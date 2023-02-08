تفاصيل فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة بسلطنة عمان ومكانهما المتوقع!

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أنباء عن فقدان شخصين من نيابة الأشخرة في عرض البحر أثناء ذهابهما للصيد بعد انقطاع التواصل معهما.

وأكد الناشطون على أن الصيادين فقدا على بّعد ١٨٠ كيلومتر من نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي من صباح أمس، الأربعاء.

وأشار البعض إلى أنه جاري الآن تدشين حملة للبحث عنهما بمشاركة كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

#شبكة_هواة_صيدالأسماك #شبكة_الصياد_العماني فقدان صيادين على بّعد ١٨٠ كيلومتر من نيابة الأشخرة التابعة لولاية #جعلان_بني_بوعلي من صباح الأمس الى صباح هذا اليوم 9.2.2023، وهناك أخبار عن حملة بحث ستكون اليوم بمشاركة كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية . pic.twitter.com/2zFuEy4RZ0 — أبوبشار الغنبوصي (@BU_BASHAR_) February 9, 2023

من جانبه، نشر عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين، سلمان الفارسي بيانات تقديريه عن موقع السفينة التي كان على متنها الصيادين.

وأوضح أن المسافة بين السفينة ونيابة الاشخرة تقدر بـ 97 ميلا بحريا.

استمرار عمليات البحث عن #مفقودين_الاشخرة

حسب المعلومات تم وضع علامة باللون الأحمر موقع السفينة (تقديرية) .

البيانات :

المسافة من الاشخرة 97ميل بحري

الرياح جنوبية غربية 25كم/ساعة

ارتفاع الموج 0.8متر

سرعة التيار 0.3 عقدة في اتجاه الشمال pic.twitter.com/D8GZ9jmsen — سلمان الفارسي🇴🇲 (@s_h_alfarsi) February 9, 2023

- Advertisement -

أسماء مفقودي الأشخرة

كما أفاد بعض الناشطين بأسماء الصيادين المفقودين (لم يتسن لوطن التأكد منها)، وهما راشد الماردي وصديقه راشد الماردي أيضا.

وردنا قبل قليل فقدان الشباب من أهالي الولاية

راشد الماردي وصديقه راشد الماردي دعواتكم لهم يردهم سالمين الله المستعان

نسأل الله أن يردهم سالمين#يحدث_الآن #الاشخرة_الان #جعلان_بني_بوعلي pic.twitter.com/CIF20gxI4u — أثيـــر البندر_-سلطنــة عُمـــان (@alBanderJ) February 8, 2023

واقعة مماثلة

وتذكر واقعة فقدان الصيادين بوقعة ممثالة جدثت في يونيو/حزيران العام الماضي لصيادين من نفس الولاية أيضا، حيث أنه بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران الماضي، تم الإعلان عن فقدان صيادين في عرض البحر بنيابة الأشخرة في محافظة جنوب الشرقية بعد خروجهما في رحلة صيد.

حينها أوضحت شرطة عُمان السُّلطانية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر أنها قامت بتكثيف جهود البحث، حيث أن الجهود استمرت من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.

العثور على مفقودي الأشخرة

وبعد أيام عديدة من البحث المتواصل، حثرت عليهما سفينة باكستانية واصطحبتهما معها، ليتم لاحقا إعادتهما للسلطة بخير وسلام.