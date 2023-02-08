الأربعاء, فبراير 8, 2023
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حياتنا

ستثير إعجاب المستخدمين..واتساب يطلق رسميََا 5 ميزات جديدة لـ”الحالة”

ميزات من شأنها أن تجعل التطبيق أكثر أمانًا واحترامًا لخصوصية المستخدم

كتب ايمان الباجي
ستثير إعجاب المستخدمين..واتساب يطلق رسميََا 5 ميزات جديدة لـ''الحالة'' watanserb.com
واتساب
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وطن– أعلنت شركة واتساب مؤخراََ عن سلسلة من الميزات الجديدة للحالة (Status)، مشيرة إلى أنها ستجعل التطبيق أكثر أمانًا واحترامًا لخصوصية المستخدم.

في بيان صحفي، قالت الشركة إن ميزة (الحالة) Status وهي إحدى أكثر الميزات استخدامًا في واتساب، محمية بنظام تشفير من طرف إلى طرف تمامًا مثل المكالمات والرسائل.

والميزات الجديدة التي أطلقها التطبيق مؤخراََ، سنشرحها هنا بالتفصيل، وفقا لما أورده موقع indiatimes.

ميزة تحديد الجمهور الخاص

هذه الميزة تتيح للمستخدمين اختيار من يمكنه مشاهدة عرض تحديثات الحالة الخاصة بهم. 

ويقول واتساب في هذا السياق:”وفرنا قدراً من المرونة يتيح لك تحديث إعدادات خصوصيتك لكل حالة حتى تتمكن من اختيار من يشاهد حالتك في كل مرة تحدثها. وسيُحفظ آخر جمهور اخترته لاستخدامه كجمهور افتراضي لحالتك التالية.”

هذه الميزات ستثير إعجاب المستخدمين

ميزة الحالة الصوتية

يمكن لمستخدمي واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب.

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وكتبت الشركة:”يمكن استخدام الحالة الصوتية لإرسال تحديثات ذات طابع شخصي لاسيما إن كان المستخدم يفضل التعبير عن نفسه بالحديث وليس بالكتابة.”

ميزة تفاعلات الحالة

يمكن للمستخدمين الرد على تحديثات الحالة، باستخدام الرسوم التعبيرية “إيموجي”.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الرد على الحالة بالنصوص والرسائل الصوتية والملصقات.

ميزة دوائر الملف الشخصي للحالة

هذه الميزة تشير إلى وجود تحديثات جديدة تظهر حول صورة جهات الاتصال ويمكن الوصول إليها مباشرة بالنقر على الصورة. وستكون تلك الحلقات ظاهرة في قوائم الدردشة، وقوائم أعضاء المجموعات، ومعلومات جهات الاتصال.

يمكن لمستخدمي واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب.

ميزة معاينات الروابط

تتيح الميزة معاينة أي رابط تقرر مشاركته في تحديثات الحالة. وهذه المعاينة تمنح جهات الاتصال فكرة أفضل عن الرابط قبل النقر عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تم طرح هذه الميزات الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم، وستكون متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة.
المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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