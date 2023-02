قبلة زوجة بايدن على شفتي زوج كاميلا هاريس تضعها في حرج (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على لقطات مثيرة وُصفت بالحميمية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، وهي تُقبل زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، من شفتيه في مشهد أثار ردود فعل واسعة.

وقالت صحيفة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن جيل بايدن، وقبل تقديم زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطاب عن حالة الاتحاد داخل مبنى الكونغرس الأمريكي “الكابيتول”، مساء أمس الثلاثاء، بادلت “دوغ إيمهوف” زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، قبلة مثيرة.

وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام أمريكية من داخل مبنى الكابيتول، جيل بايدن وهي تتقدم وسط الحضور، قبل أن تُقرر التوجه إلى زوج كاميلا هاريس وتلقي التحية عبر تقبيله على خديه.

لكن يبدو أن مسار القبلة أخذ منحى آخر عوض خدي دوغ، لتستقر قبلة السيدة الأولى على شفتيه.

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.

Didn’t see that one coming.pic.twitter.com/LdrD25Gcrt

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2023