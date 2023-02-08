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قيس سعيد عين وزيراً جديداً للخارجية متهم بالتحرش بمساعدته في السفارة ببروكسل.. تفاصيل!

الرئيس التونسي أقال عثمان الجرندي وعين بدلا منه سفير تونس في بروكسل نبيل عمار

كتب سالم حنفي
إقالة عثمان الجندري watanserb.com
قيس سعيد يعين نبيل عمار وزيرا للشؤون الخارجية بدلا من عثمان الجندري
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وطن – في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد عراب انقلابه وزير الخارجية عثمان الجرندي من منصبه، الثلاثاء، في حين ربط البعض قرار الإقالة بتوصل الأخير مع نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد على إثر الزلزال لذي تعرضت له بعض محافظات الشمال السوري.

وأكدت الرئاسة التونسية أن سعيد قرر، مساء الثلاثاء، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتعويضه بنبيل عمار، سفير تونس في بروكسل.

شكوك حول أسباب إقالة عثمان الجرندي

ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب الإقالة، لكن بعض المراقبين ربطوا الأمر بمكالمة أجراها الجرندي مع المقداد، وعبّر فيها عن “تعاطف وتضامن تونس رئيسا وحكومة وشعبا مع سوريا الشقيقة، في مجابهة آثار الزلزال“، وفق ما أكد على حسابه في موقع تويتر، حيث علقت الباحثة والناشطة السياسية امتياز الهاشمي بالقول “آخر مكالمة منذ 55 دقيقة لعثمان الجرندي مع نظيره السوري قبل أن ينهي قيس سعيد مهامه”.

إقالة عثمان الجندري
عثمان الجندري وزير الشؤون الخارجية التونسي المقال

نبيل عمار متهم بالتحرش بمساعدته في السفارة في بروكسيل

وسبق أن كشفت صحيفة DH-Les Sports + البلجيكية وتحديدا في نوفمر/تشرين الثاني الماضي، عن شكوى تم تقديمها من مساعدة نبيل عمار الذي شغل منصب سفير تونس في بروكسيل، وزير الخارجية الجديد، بتهمة التحرش.

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ووفقا للخبر المنشور آنذاك، فإن مساعدة السفير إيمان سالم اتهمت السفير بالسلوك غير اللائق والشتائم، حيث أكدت أن السفير عاملها كـ”خائنة ومتلاعبة وكاذبة ومحتالة وبقرة”.

إقالة عثمان الجندري
تقدمت إيمان سالم مساعدة نبيل عمار بشكوى ضده بتهمة التحرش بها

إجبار إيمان سالم على توقيع خطاب اعتذار

وبحسب الصحيفة، فإنه في غضون ساعة ، تم استدعاء إيمان سالم إلى مكتب السفير نبيل عمار وأجبرها ، تحت وطأة الفصل ، على توقيع خطاب اعتذار جاهز أعده رئيس المراسم.

وأكد الصحفي جيلبرت ديبونت، الذي نشر التقرير في الصحيفة البلجيكية، أن السفير نبيل عمار لم يرغب في الرد على أسئلته، وأنهى اللقاء معه بعد مقابلة قصيرة مدتها دقيقة و 26 ثانية ، مبينا أنه ” غير معني بالموضوع”.

إقالة عثمان الجندري
مساعدة السفير إيمان سالم

ووفقا لإيمان سالم فقد جاءت هذه الخطوة القضائية بعد ان قرر السفير إنهاء عقدها وهي التي التحقت بالعمل في السفارة منتصف سنة 2021 .

وحسب الصحيفة فإن إيمان أبلغتهم انها تعرضت لشتى صنوف الهرسلة والسب والشتم واتهاماها بالخيانة ووصفها بالبقرة .

وقالت إيمان سالم التي اشتغلت في السابق مضيفة طيران وحاصلة على ماجستير في القانون الخاص إن عملها كان جيدا حتى أنها اكدت انها كانت من بين الذين ساعدوا في إعداد زيارة الرئيس قيس سعيد للعاصمة البلجيكية.

المناصب التي تولاها نبيل عمار

يشار إلى أن نبيل عمار كان سفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي، وعمل لفترة طويلة في وزارة الخارجية قبل أن يتولى منصب السفير في بروكسل.

سفير تونس السابق لدى الاتحاد الأوروبي نبيل عمار

وشغل منصب سفير في أوسلو ، ثم في لندن من عام 2012 إلى عام 2017 ، وهي أكثر ولاية دقيقة برز خلالها بشكل خاص عندما اضطر إلى إدارة التوترات القوية مع المملكة المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي ارتكب ضد سائحيها في عدة شواطئ فندقية في مدينة سوسة في يونيو 2015 ، حيث كان 30 من 39 ضحية بريطانية الجنسية.

بعد ذلك بعامين ، التحق بالمديرية العامة للاتحاد الأوروبي التابعة لوزارة الخارجية في تونس ، حيث أدار الشؤون السياسية والاقتصادية والتعاونية مع الاتحاد الأوروبي.

المصدرDH-Les Sports + فيسبوك - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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