك القادمة. أمام شباب بلوزداد الجزائري، ” الفريق لديه مباراة مهمة الجمعة، أمام بطل الجزائر، ولازم توفير الدعم للاعبين من أجل عبور هذه المرحلة”.

مدرب الزمالك فيريرا
مدرب الزمالك فيريرا

وكان فريق الزمالك قد تلقى الخسارة الرابعة له في منافسات الدوري المصري، بعد الهزيمة الأخيرة. أمام نظيره فاركو بثلاثية نظيفة دون مقابل في منافسات الجولة ال17.

ويحتل حامل اللقب الزمالك في المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري 2022-2023. برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + مرتضى منصور + نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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