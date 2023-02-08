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تفاصيل فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة بسلطنة عمان ومكانهما المتوقع!

نيابة الأشخرة كانت قد شهدت واقعة مماثلة في يونيو/حزيرن 2022 وتما إعادة الصيادين سالمين بعد أن عثرت عليهما سفينة باكستانية بعد عدة أيام في عرض البحر

كتب سالم حنفي
فقدان صيادين في عرض البحر watanserb.com
فقدان صيادين في عرض البحر
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أنباء عن فقدان شخصين من نيابة الأشخرة في عرض البحر أثناء ذهابهما للصيد بعد انقطاع التواصل معهما.

وأكد الناشطون على أن الصيادين فقدا على بّعد ١٨٠ كيلومتر من نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي من صباح أمس، الأربعاء.

وأشار البعض إلى أنه جاري الآن تدشين حملة للبحث عنهما بمشاركة كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

من جانبه، نشر عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين، سلمان الفارسي بيانات تقديريه عن موقع السفينة التي كان على متنها الصيادين.

وأوضح أن المسافة بين السفينة ونيابة الاشخرة تقدر بـ 97 ميلا بحريا.

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أسماء مفقودي الأشخرة

كما أفاد بعض الناشطين بأسماء الصيادين المفقودين (لم يتسن لوطن التأكد منها)، وهما راشد الماردي وصديقه راشد الماردي أيضا.

فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة
فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة

واقعة مماثلة

وتذكر واقعة فقدان الصيادين بوقعة ممثالة جدثت في يونيو/حزيران العام الماضي لصيادين من نفس الولاية أيضا، حيث أنه بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران الماضي، تم الإعلان عن فقدان صيادين في عرض البحر بنيابة الأشخرة في محافظة جنوب الشرقية بعد خروجهما في رحلة صيد.

حينها أوضحت شرطة عُمان السُّلطانية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر أنها قامت بتكثيف جهود البحث، حيث أن الجهود استمرت من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.

العثور على مفقودي الأشخرة

وبعد أيام عديدة من البحث المتواصل، حثرت عليهما سفينة باكستانية واصطحبتهما معها، ليتم لاحقا إعادتهما للسلطة بخير وسلام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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