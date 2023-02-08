الأربعاء, فبراير 8, 2023
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عشيقة مبابي المتحولة جنسياً تنضم إلى هبة عبوك.. هكذا تضامنتا مع زلزال تركيا وسوريا!

نشرت عشيقة مبابي السابقة إينيس راو إحصائيات للخسائر المادية والبشرية التي تسبب بها الزلزال الذي لم تشهد البلاد مثله منذ سنوات

كتب رفيف عبدالله
عشيقة مبابي المتحولة جنسيا تنضم إلى هبة عبوك.. هكذا تضامنتا مع زلزال تركيا وسوريا! watanserb.com
عشيقة مبابي إينيس راو
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وطن- لم تتوان عارضة الأزياء الفرنسية المتحولة جنسياً. إينيس راو، عن إطلاق صرخة لنجدة ضحايا الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

أنقذوا الأطفال

وعبر خاصية “الستوري” في حسابها على انستجرام، قامت العشيقة السابقة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بنشر عدة صور للمشاهد الإنسانية المؤلمة التي خلفها الزلزال.

قامت العشيقة السابقة لمبابي بنشر عدة صور للمشاهد الإنسانية المؤلمة التي خلفها الزلزال
نشرت راو إحصائيات للخسائر المادية والبشرية التي تسبب بها الزلزال

كما نشرت عشيقة مبابي السابقة، إينيس راو، إحصائيات للخسائر المادية والبشرية التي تسبب بها الزلزال الذي لم تشهد البلاد مثله منذ سنوات.

حثت إينيس متابعيها المليون للتبرع لضحايا ومصابي الزلزال
بينت راو خطوات التبرع وخطة الجمعية في المساعدة

ودعت عارضة الأزياء الفرنسية متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون شخص، إلى التبرع عبر جمعية “أنقذوا الأطفال”.

مؤسسة أنقذوا الأطفال هي ذات المؤسسة التي طالبت هبة عبوك بالتبرع لها
من الصور المؤلمة التي انتشرت عبر مواقع التواصل

وهي ذات الجمعية التي دعت أيضاً الممثلة الإسبانية هبة عبوك، زوجة المغربي أشرف حكيمي، إلى التبرع عبرها لإنقاذ المصابين.

هبة عبوك سبقتها

وظهرت هبة عبوك، تونسية الأصل، بفيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تدعو لإنقاذ الأطفال في سوريا وتركيا، بعد الكارثة التي حلّت بالمنطقة.

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وحثّت زوجة أشرف حكيمي، متابعيها على سرعة التبرع عبر مؤسسة “أنقذوا الأطفال” الإسبانية، قائلة: “أُجبر آلاف الفتيان والفتيات على مغادرة منازلهم في ليلة شديدة البرودة دون مأوى. تعاون الآن مع صندوق الطوارئ الخاص بمؤسسة أنقذوا الأطفال، وساعدنا في الاهتمام بسرعة بضحايا الزلزال من الأطفال”.

 

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A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

وأشاد الجمهور بموقف هبة عبوك وإينيس راو الإنساني تجاه ضحايا الزلزال.

من هي إينيس راو؟

الجدير ذكره أن إينيس راو هي عارضة أزياء متحولة جنسياً كانت في دائرة الضوء لبضعة أشهر حتى الآن، بعد أن ظهرت صور لها في أحضان كيليان مبابي.

ولدت إيناس في 18 مارس 1990 في فرنسا. وخضعت لعملية جراحية لتغيير الجنس في سن الـ16، بعد أن استلهمت أفكارها من قصة عارضة الأزياء الإنجليزية كارولين “تولا” كوزي.

وفقًا لمجلة “إيليه”، فإن “راو” سبق لها أن حملت اسم ماريو كاريزو.

عاشت لاحقًا كامرأة، لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيًا حتى بلغت 24 عامًا.

وصعدت “راو” إلى الشهرة بعد ظهورها في حلقة من المسلسل الوثائقي لـTF1 Sept a Huit. والتي ركز على يوم في حياة عارضة الأزياء.

وتعتبر “راو” زميلة اللعب لشهر نوفمبر 2017 في مجلة Playboy، وأول زميلة متحولة جنسياً.

وفقًا لموقع allfamousbirthday، تعدّ “راو” واحدة من أغنى العارضات. وهي مدرجة في قائمة العارضات الأكثر شعبية، وتبلغ ثروتها الصافية 5 ملايين دولار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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