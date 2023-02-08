الأربعاء, فبراير 8, 2023
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فيديو حادث قطار الحرمين السريع.. احتراق مركبة كاد يتسبب بكارثة

احتراق سيارة تحت جسر قطار الحرمين السريع في محافظة جدة السعودية أثناء مرورها من داخل حرم سكة القطار

كتب خالد الأحمد
حادث قطار الحرمين watanserb.com
حادث قطار الحرمين
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وطن- أدى سقوط سيارة إلى احتراقها أثناء مرورها من داخل حرم سكة قطار الحرمين عند تقاطع “التحلية” بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية صباح، الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من السيارات تسير تحت جسر القطار في منطقة التحلية ثم فجأة تندلع نيران من إحداها، وفي مشهد تال تظهر آثار النيران على جسم الجسر في مكان احتراق السيارة.

 

قطار الحرمين حادث مروري نتيجة سقوط مركبة واحتراقها في جدة
قطار الحرمين حادث مروري نتيجة سقوط مركبة واحتراقها في جدة

وأصدرت إدارة قطار الحرمين السريع، بالمملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا من شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، يفيد بوقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، عنـد حوالى الساعة الثانية من صباح، الأربعاء.

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وأكد البيان السعودي أن حادث قطار الحرمين، وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عـن ذلك وفيات.

حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة ولم تنتج وفيات جراء الحادث.

وأضاف البيان أيضا أنه تـم الانتهاء مـن حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

ويعد قطار الحرمين الذي شهد الحادث المروري من أضخم مشروعات النقل العام في منطقة الشرق الأوسط بطول 450 كم، ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ارتفاع معدل الوفيات والمصابين

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية فقد سجلت 11 منطقة ارتفاع معدل الوفيات والمصابين نتيجة الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة العام الماضي.

حيث بلغ عدد الوفيات 4.652 بارتفاع 0.7%، وانخفضت الإصابات بنسبة 0.2% والتي بلغت 25.512 إصابة.

وبلغ عدد الحوادث 330.454 حادثا والتي ارتفعت بنسبة 45.4%، في وقت سجل معدل الحجم المروري لحركة المركبات ارتفاعا بنسبة 16%.

المصدرتويتر، صحيفة "الوطن" السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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