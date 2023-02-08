الأربعاء, فبراير 8, 2023
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الهدهد

“بداية نهاية العالم”.. وسم يتصدر عقب الزلزال وعلامات مرعبة حيرت العلماء

زلزال تركيا وسوريا المدمر حصد إلى الآن ما يعدو عن 11 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع في أي لحظة

كتب فهمي الورغمي
بداية نهاية العالم watanserb.com
بداية نهاية العالم
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وطن- دفع فيض الصور ومقاطع الفيديو المؤثرة التي وثقت آلام ومآسي المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، إلى انتشار تصور عام لدى الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن “نهاية العالم قد اقتربت” وأن زلزال تركيا وسوريا ليس إلا “بداية النهاية”.

زلزال تركيا وسوريا يثير الرعب ووسم “بداية نهاية العالم” يتصدر

وضجت السوشيال ميديا منذ يومين بآلاف الصور والفيديوهات المؤلمة، التي وثقت معاناة عشرات الآلاف من المتضررين والمنكوبين في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا على خلفية الزلزال المدمّر الذي ضرب هذه الأنحاء، فجر يوم الإثنين السادس من فبراير/شباط 2023.

زلزال تركيا وسوريا يثير الرعب ووسم بداية نهاية العالم يتصدر
زلزال تركيا وسوريا يثير الرعب ووسم بداية نهاية العالم يتصدر

مشاهد الموت المتكررة التي لم تُفارق متصفحات الويب منذ يومين، أثارت لدى الكثيرين شعورا بأن العالم قد شارف على نهايته، وأنه ليس للإنسان قدرة على تحمل ماقد يأتي من خراب ودمار.

وتحت وسم “بداية نهاية العالم” الذي تصدر نتائج محركات البحث في عدد من الدول العربية، تفاعل مغردون وناشطون مع الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري منذ مايعدو عن 12 خريفا.

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مأساة رافقهم فيها هذه المرة الشعب التركي، لُتصبح الأزمة بدل ذلك أزمات، وتُصبح الحدود الجغرافية مجرد حاجز لا يرى ولا يسمع أمام شبح الموت الذي خيم على المناطق المتضررة منذ يومين.

شبح، حصد إلى الآن مايزيد عن 11 ألف قتيل من سوريا وتركيا، ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى ومثلهم أو يزيد قليلاً من المفقودين تحت الأنقاض.

زلزال تركيا وسوريا حديث الساعة
زلزال تركيا وسوريا حديث الساعة

زلزال تركيا وسوريا حديث الساعة

وسم “بداية نهاية العالم” المتصدر حالياً، جمع في التعليقات حوله متفاعلين، شاركوا مقاطع فيديو مؤثرة لما يعيشه المتضررون من الزلزال في المناطق المنكوبة.

وفي هذا السياق علق حساب باسم”بدر” قائلا: “بعد ظهور الأحداث الأخيرة في سوريا وتركيا يذكرنا (بدايه نهايه العالم) حيث في أقل من ساعات اهتزت الأرض و كادت أن تنهي كل شيء و هول و فزع الناس لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم”.

أما الناشط الكويتي “فهد بن ناصر الجنفاوي” فاعتبر أن زلزال تركيا وسوريا هذه الأيام، وما سبقه من كوارث طبيبعة وجوائح مثل كورونا، أو ظواهر انتحار الدلافين في سلطنة عُمان، ليست إلا مؤشرات على “بداية نهاية العالم”.

“علامات مرعبة حيرت العلماء”

وقال عبر تويتر “علامات مرعبه حيرت العلماء ..صراخ الحوت الأزرق ..انتحار الدلافين ..الأغنام تدور حول نفسها ..اللي مايصلي يقوم يتوضأ ..واللي ماكل فلوس الشعب يرجعها ..واللي ظالم الناس يتوب إلى الله”.

أما “ملك بن عبد العزيز” فرأى أن زلزال تركيا وسوريا ليس إلا غيضا من فيض قدرة الله في هذه الأرض على حد قوله.

وكتب عبر تويتر يقول إنه “بلحظات قليلة فزعت القلوب وخلعت البيوت وأرعبت الناس.”

وتابع موضحا:”لحظات ظهرت فيها عظمة الخالق.. وقوته وبان ضعف الإنسان وعجزه…يارب لطفك بعبادك والسلام لارواحهم…والسكينة لنفوسهم”.

زلزال مدمّر يضرب تركيا وسوريا

حسب آخر التطورات، تجاوز عدد القتلى 11 ألف شخص في محافظات جنوب تركيا ومناطق شمال غرب سوريا، وهي للإشارة معطيات غير نهائية قابلة للارتفاع في أي لحظة.

في تركيا، كشفت إدارة الكوارث (آفاد) عن وجود نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وسط جهود حثيثة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء لجمع أكثر مايمكن من التبرعات والمساعدات الإنسانية وإرسالها إلى المتضررين.

وفي شمالي سوريا أكدت فرق الدفاع المدني- الخوذ البيضاء- إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات القادمة، في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس.

وأشارت الخوذ البيضاء، إلى أن آلاف العائلات السورية أصبحت الآن مشردة وبحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والطبية، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتطويق هذه الكارثة قبل أن تتفاقم أكثر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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