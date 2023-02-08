ستثير إعجاب المستخدمين..واتساب يطلق رسميََا 5 ميزات جديدة لـ”الحالة”

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وطن– أعلنت شركة واتساب مؤخراََ عن سلسلة من الميزات الجديدة للحالة (Status)، مشيرة إلى أنها ستجعل التطبيق أكثر أمانًا واحترامًا لخصوصية المستخدم.



في بيان صحفي، قالت الشركة إن ميزة (الحالة) Status وهي إحدى أكثر الميزات استخدامًا في واتساب، محمية بنظام تشفير من طرف إلى طرف تمامًا مثل المكالمات والرسائل.

والميزات الجديدة التي أطلقها التطبيق مؤخراََ، سنشرحها هنا بالتفصيل، وفقا لما أورده موقع indiatimes.

ميزة تحديد الجمهور الخاص

هذه الميزة تتيح للمستخدمين اختيار من يمكنه مشاهدة عرض تحديثات الحالة الخاصة بهم.

ويقول واتساب في هذا السياق:”وفرنا قدراً من المرونة يتيح لك تحديث إعدادات خصوصيتك لكل حالة حتى تتمكن من اختيار من يشاهد حالتك في كل مرة تحدثها. وسيُحفظ آخر جمهور اخترته لاستخدامه كجمهور افتراضي لحالتك التالية.”

ميزة الحالة الصوتية

يمكن لمستخدمي واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب.

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وكتبت الشركة:”يمكن استخدام الحالة الصوتية لإرسال تحديثات ذات طابع شخصي لاسيما إن كان المستخدم يفضل التعبير عن نفسه بالحديث وليس بالكتابة.”



ميزة تفاعلات الحالة

يمكن للمستخدمين الرد على تحديثات الحالة، باستخدام الرسوم التعبيرية “إيموجي”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الرد على الحالة بالنصوص والرسائل الصوتية والملصقات.

ميزة دوائر الملف الشخصي للحالة

هذه الميزة تشير إلى وجود تحديثات جديدة تظهر حول صورة جهات الاتصال ويمكن الوصول إليها مباشرة بالنقر على الصورة. وستكون تلك الحلقات ظاهرة في قوائم الدردشة، وقوائم أعضاء المجموعات، ومعلومات جهات الاتصال.

ميزة معاينات الروابط

تتيح الميزة معاينة أي رابط تقرر مشاركته في تحديثات الحالة. وهذه المعاينة تمنح جهات الاتصال فكرة أفضل عن الرابط قبل النقر عليه.