الخميس, فبراير 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرالمحكمة البريطانية العليا ترفع الحصانة عن حكومة البحرين لتجسسها على حواسيب معارضين!
تقارير

المحكمة البريطانية العليا ترفع الحصانة عن حكومة البحرين لتجسسها على حواسيب معارضين!

المحكمة سبق وأن أصدرت حكما مماثلا قبل 6 أشهر يسمح للمعارض السعودي غانم المصارير بمقاضاة الحكومة السعودية بعد استهدافها له عبر برنامج بيغاسوس

كتب سالم حنفي
رفع الحصانة عن حكومة البحرين watanserb.com
رفع الحصانة عن حكومة البحرين
- Advertisement -

وطن- في خطوة صادمة للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ونظامه، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم تمتع الحكومة البحرينية بالحصانة الدبلوماسية في القضية المرفوعة من قبل الناشطين البحرينيين سعيد الشهابي وموسى محمد الذين اتهموا حكومة المنامة باختراق حواسيبهما بواسطة برامج تجسس.

وقال محاموهم وأحد المدعين إن ناشطين مقيمين في المملكة المتحدة يزعمان أن البحرين قامت بتثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما يمكنهما المضي قدما في قضيتهما ضد المملكة.

وزعم سعيد الشهابي ، القيادي البارز في حركة المعارضة البحرينية ، وموسى محمد ، الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي ، أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر 2011.

وبعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين ، كان الرجال يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للتواصل مع نشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين وضحايا التعذيب وعائلاتهم.

وفي إجراءات قضائية قبل عام ، جادل محامو الحكومة البحرينية بأن المملكة تتمتع بحصانة من الدولة ، وبالتالي يجب إسقاط القضية.

لكن القاضي جوليان نولز حكم يوم الأربعاء بأن المحكمة العليا لها اختصاص النظر في الدعوى.

- Advertisement -

ووصف محمد الحكم بأنه “انتصار كبير” ، خاصة أنه على حد قوله ، لا يزال هو وعائلته يتعرضون للاضطهاد في البحرين.

محكمة بريطانيّة تنظر في قضيّة رفع الحصانة الدبلوماسيّة عن حكومة البحرين لتجسّسها على معارضين
محكمة بريطانيّة تنظر في قضيّة رفع الحصانة الدبلوماسيّة عن حكومة البحرين لتجسّسها على معارضين

وفي الشهر الماضي ، حكمت محكمة في البحرين على شقيقه ، حسن عبدلي محمد ، بالسجن سبع سنوات في قضية إرهاب مزعومة يقول محمد وجماعات حقوقية إنها جاءت انتقاما من نشاط المصور الصحفي.

وقال محمد: “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمّمها أعمال الانتقام أو الترهيب من قبل النظام البحريني”.

كما رحب الشهابي بالحكم ، قائلا إنه اعتراف بـ “التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية” ، ودعا إلى إجماع أوضح على إجرام هذه الأفعال في القانون الدولي.

من جانبها، قالت إيدا أدوا ، المحامية في منظمة Leigh Day ومقرها لندن والتي تمثل الشهابي ومحمد ، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة.

وقالت: “يأتي هذا الحكم بمثابة ارتياح كبير لعملائنا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على ما يعتقدون أنه انتهاك صارخ لخصوصيتهم تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقائهم وعائلاتهم للخطر”.

قال محاموهم وأحد المدعين إن ناشطين مقيمين في المملكة المتحدة يزعمان أن البحرين قامت بتثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما يمكنهما المضي قدما في قضيتهما ضد المملكة، وذلك وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

يزعم سعيد الشهابي ، القيادي البارز في حركة المعارضة البحرينية ، وموسى محمد ، الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي ، أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر 2011.

بعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الدولة الجزيرة ، كان الرجال يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للتواصل مع نشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين وضحايا التعذيب وعائلاتهم.

البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين في بريطانيا
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين في بريطانيا

محاموا الحكومة البحرينية جادلوا بتمتع الحكومة بالحصانة

في إجراءات قضائية قبل عام ، جادل محامو الحكومة البحرينية بأن المملكة تتمتع بحصانة من الدولة ، وبالتالي يجب إسقاط القضية.

لكن القاضي جوليان نولز حكم يوم الأربعاء بأن المحكمة العليا لها اختصاص النظر في الدعوى.

انتصار كبير

ووصف محمد الحكم بأنه “انتصار كبير” ، خاصة أنه على حد قوله ، لا يزال هو وعائلته يتعرضون للاضطهاد في البحرين.

في الشهر الماضي ، حكمت محكمة في البحرين على شقيقه ، حسن عبدلي محمد ، بالسجن سبع سنوات في قضية إرهاب مزعوم يقول محمد وجماعات حقوقية إنها جاءت انتقاما من نشاط المصور الصحفي.

وقال محمد: “هذا القرار يظهر أننا يمكن أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمّمها أعمال الانتقام أو الترهيب من قبل النظام البحريني”.

الحكم يمثل اعترافا بالتعذيب النفسي الذي تمارسه أنظمة الاستبداد

كما رحب الشهابي بالحكم ، قائلا إنه اعتراف بـ “التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية” ، ودعا إلى إجماع أوضح على إجرام هذه الأفعال في القانون الدولي.

وقالت إيدا أدوا ، المحامية في Leigh Day ومقرها لندن والتي تمثل الشهابي ومحمد ، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة.

وقالت: “يأتي هذا الحكم بمثابة ارتياح كبير لعملائنا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على ما يعتقدون أنه انتهاك صارخ لخصوصيتهم تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقائهم وعائلاتهم للخطر”.

الحكم بمثابة فرصة لتحقيق العدالة

وقال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة ، إن الحكم يضمن أن البحرين ستواجه المساءلة وأن النشطاء لديهم فرصة للسعي لتحقيق العدالة ، لكنه تساءل عما إذا كان بإمكان حكومة المملكة المتحدة فعل المزيد.

ولفت إلى انه “بينما أصدرت محكمة المملكة المتحدة حكماً إدانياً بإلغاء حصانة البحرين ، فإن حكومة المملكة المتحدة هي التي فشلت في إرسال إشارة إلى نظام آل خليفة بأنها لا تستطيع الاستمرار في ملاحقة وترهيب المعارضين على الأراضي البريطانية مع الإفلات من العقاب”.

حكم مماثل سابق لمعارض سعودي

ويأتي القرار بعد ستة أشهر من حكم القاضي نفسه بأن المعارض السعودي يمكنه المضي قدمًا في ادعاءاته ببرامج التجسس ضد تلك المملكة أيضًا في المحكمة العليا.

ويزعم المعارض السعودي غانم المصارير أن المملكة قامت بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس على هواتفه وأمرت بالاعتداء عليه في نايتسبريدج في أغسطس / آب 2018.

وقال خبراء قانونيون إن الحكم في قضية مصارير سيشكل على الأرجح سابقة لقضايا مماثلة للمراقبة المزعومة التي ترعاها الدولة ، حيث وصفها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ديفيد كاي بأنها “ضربة ضد الدول التي تسعى إلى الحماية القضائية ضد ضحايا القمع العابر للحدود”.

المصدرموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

تركاها تصاب بالسمنة.. أغرب قضية ومحاكمة والدين بتهمة قتل ابنتهما بالخطأ

تقارير

“ليبراسيون” تكشف عن قيادة البحرين لحملة ضد قطر في فرنسا عبر نائب ومذيع مغربي

الهدهد

نائب بحريني يصف إسرائيل بالكيان الصهيوني المجرم ورد فعل رئيس البرلمان (فيديو)

الهدهد

مناشدة ملك البحرين لقطر لإنهاء الأزمة تتصدر عناوين الصحف البحرينية

تقارير

مقالان وعرائض منعتها بريطانيا من النشر في الصحافة عن يوم الوهيلة وما بعدها منذ ٨٣ عاماً: هكذا قلع حكام دبي عيون معارضيهم!

الهدهد

73 عاماً على حياة ملك البحرين.. الدولة بين الإعانات الخليجية والفرار لقطر (تقرير مصور)

الهدهد

عشرات الأطفال اللاجئين يختفون في ظروف غامضة ببريطانيا وفتح تحقيق

الهدهد

فيديو للداعية البحريني حسن الحسيني يشتم الجزائريين ورد عاجل منه يكشف حقيقته (شاهد)

حياتنا

منجمة..الملك تشارلز الثالث لن يحكم وحفل التتويج لن يتم لهذه الأسباب!

الهدهد

الوثائق البريطانية: “نادٍ للحكام الشبان” بقيادة حمد بن عيسى.. ما علاقة محمد السادس وعبدالله الثاني؟

الهدهد

نظام حمد بن عيسى يتفاخر بارتفاع صادراته من لحوم الخنازير ويثير غضب البحرينيين

الهدهد

المراسلات البريطانية وفضيحة لحكام البحرين: “في حال تُرك الأمر للشيخ حمد فسيبتلع الثروة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

انهيار منزل نجمة سورية جراء الزلزال في حلب! (شاهد)

فتيات بدون عباءة وغطاء رأس في المسجد النبوي الشريف وبيان هزيل يثير الغضب (شاهد)

بيل غيتس يواعد أرملة مؤسس مشارك في شركته “مايكروسوفت”! (صور)

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

نيويورك بوست: “ابن سلمان” رفع إصبعه الأوسط لـ”بايدن” ورفع عقوبة سجن سعد الماضي!

ريال مدريد يصل نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة الأهلي بالأربعة (شاهد)

تفاصيل فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة بسلطنة عمان ومكانهما المتوقع!

بعد خروجها من تونس بطريقة مريبة… قضية أميرة بوراوي تُنذر بأزمة جديدة بين فرنسا والجزائر

مقاطع العراقية “أم فهد” الخادشة تقودها و”حسن صجمة” للسجن (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC