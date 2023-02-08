الأربعاء, فبراير 8, 2023
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الملكة نور الحسين تنشر صورة نادرة مع زوجها في ذكرى وفاته (شاهد)

نشرت الملك نور الحسين، تغريدةً ثانية قالت فيها إنها تأثرت بزوجها الملك الراحل، ووصفته بـ"ملكنا القلوب والإنسانية"

كتب أنس السالم
الملكة نور الحسين watanserb.com
الملكة نور الحسين
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وطن – تزامناً وذكرى وفاة زوجها الملك حسين بن طلال، نشرت زوجته الملكة نور، صورةً جمعتها به، معبرة عن اشتياقها له.

تُوفي الملك الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال في السابع من فبراير عام 1999 بعد أن عانى لعدة سنوات من سرطان الليمفوما اللاهودجكينية.

ونشرت الملك نور الحسين، تغريدةً ثانية قالت فيها إنها تأثرت بزوجها الملك الراحل، ووصفته بـ”ملكنا القلوب والإنسانية”.

وتفاعل المغرّدون مع تغريدات الملكة نور لحسين في ذكرى وفاة زوجها الراحل، داعين له بالرّحمة.

زوجات الملك الحسين بن طلال 

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تزوج الحسين بن طلال أربع مرات منفصلات، وقد أنجب من تلك الزيجات الأربع أحد عشر إبنا وابنة، وهم: عالية من زوجته دينا بنت عبد الحميد، وكلا من عبد الله، فيصل، عائشة و‌زين من زوجته الأميرة منى الحسين، كذلك هيا و‌علي من زوجته علياء الحسين، وأخيرًا حمزة، هاشم، إيمان و‌راية من زوجته التي تُوفي عنها نور الحسين.

زفاف الملكة نور
زفاف الملكة نور

الملكة نور الحسين واسمها الأصلي

والملكة نور الحسين من مواليد 23 أغسطس 1951، واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي زوجة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال.

الملكة نور الحسين
الملكة نور الحسين

والدها نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري وأمها دوريس كارلكويست من أصل سويدي.

وفاة الملك حسين بن طلال 

في 29 يناير من عام 1999، عزل الحسين شقيقه الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد، وعيّن ابنه الأكبر عبد الله الثاني بمنصب ولي العهد.

في 5 فبراير أعلن ان العملية الجراحية للملك قد باءت بالفشل؛ وعاد بعدها الملك إلى وطنه ليموت.

وأعلن عن وفاة الملك في 7 فبراير 1999 في تمام الساعة 11:43 صباحاً، وأقيمت الجنازة في العاصمة عمان في 8 فبراير 1999، كانت الجنازة واحدة من أكبر تجمعات ملوك وقادة العالم، حيث كانت أكبر تجمع لحكام العالم منذ عام 1995.

جنازة الملك حسين بن طلال
جنازة الملك حسين بن طلال

وقال أطباء في أمريكا إن الملك عانى من فشل داخلي في الأعضاء بعد عملية زرع نخاع العظم الفاشلة.

وذكر مسؤول في وكالة فرانس برس في حينه: “الملك عانى من الألم، بَقيَ على قيد الحياة بوسائل اصطناعية، لم يعد هناك أمل”.

المصدروطن - رصد تويتر - ويكيبيديا - مايوكلينيك
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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