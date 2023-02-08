زلزال تركيا.. لقطات مبكية توثق محاولة إنزال عبوة مياه لأحد المحاصرين تحت الأنقاض

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وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا يُوثق لحظة محاولة إدخال عبوة مياه لأحد الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأظهر الفيديو، شابا ربط عبوة المياه بـ”حبل”، ثم عمل على إنزالها إلى الشخص المحاصر تحت الأنقاض بمدينة هاتاي التركية.

في مشهد مؤثر.. شاب يحاول إيصال عبوة مياه إلى أحد العالقين تحت أنقاض مبنىً دمره الزلزال بمدينة هاتاي التركية#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/mrpxboaOBN — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) February 6, 2023

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمالي وغربي سوريا فجر الاثنين.

وتشير أحدث الإحصائيات، حتى كتابة هذه السطور، إلى ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 2000 قتيل.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

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وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

الزلزال حرّك تركيا بالكامل 3 أمتار

ومن هول قوة الزلزال، قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب.

وأضاف أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية، موضحا أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار لكن المعلومات النهائية سيجري الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وبحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في تركيا بولاية قهرمان مرعش، كان أقوى بألف مرة من زلزال 2016 الذي حدث في إيطاليا.