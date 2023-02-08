فيديو مخيف لارتفاع مستوى سطح البحر في تركيا وغرق الشوارع (شاهد)

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وطن- أفادت قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية أن السلطات المحلية أخلت المباني في منطقة “إسكندرون” جنوبي تركيا، بعد أن ارتفع مستوى سطح البحر.

زلزال تركيا.. ارتفاع مستوى سطح البحر وغرق الشوارع

وضرب زلزال بقوة 7.7 ريختر، يوم الاثنين الماضي، مناطق جنوب شرق تركيا ومناطق في سوريا مخلفا آلاف القتلى والمصابين ودماراً هائلاً في الأبنية والمنازل.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن في كل من تركيا وسوريا، 10 آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، كما تسبب الزلزال في ضرر كبير بالمنازل والبنى التحتية.

وأدى الزلزال الذي لم تشهد البلاد مثيلاً له خلال العقود الماضية، إلى ارتفاع منسوب سطح البحر في محافظة الاسكندرون التابعة لولاية هاتاي حيث بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة وأثرت على 10 مقاطعات.

على غير المتوقع لم ينحسر البحر حتى بعد يومين من وقوع الزلزال، وغمرت المياه الطرق والساحات في المنطقة الساحلية.

وجراء ذلك تم إخلاء المنازل الواقعة على الساحل وأماكن العمل بسبب مخاطر الزلازل وفيضانات البحر.

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وحذرت محافظة الإسكندرون أهالي المنطقة من دخول المنازل المتضررة ومن المخاطر التي قد يواجهونها بسبب فيضان البحر في المنطقة الساحلية.

ويحاول الناس البقاء في الحدائق والأسواق المغلقة والشوارع المفتوحة بعد الكارثة.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر

كما تسبب الزلزال في تعطيل الخدمات اللوجستية. في ميناء الإسكندرون (محافظة هاتاي) ، الذي يستقبل البضائع الجافة وسفن الحاويات والناقلات ، واندلع حريق كبيريوم الاثنين الماضي، في حاويات محملة بالبضائع انقلبت أثناء الزلزال بميناء الاسكندرون.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الحريق تم إخماده، لكن بعد عدة دقائق تراجعت عن البيان، قائلة إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية باستخدام المروحيات، والميناء خرج عن الخدمة وتضررت بنيته التحتية جراء الزلزال.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، إلى أكثر من 11200 قتيل، حسبما أظهرت أحدث الأرقام الرسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 11500 شخص “صادم ومروع حقاً”.

وذكر “بلينكن” أن الولايات المتحدة “نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن سيكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه “لا علم لديه بأي اتصالات أمريكية مع الحكومة السورية في الأيام التي تلت الزلزال”.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية؛ ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.