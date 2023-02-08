“بداية نهاية العالم”.. وسم يتصدر عقب الزلزال وعلامات مرعبة حيرت العلماء

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وطن- دفع فيض الصور ومقاطع الفيديو المؤثرة التي وثقت آلام ومآسي المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، إلى انتشار تصور عام لدى الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن “نهاية العالم قد اقتربت” وأن زلزال تركيا وسوريا ليس إلا “بداية النهاية”.

زلزال تركيا وسوريا يثير الرعب ووسم “بداية نهاية العالم” يتصدر

وضجت السوشيال ميديا منذ يومين بآلاف الصور والفيديوهات المؤلمة، التي وثقت معاناة عشرات الآلاف من المتضررين والمنكوبين في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا على خلفية الزلزال المدمّر الذي ضرب هذه الأنحاء، فجر يوم الإثنين السادس من فبراير/شباط 2023.

مشاهد الموت المتكررة التي لم تُفارق متصفحات الويب منذ يومين، أثارت لدى الكثيرين شعورا بأن العالم قد شارف على نهايته، وأنه ليس للإنسان قدرة على تحمل ماقد يأتي من خراب ودمار.

ما هذه البنت وما لديها من قوة وصلابة

تقول

أمي وأختي في الداخل ولكن موتى #بداية_نهاية_العالم #زلزال_شرق_المتوسط pic.twitter.com/UqbgF6U7hG — أسامة طلال (@osamatalall) February 8, 2023

وتحت وسم “بداية نهاية العالم” الذي تصدر نتائج محركات البحث في عدد من الدول العربية، تفاعل مغردون وناشطون مع الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري منذ مايعدو عن 12 خريفا.

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مأساة رافقهم فيها هذه المرة الشعب التركي، لُتصبح الأزمة بدل ذلك أزمات، وتُصبح الحدود الجغرافية مجرد حاجز لا يرى ولا يسمع أمام شبح الموت الذي خيم على المناطق المتضررة منذ يومين.

شبح، حصد إلى الآن مايزيد عن 11 ألف قتيل من سوريا وتركيا، ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى ومثلهم أو يزيد قليلاً من المفقودين تحت الأنقاض.

اللهم لطفك بأهل سوريا وتركيا ..

يارب نسألك أن تمنحهم الصبر

وتضمد جراحهم وتشفي المصابين .#زلزال_سوريا#بدايه_نهايه_العالم#هزه_ارضيه pic.twitter.com/hWWXLVCyj4 — LARA (@amri_capistrano) February 8, 2023

زلزال تركيا وسوريا حديث الساعة

وسم “بداية نهاية العالم” المتصدر حالياً، جمع في التعليقات حوله متفاعلين، شاركوا مقاطع فيديو مؤثرة لما يعيشه المتضررون من الزلزال في المناطق المنكوبة.

وفي هذا السياق علق حساب باسم”بدر” قائلا: “بعد ظهور الأحداث الأخيرة في سوريا وتركيا يذكرنا (بدايه نهايه العالم) حيث في أقل من ساعات اهتزت الأرض و كادت أن تنهي كل شيء و هول و فزع الناس لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم”.

بعد ظهور الأحداث الأخيرة في #سوريا_تركيا يذكرنا #بدايه_نهايه_العالم حيث في أقل من ساعات أهتزت الأرض و كادت أن تنهي كل شيء و هول و فزع الناس لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم. pic.twitter.com/9rbVdPxgpu — 𝕭𝖆𝖉𝖗 ☄ (@0__Badr__0) February 8, 2023

أما الناشط الكويتي “فهد بن ناصر الجنفاوي” فاعتبر أن زلزال تركيا وسوريا هذه الأيام، وما سبقه من كوارث طبيبعة وجوائح مثل كورونا، أو ظواهر انتحار الدلافين في سلطنة عُمان، ليست إلا مؤشرات على “بداية نهاية العالم”.

بعد 45 ساعة تحت الأنقاض، ارتشف محمد اخيرًا شربة ماء بغطاء الزجاجة، حيث نجح فريق الإنقاذ من الوصول لطفل سوري لاجئ في تركيا وتم إنقاذه من تحت الركام في مشهد مؤلم جدًا 💔#هزة_أرضية #زلزال_ترکیا #الهلال_فلامينغو #زلزال_شرق_المتوسط #زلزال_ترکیا_وسوريا #بداية_نهاية_العالم pic.twitter.com/0Tw9rjCFet — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) February 8, 2023

“علامات مرعبة حيرت العلماء”

وقال عبر تويتر “علامات مرعبه حيرت العلماء ..صراخ الحوت الأزرق ..انتحار الدلافين ..الأغنام تدور حول نفسها ..اللي مايصلي يقوم يتوضأ ..واللي ماكل فلوس الشعب يرجعها ..واللي ظالم الناس يتوب إلى الله”.

علامات مرعبه حيرت العلماء .. صراخ الحوت الأزرق ..

أنتحار الدلافين ..

الأغنام تدور حول نفسها .. اللي مايصلي يقوم يتوضأ ..

واللي ماكل فلوس الشعب يرجعها ..

واللي ظالم الناس يتوب إلى الله ✋.. #بداية_نهاية_العالم #هزة_أرضية

#مجلس_الامه_2022 pic.twitter.com/w77aC5EfUU — فهد ناصر الجنفاوي .. (@fhd_007) February 8, 2023

أما “ملك بن عبد العزيز” فرأى أن زلزال تركيا وسوريا ليس إلا غيضا من فيض قدرة الله في هذه الأرض على حد قوله.

وكتب عبر تويتر يقول إنه “بلحظات قليلة فزعت القلوب وخلعت البيوت وأرعبت الناس.”

وتابع موضحا:”لحظات ظهرت فيها عظمة الخالق.. وقوته وبان ضعف الإنسان وعجزه…يارب لطفك بعبادك والسلام لارواحهم…والسكينة لنفوسهم”.

` بلحظات قليلة فزعت القلوب

وخلعت البيوت وأرعبت الناس

لحظات ظهرت فيها عظمة الخالق

وقوته وبان ضعف الإنسان وعجزه

يارب لطفك بعبادك والسلام لارواحهم

والسكينة لنفوسهم … 🤲🏻#بداية_نهاية_العالم#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_شرق_المتوسط pic.twitter.com/ekGsCJ0cH8 — ♡ملك بنت عبد العزيز♡ (@HoaMalak) February 8, 2023

زلزال مدمّر يضرب تركيا وسوريا

حسب آخر التطورات، تجاوز عدد القتلى 11 ألف شخص في محافظات جنوب تركيا ومناطق شمال غرب سوريا، وهي للإشارة معطيات غير نهائية قابلة للارتفاع في أي لحظة.

في تركيا، كشفت إدارة الكوارث (آفاد) عن وجود نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وسط جهود حثيثة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء لجمع أكثر مايمكن من التبرعات والمساعدات الإنسانية وإرسالها إلى المتضررين.

وفي شمالي سوريا أكدت فرق الدفاع المدني- الخوذ البيضاء- إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات القادمة، في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس.

وأشارت الخوذ البيضاء، إلى أن آلاف العائلات السورية أصبحت الآن مشردة وبحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والطبية، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتطويق هذه الكارثة قبل أن تتفاقم أكثر.