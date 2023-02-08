الأربعاء, فبراير 8, 2023
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زلزال تركيا.. لقطات مبكية توثق محاولة إنزال عبوة مياه لأحد المحاصرين تحت الأنقاض

زلزال تركيا خلف خسائر ضخمة فيما تم إعلان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة

كتب خالد السعدي
محاصرين زلزال تركيا watanserb.com
آثار زلزال تركيا وسوريا الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين
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وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا يُوثق لحظة محاولة إدخال عبوة مياه لأحد الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأظهر الفيديو، شابا ربط عبوة المياه بـ”حبل”، ثم عمل على إنزالها إلى الشخص المحاصر تحت الأنقاض بمدينة هاتاي التركية.

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمالي وغربي سوريا فجر الاثنين.

وتشير أحدث الإحصائيات، حتى كتابة هذه السطور، إلى ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 2000 قتيل.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

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وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

الزلزال حرّك تركيا بالكامل 3 أمتار

ومن هول قوة الزلزال، قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب.

وأضاف أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية، موضحا أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار لكن المعلومات النهائية سيجري الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وبحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في تركيا بولاية قهرمان مرعش، كان أقوى بألف مرة من زلزال 2016 الذي حدث في إيطاليا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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