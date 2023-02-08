الأربعاء, فبراير 8, 2023
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الهدهد

جابر الحرمي يكشف مصير المساعدات المقدمة للسوريين بعد الزلزال (رسالة نارية)

كتب خالد السعدي
مساعدات إنسانية لمنكوبي زلزال سوريا watanserb.com
منكوبو زلزال سوريا وتركيا
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وطن – وجه الإعلامي القطري جابر الحرمي، رسالة نارية للدول التي أعلنت تقديم مساعدات إنسانية لسوريا، عبر رئيس النظام بشار الأسد.

وقال الحرمي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “الدول التي ترسل مساعدات إنسانية لضحايا زلزال الشمال السوري عن طريق النظام السوري.. هل هي غائبة أم مغيبة عن الواقع؟”.

وأضاف: “المساعدات سوف يستولي عليها النظام السوري الذي هو من قتل وشرّد الشعب السوري طوال12 عاما.. ثم النظام ليست لديه السيطرة في المناطق التي وقع فيها الزلزال”.

وبادرت الكثير من الدول إلى تقديم مساعدات لسوريا منذ حدوث الزلزال المدمر الذي خلف أضرارا بالغة في البلد المدمر أساسا بفعل الحرب القائمة منذ 2011.

ووصلت طائرتا مساعدات إيرانيتان إلى سوريا، تحملان أطنانا من من المعدات الطبية والمواد الغذائية، كما أعلنت وسائل إعلام سورية.

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كما وصلت أربع طائرات جزائرية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية، ووصلت أيضا طائرة إغاثة ليبية، تحمل خيماً وموادَّ غذائية ومساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت طائرتا مساعدات روسيتان لمطار اللاذقية، التي تضررت بصورة كبيرة من الزلزال.

ووصلت أيضا طائرتان مصريتان إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إنسانية كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوعز إلى قيادة الجيش بإرسالها، عقب اتصال بنظيره السوري بشار الأسد.

كما وصلت طائرة مساعدات عراقية وقوافل من فرق الهندسة التابعة للحشد الشعبي العراقي إلى سوريا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

على الرغم من حجم هذه المساعدات، إلا أن تخوفات عديدة أثيرت من إمكانية وصول هذه المساعدات إلى المنكوبين، وذكَّر الكثيرون بالمذابح التي ارتكبها بشار الأسد ضد شعبه على مدار 12 عاما.

وتعاني سوريا من إشكالية كبيرة وهي حجم الأضرار في المناطق التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، ومدى القدرة على وصول المساعدات لتلك المناطق.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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