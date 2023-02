الملكة نور الحسين تنشر صورة نادرة مع زوجها في ذكرى وفاته (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تزامناً وذكرى وفاة زوجها الملك حسين بن طلال، نشرت زوجته الملكة نور، صورةً جمعتها به، معبرة عن اشتياقها له.

تُوفي الملك الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال في السابع من فبراير عام 1999 بعد أن عانى لعدة سنوات من سرطان الليمفوما اللاهودجكينية.

ونشرت الملك نور الحسين، تغريدةً ثانية قالت فيها إنها تأثرت بزوجها الملك الراحل، ووصفته بـ”ملكنا القلوب والإنسانية”.

So touched by all the tributes to my late husband, #kingHussein bin Talal, our King of Hearts and humanity. #Jordan

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) February 7, 2023