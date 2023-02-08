جينيفر لوبيز وبن أفليك.. خبير قراءة شفاه يكشف ما قيل في اللحظة المتوترة بينهما في جرامي!

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وطن– كشف خبير في قراءة الشفاه أخيرًا ما قيل بين جينيفر لوبيز وبن أفليك خلال لحظة التوتر الشهيرة التي حدثت بينهما في جرامي.

كن ودوداً

تم التقاط الزوجين على الكاميرا في حفل توزيع الجوائز بحضور نخبة من النجوم، بعد ما بدا أنه نقاش ساخن ، مع جينيفر تمد يدها بشدة بينما كان بن يقترب.

لم يكن لدى الزوجين أي فكرة عن أن عيون العالم كانت عليهما في ذلك الوقت. حيث جلس المضيف تريفور نوح بالقرب منه ، متظاهرًا بأنه على الهاتف في المنزل يتحدث عن جرامي.

يبدو أن جي لو و بين لم يدركا أنهما كانا أمام الكاميرا ، حيث عادت جين إلى الوراء بينما كان بن يهمس بشيء في أذنها.

كانت التكهنات منتشرة بشأن الكلمات التي تم تبادلها بين الزوجين. والآن ، وفقًا لخبير في قراءة الشفاه ، لا يتعين على المعجبين الانتظار أكثر من ذلك.

وفي حديثه إلى الديلي ميل ، ادعى الخبير المجهول أن جينيفر قالت لبين: “توقف. كن أكثر ودية. كن متحفزًا. ”

بائساً ويريد العودة إلى المنزل

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طوال الحفل ، بدا بن غير متأثر إلى حد ما . وسرعان ما انتشر على نطاق واسع مع المعجبين الذين زعموا أنه بدا “بائسًا” وأراد ببساطة “العودة إلى المنزل ومشاهدة التلفزيون”.

لقد انطلق المعجبون بالفعل بالسخرية بسبب الجزء المتوتر على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كتب أحد مستخدمي “تيك توك”: “لا أتخيل وجهها عندما رأت الكاميرا ”

رد شخص آخر: “منتجو جرامي فوضويون جدًا لهذا لكني أحبه”.

بينما ضحكت معجبة ثالثة: “لهذا لم أعد ألتقط صورًا مع زوجي. لا يبدو أنه يستمتع بنفسه أبدًا! ”

حبي وزوجي

ومع ذلك ، يبدو أن جي لو حريصة على تجاهل الحادث ، وانتقلت إلى حسابها على “انستجرام” لمشاركة مقاطعها الخاصة واللقطات من الليلة الكبيرة.

وكتبت: “دائمًا أفضل وقت مع حبي ، زوجي”.

سارع المعجبون الآخرون إلى التكهن بما كان يشعر به بين حقًا ، كما قال أحدهم: “أخي، يريد فقط العودة إلى المنزل ومشاهدة التلفزيون.”

كتب شخص آخر: “إنه يجعلني أضحك. ربما يكون مجرد انطوائي! ليس هناك حرج في ذلك.”

وعقب آخر: “اتركي المسكين بن وشأنه. إنه ليس شيئًا خاصًا به! “.

أعاد الثنائي في البداية إحياء علاقتهما الرومانسية في أبريل 2021 ، وربطت العقدة بعد عام.

يعود تاريخهما لأول مرة إلى عام 2002 ، بعد أن قاما ببطولة فيلم Gigli معًا ، لكنهما انفصلا في عام 2004.