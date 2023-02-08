الأربعاء, فبراير 8, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال21

نابولي يحافظ على عرش صدارة دوري "الكالتشيو" بفارق عن 13 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يتربع فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال21.

واختتم منافسات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الثلاثاء، بفوز فريق يوفنتوس على ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وشهدت الجولة، فوز المتصدر نابولي على سبيزيا بثلاثية نظيفة، وخسارة حامل اللقب ميلان أمام إنتر ميلان في قمة الديربي بهدف دون رد، وفوز روما على إمبولي بهدفين نظيفين.

وخاض فريق نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، 21 مباراة حتى يومنا هذا، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال21، على النحو الآتي:

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(1) نابولي 56 نقطة.

(2) الإنتر 43 نقطة.

(3) روما 40 نقطة.

(4) لاتسيو 39 نقطة.

(5) أتالانتا 38 نقطة.

(6) ميلان 38 نقطة.

(7) تورينو 30 نقطة.

(8) أودينيزي 29 نقطة.

(9) بولونيا 29 نقطة.

(10) يوفنتوس 26 نقطة.

(11) مونزا 26 نقطة.

(12) إمبولي 26 نقطة.

(13) فيورنتينا 26 نقطة.

(14) ليتشي 23 نقطة.

(15) ساسولو 23 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 21 نقطة.

(17) سبيزيا 18 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 14 نقطة.

(19) سامبدوريا 10 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

يوفنتوس
يوفنتوس

ترتيب هدافين الدوري الإيطالي 2023

كما وآتى أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع ختام الجولة 21، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 16 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

نابولي متصدر الدوري الإيطالي
نابولي متصدر الدوري الإيطالي

(3) لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بولاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي (دوري الكالتشيو)،الجمعة، بمواجهة ميلان وتورينو، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الوصيف إنتر ميلان وسامبدوريا، الإثنين المقبل.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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