الملكة نور الحسين تنشر صورة نادرة مع زوجها في ذكرى وفاته (شاهد)

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وطن – تزامناً وذكرى وفاة زوجها الملك حسين بن طلال، نشرت زوجته الملكة نور، صورةً جمعتها به، معبرة عن اشتياقها له.

تُوفي الملك الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال في السابع من فبراير عام 1999 بعد أن عانى لعدة سنوات من سرطان الليمفوما اللاهودجكينية.

ونشرت الملك نور الحسين، تغريدةً ثانية قالت فيها إنها تأثرت بزوجها الملك الراحل، ووصفته بـ”ملكنا القلوب والإنسانية”.

So touched by all the tributes to my late husband, #kingHussein bin Talal, our King of Hearts and humanity. #Jordan — Noor Al Hussein (@QueenNoor) February 7, 2023

وتفاعل المغرّدون مع تغريدات الملكة نور لحسين في ذكرى وفاة زوجها الراحل، داعين له بالرّحمة.

زوجات الملك الحسين بن طلال

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تزوج الحسين بن طلال أربع مرات منفصلات، وقد أنجب من تلك الزيجات الأربع أحد عشر إبنا وابنة، وهم: عالية من زوجته دينا بنت عبد الحميد، وكلا من عبد الله، فيصل، عائشة و‌زين من زوجته الأميرة منى الحسين، كذلك هيا و‌علي من زوجته علياء الحسين، وأخيرًا حمزة، هاشم، إيمان و‌راية من زوجته التي تُوفي عنها نور الحسين.

الملكة نور الحسين واسمها الأصلي

والملكة نور الحسين من مواليد 23 أغسطس 1951، واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي زوجة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال.

والدها نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري وأمها دوريس كارلكويست من أصل سويدي.

وفاة الملك حسين بن طلال

في 29 يناير من عام 1999، عزل الحسين شقيقه الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد، وعيّن ابنه الأكبر عبد الله الثاني بمنصب ولي العهد.

في 5 فبراير أعلن ان العملية الجراحية للملك قد باءت بالفشل؛ وعاد بعدها الملك إلى وطنه ليموت.

وأعلن عن وفاة الملك في 7 فبراير 1999 في تمام الساعة 11:43 صباحاً، وأقيمت الجنازة في العاصمة عمان في 8 فبراير 1999، كانت الجنازة واحدة من أكبر تجمعات ملوك وقادة العالم، حيث كانت أكبر تجمع لحكام العالم منذ عام 1995.

وقال أطباء في أمريكا إن الملك عانى من فشل داخلي في الأعضاء بعد عملية زرع نخاع العظم الفاشلة.

وذكر مسؤول في وكالة فرانس برس في حينه: “الملك عانى من الألم، بَقيَ على قيد الحياة بوسائل اصطناعية، لم يعد هناك أمل”.