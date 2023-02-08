فيديو حادث قطار الحرمين السريع.. احتراق مركبة كاد يتسبب بكارثة

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وطن- أدى سقوط سيارة إلى احتراقها أثناء مرورها من داخل حرم سكة قطار الحرمين عند تقاطع “التحلية” بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية صباح، الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من السيارات تسير تحت جسر القطار في منطقة التحلية ثم فجأة تندلع نيران من إحداها، وفي مشهد تال تظهر آثار النيران على جسم الجسر في مكان احتراق السيارة.

تفاصيل حادث #قطار_الحرمين_السريع

اثر سقوط سيارة في #جدة تقاطع التحلية pic.twitter.com/2PmzXswZyr — سعيد الشهري | أخبار جدة (@jeddahnews_) February 8, 2023

وأصدرت إدارة قطار الحرمين السريع، بالمملكة العربية السعودية بيانا توضيحيا من شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، يفيد بوقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، عنـد حوالى الساعة الثانية من صباح، الأربعاء.

#قطار_الحرمين:

وقوع حادث مروري داخل حرم سكة القطار

نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها

ولم تنتج وفيات فيما تم نقل المصابين

لتلقي الإسعافات اللازمة. pic.twitter.com/Lmzek46KKk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 8, 2023

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وأكد البيان السعودي أن حادث قطار الحرمين، وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عـن ذلك وفيات.

حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة ولم تنتج وفيات جراء الحادث.

وأضاف البيان أيضا أنه تـم الانتهاء مـن حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

ويعد قطار الحرمين الذي شهد الحادث المروري من أضخم مشروعات النقل العام في منطقة الشرق الأوسط بطول 450 كم، ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ارتفاع معدل الوفيات والمصابين

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية فقد سجلت 11 منطقة ارتفاع معدل الوفيات والمصابين نتيجة الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة العام الماضي.

حيث بلغ عدد الوفيات 4.652 بارتفاع 0.7%، وانخفضت الإصابات بنسبة 0.2% والتي بلغت 25.512 إصابة.

وبلغ عدد الحوادث 330.454 حادثا والتي ارتفعت بنسبة 45.4%، في وقت سجل معدل الحجم المروري لحركة المركبات ارتفاعا بنسبة 16%.