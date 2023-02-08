الأربعاء, فبراير 8, 2023
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حياتنا

النصر السعودي يقدم عرضاً فلكياً لضم لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس!

النصر قدم لـ سيرجيو  بوسكيتس عرضا بـ 18 مليون يورو معفاة من الضرائب لكل موسم لمدة عامين

كتب سالم حنفي
انضمام سيرجيو بوسكيتس لنادي النصر watanserb.com
اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس
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وطن – لا يزال مستقبل اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس مع نادي برشلونة غير واضح ، لكن أحد الخيارات في الأفق قد يكون فرصة التعاون مع المنافس السابق كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هناك أنباء بأن النادي السعودي مستعد لتقديم عرض فلكي له للانضمام إلى مشروعهم.

وقالت الصحيفة انه يمكن للاعب خط الوسط الكتالوني البقاء في ناديه بعد الصيف ، لكنه يفكر في تغيير المشهد في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية، مشيرة إلى انه في مرحلة ما ، بدا أن الرحيل عن برشلونة غير ممكنا ، ولكن في الأشهر الأخيرة ، انفتحت احتمالات أخرى.

بوسكيتس يمكن أن ينضم إلى رونالدو

ونقلت “ماركا” ، بأن أحد العروض التي يمكن أن تكون مطروحة بالفعل على اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هو من النصر ، النادي السعودي الذي وقع مؤخرًا مع البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السبق، كريستيانو رونالدو.

ووفقا للصحيفة، فإنه في المملكة العربية السعودية ، حريصون على جلب النجوم الكبار إلى دوريهم المحلي لإضفاء المصداقية على ملفهم لاستضافة كأس العالم 2030 ، مثلما فعلت قطر من قبلهم.

وقالت الصحيفة، قد يكون العرض مغريًا لبوسكيتس، على الأقل من الناحية الاقتصادية، حيث يقال إن النصر مستعد لدفع 18 مليون يورو معفاة من الضرائب لكل موسم لمدة عامين.

انضمام سيرجيو بوسكيتس لنادي النصر
النصر مستعد لدفع 18 مليون يورو للاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس معفاة من الضرائب لكل موسم لمدة عامين

قرار بوسكيتس

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الصحيفة أكدت على أن اليقين الوحيد الآن هو أن بوسكيتس لا يفتقر إلى العروض لأنه يفكر في الأمور، موضحة أنه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة ، سنكتشف ما إذا كان تشافي سيحقق رغبته وما هو نوع الدور الذي قد يفكر فيه للمخضرم الموسم المقبل.

ولفتت إلى أنه قد تم تحقيق الكثير حول بحث برشلونة عن بديل بوسكيتس وافتقارهم إلى الموارد المالية التي يمكنهم من خلالها القيام بذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا قد يعني الاحتفاظ به لمدة عام آخر وتأجيل الحصول على بديل ، أو الذهاب للاعب أصغر سنًا يمكنه تطوير ومشاركة النادي نجاحاته قبل انتقال الأخير.

المصدرماركا - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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