ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال21

- Advertisement -

وطن- يتربع فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال21.

واختتم منافسات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الثلاثاء، بفوز فريق يوفنتوس على ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وشهدت الجولة، فوز المتصدر نابولي على سبيزيا بثلاثية نظيفة، وخسارة حامل اللقب ميلان أمام إنتر ميلان في قمة الديربي بهدف دون رد، وفوز روما على إمبولي بهدفين نظيفين.

وخاض فريق نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، 21 مباراة حتى يومنا هذا، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال21، على النحو الآتي:

- Advertisement -

(1) نابولي 56 نقطة.

(2) الإنتر 43 نقطة.

(3) روما 40 نقطة.

(4) لاتسيو 39 نقطة.

(5) أتالانتا 38 نقطة.

(6) ميلان 38 نقطة.

(7) تورينو 30 نقطة.

(8) أودينيزي 29 نقطة.

(9) بولونيا 29 نقطة.

(10) يوفنتوس 26 نقطة.

نظرة على جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الـ 21 👀 أخبرنا أين يقع فريقك؟ 🤔#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/L5mQ8baJUo — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 7, 2023

(11) مونزا 26 نقطة.

(12) إمبولي 26 نقطة.

(13) فيورنتينا 26 نقطة.

(14) ليتشي 23 نقطة.

(15) ساسولو 23 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 21 نقطة.

✅ أقوى دفاع

✅ أقوى هجوم

✅ متصدر الترتيب نابولي سباليتي هذا الموسم! 🔥#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/kwfO318NhE — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 6, 2023

(17) سبيزيا 18 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 14 نقطة.

(19) سامبدوريا 10 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافين الدوري الإيطالي 2023

كما وآتى أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع ختام الجولة 21، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 16 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

(3) لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بولاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي (دوري الكالتشيو)،الجمعة، بمواجهة ميلان وتورينو، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الوصيف إنتر ميلان وسامبدوريا، الإثنين المقبل.