زلزال تركيا وسوريا يستنفر مسعود أوزيل وهذا ما فعله بنفسه للمنكوبين (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بينما تُواصل فرق الإنقاذ عملها بشكل حثيث منذ صباح، الاثنين، الماضي في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا التي ضربها زلزال مدمر خلف إلى الآن ما يزيد عن 11 آلاف قتيل؛ انخرط نجم كرة القدم التركي مسعود أوزيل في حملات المساعدة التي أطلقتها السلطات التركية منذ بداية الكارثة.

مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين

وشارك النجم التركي من أصل ألماني مسعود أوزيل، صورا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان مُنهمكا في جمع وتجهيز المواد الغذائية والطبية التي سيتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة في محافظات جنوبي تركيا وعدد من مناطق شمال غرب سوريا.

مسعود أوزيل لم يُفرِّق بين المتضريين في تركيا وسوريا، مُعبرا عن تعاطفه مع المنكوبين، وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا: “معاً يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة”، وأرفق تغريدته بصورة علمي سوريا وتركيا.

Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz ❤️🇹🇷🇸🇾 pic.twitter.com/4fJdggTSQb — Mesut Özil (@M10) February 8, 2023

وشارك نجم كرة القدم التركي، صورا عبر حسابه على إنستغرام بينما كان يعمل رفقة عدد من المتطوعين على تجهيز الصناديق الورقية التي سيتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة.

وظهر “أوزيل” وهو يُساعد في جمع وحمل المساعدات التي وقع جمعها مؤخرا قبل أن تُرسل إلى عشرات المدن المتضررة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

View this post on Instagram A post shared by Mesut Özil (@m10_official)

- Advertisement -

وانطلقت منذ الاثنين الماضي، حملة دعم وتضامن واسعة مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مدن سورية؛ حملة شاملة دعا إليها نشطاء من مختلف دول العالم هدفها الرئيسي تطويق هذه الكارثة الطبيعية وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المتضريين والمنكوبين.

وتتزامن هذه الحملة في الوقت الذي قفزت فيه أعداد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 11 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وسط جهود حثيثة من الدولتين لإنقاذ آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مسعود أوزيل يساهم مع المتطوعين بتجهيز المساعدات للمناطق المنكوبة في سوريا وتركيا💔

يا أخي أي أخلاق يتمتع بها هذا اللاعب🙌❤️#سوريا_تركيا pic.twitter.com/ANFYUYQKZa — Kooora (@kooora) February 8, 2023

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

في تركيا، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر اليوم الأربعاء، كما ارتفع عدد المصابين إلى 40 ألفا و910.

وقالت إدارة الكوارث، إن نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وأوضحت السلطات أن الساعات المقبلة حاسمة في إنقاذ المحاصرين بين الأنقاض.

Kahramanmaraş | Deprem Bölgesi Basın Açıklamasıhttps://t.co/R1CkfQL3xl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2023

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2662، مما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية في البلدين إلى 11 ألفا و236، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت فرق الدفاع المدني -المعروفة باسم الخوذ البيضاء- شمالي سوريا إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس، وطلب التبرع لتطويق هذه الكارثة.

الرجاء التبرع لمساعدتنا في إنقاذ الأرواح، آلاف المحاصرين تحت الأنقاض، عمال الإنقاذ لدينا منتشرون والموارد غير كافية للكارثة،نحن بحاجة إلى دعمكم #سوريا.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا

التبرع عبر الرابط:https://t.co/Fgs6X8HrJf pic.twitter.com/hliAuncbNA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

وأشار الدفاع المدني إلى أن أكثر من 375 مبنى انهار كليا، وأكثر من 1200 مبنى انهار جزئيا، كما تصدعت آلاف المباني الأخرى.