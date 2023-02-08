الأربعاء, فبراير 8, 2023
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زلزال تركيا وسوريا يستنفر مسعود أوزيل وهذا ما فعله بنفسه للمنكوبين (شاهد)

لاعب كرة التركي من أصل ألماني مسعود أوزيل شارك مجموعة من الصور بينما كان يُجهز المساعدات المُرسلة إلى المناطق المتضررة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا

كتب فهمي الورغمي
زلزال تركيا وسوريا يستنفر مسعود أوزيل watanserb.com
زلزال تركيا وسوريا يستنفر مسعود أوزيل
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وطن- بينما تُواصل فرق الإنقاذ عملها بشكل حثيث منذ صباح، الاثنين، الماضي في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا التي ضربها زلزال مدمر خلف إلى الآن ما يزيد عن 11 آلاف قتيل؛ انخرط نجم كرة القدم التركي مسعود أوزيل في حملات المساعدة التي أطلقتها السلطات التركية منذ بداية الكارثة.

مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين

وشارك النجم التركي من أصل ألماني مسعود أوزيل، صورا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان مُنهمكا في جمع وتجهيز المواد الغذائية والطبية التي سيتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة في محافظات جنوبي تركيا وعدد من مناطق شمال غرب سوريا.

مسعود أوزيل لم يُفرِّق بين المتضريين في تركيا وسوريا، مُعبرا عن تعاطفه مع المنكوبين، وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا: “معاً يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة”، وأرفق تغريدته بصورة علمي سوريا وتركيا.

وشارك نجم كرة القدم التركي، صورا عبر حسابه على إنستغرام بينما كان يعمل رفقة عدد من المتطوعين على تجهيز الصناديق الورقية التي سيتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة.

وظهر “أوزيل” وهو يُساعد في جمع وحمل المساعدات التي وقع جمعها مؤخرا قبل أن تُرسل إلى عشرات المدن المتضررة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

 

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وانطلقت منذ الاثنين الماضي، حملة دعم وتضامن واسعة مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مدن سورية؛ حملة شاملة دعا إليها نشطاء من مختلف دول العالم هدفها الرئيسي تطويق هذه الكارثة الطبيعية وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المتضريين والمنكوبين.

وتتزامن هذه الحملة في الوقت الذي قفزت فيه أعداد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 11 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وسط جهود حثيثة من الدولتين لإنقاذ آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين
مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين
مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين
مسعود أوزيل يشارك في توزيع المساعدات على المتضررين

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

في تركيا، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر اليوم الأربعاء، كما ارتفع عدد المصابين إلى 40 ألفا و910.

وقالت إدارة الكوارث، إن نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وأوضحت السلطات أن الساعات المقبلة حاسمة في إنقاذ المحاصرين بين الأنقاض.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2662، مما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية في البلدين إلى 11 ألفا و236، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت فرق الدفاع المدني -المعروفة باسم الخوذ البيضاء- شمالي سوريا إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس، وطلب التبرع لتطويق هذه الكارثة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن أكثر من 375 مبنى انهار كليا، وأكثر من 1200 مبنى انهار جزئيا، كما تصدعت آلاف المباني الأخرى.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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