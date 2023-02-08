الأربعاء, فبراير 8, 2023
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لماذا نوافذ الطائرة دائرية الشكل وليست مربعة؟

النوافذ المستديرة في الطائرة تلعب دور هام فى الحفاظ على سلامة وصحة الركاب

كتب ايمان الباجي
لماذا نوافذ الطائرة دائرية الشكل وليست مربعة؟ watanserb.com
نوافذ الطائرة
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وطنإذا كنت قد سافرت قبل الخمسينيات من القرن الماضي وكان مقعدك بجوار النافذة، فستلاحظ أن نافذة الطائرة كان شكلها مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم.

إذن، لماذا تغيرت وهل تساءلت يومًا عن سبب حدوث ذلك وهل يساعد شكلها الدائري في زيادة سلامة وصحة الركاب؟. كل هذه الأسئلة أجابت عنها مجلة “reader’s digest” في تقرير نشرته.

نوافذ الطائرة كانت مربعة الشكل

في خمسينيات القرن الماضي، حين بدأت الطائرات تحتل مكانة أساسية في عالم النقل كانت نوافذها مربعة الشكل وكانت تحلق بشكل أبطأ وأقل.

من جهته، قال خبير الطيران ويليس أورلاندو إن نوافذ تم اختيارها بطريقة دائرية، ليس لإضفاء لمسة أنيقة أو جمالية لهيكل الطائرة، ولكن من أجل زيادة سلامة وصحة الركاب.

كما أضاف أن هذا الشكل الدائري يقلل من احتمال تشكل ضغط كبير على النوافذ.

النوافذ المستديرة في الطائرة تلعب دور هام فى الحفاظ على سلامة الركاب

قائلا في هذا السياق:”تم تصميم النوافذ بشكل دائري لأن شكلها بهذه الطريقة يوزع الضغط بالتساوي على مساحتها ويقلل من فرصة تفككها”. وهذا هو سبب شعورنا بالبرودة داخل الطائرات.

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عندما أصبح السفر الجوي أكثر شيوعًا، بدأت الطيارات، عندما كانت نوافذها مربعة، تحلق على ارتفاعات عالية. وكلما زاد ارتفاع الطائرة، زاد في الواقع الضغط الداخلي للمقصورة بشكل متزايد.

حوادث كارثية

في عامي 1953 و 1954، تحطمت ثلاث طائرات تابعة لشركة دي هافيلاند’‘ (De Havilland) في الجو بسبب ضغوط خطيرة على زوايا النوافذ المربعة.

وكشَفت عمليات البحث، أن الزوايا الحادة المحيطة بالمعدن الناشئ من زوايا النوافذ كانت السبب الرئيسي في تحطم الطائرات.

تم تصميم النوافذ بشكل دائري لتقليل مستويات الضغط بين داخل وخارج المقصورة

ودفع هذا في الواقع إلى التصميم البيضاوي الدائري الذي تراه اليوم داخل الطائرات، حيث ساعد هذا الشكل على تدفق الضغط الهوائي بشكل متساوٍ حول نافذة مستديرة بدلاً من أن يتراكم عند زوايا مربع واحد.

ومع هذا الشكل الجديد والمحسّن، تقل احتمالية تشكل ضغط كبير على النوافذ ويمكننا بالتالي الطيران بأمان.

المصدرمجلة "reader's digest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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