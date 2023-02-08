الأربعاء, فبراير 8, 2023
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قبلة زوجة بايدن على شفتي زوج كاميلا هاريس تضعها في حرج (فيديو)

جيل بايدن زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قبلت زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس من شفتيه

كتب فهمي الورغمي
قبلة زوجة بايدن على شفتي زوج كاميلا هاريس watanserb.com
قبلة زوجة بايدن على شفتي زوج كاميلا هاريس
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وطن- سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على لقطات مثيرة وُصفت بالحميمية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، وهي تُقبل زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، من شفتيه في مشهد أثار ردود فعل واسعة.

جيل بايدن تُقبل زوج كاميلا هاريس في مبنى الكابيتول

وقالت صحيفة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن جيل بايدن، وقبل تقديم زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطاب عن حالة الاتحاد داخل مبنى الكونغرس الأمريكي “الكابيتول”، مساء أمس الثلاثاء، بادلت “دوغ إيمهوف” زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، قبلة مثيرة.

وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام أمريكية من داخل مبنى الكابيتول، جيل بايدن وهي تتقدم وسط الحضور، قبل أن تُقرر التوجه إلى زوج كاميلا هاريس وتلقي التحية عبر تقبيله على خديه.

لكن يبدو أن مسار القبلة أخذ منحى آخر عوض خدي دوغ، لتستقر قبلة السيدة الأولى على شفتيه.

جيل بايدن، التي كانت ترتدي فستانا أرجواني اللون حين دخلت إلى القاعة للجلوس في المكان المخصص لها، لتستمع كغيرها إلى زوجها الرئيس وهو يلقي “خطاب الاتحاد” أمام أعضاء الكونغرس، أمس الثلاثاء، أصبحت في غضون ساعات حديث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تلك القبلة.

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وبينما رأى البعض أن قبلة جيل بايدن كانت من النوع البريء، وأنها من المحال أن تكون خلافا لذلك، خاصة وأن المقام رسمي. أثارت هذه القبلة في المقابل، استغراب وسخرية كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن البعض تساءل عن سبب هذه القبلة من الأساس.

جيل بايدن تُقبل زوج كاميلا هاريس في مبنى الكابيتول
جيل بايدن تُقبل زوج كاميلا هاريس في مبنى الكابيتول

جو بايدن يُلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ألقى مساء، الثلاثاء، خطاب حالة الإتحاد أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وقال بايدن في كلمته إن الديمقراطية في بلاده “لا تُقهر” وتعهد بالعمل مع الحزب الجمهوري المعارض، قائلا “كثيرا ما قيل لنا إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون العمل معا. ولكن على مدى العامين الماضيين، أثبتنا خطأ المتشككين والمعارضين”.

وتابع بايدن بحسب ما ذكرت “سي ان ان“: “أقول لأصدقائي الجمهوريين أنه إذا كنا قد تمكنا من العمل معا في دور الانعقاد السابق للكونغرس، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معا والتوصل إلى إجماع على أشياء مهمة في دور الانعقاد الحالي أيضا”.

جو بايدن يُلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي
جو بايدن يُلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي
المصدرتويتر، صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، سي ان ان، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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