الأربعاء, فبراير 8, 2023
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الهدهد

الكويت تقر شروطاً لتقديم المساعدات الخارجية وتشرع بمقاضاة الدول المتخلفة عن السداد!

السياسة الجديدة تعتمد على تبني نهج جديد في تقديم القروض والمنح الخارجية للدول العربية وتهدف لتحقيق المصلحة العليا للكويت وربطها بالدعم السياسي في قضايا معينة

كتب سالم حنفي
المنح الكويتية للدول العربية watanserb.com
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح للدول العربية
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وطن – بعد إعلانها سابقا عن تبني نهج جديد في تقديم القروض والمنح الخارجية وخاصة ما يتعلق منها بالدول العربية بما يحقق المصلحة العليا للكويت، كشفت مصادر كويتية مطلعة عن تفاصيل السياسة الجديدة التي ستعتمدها الكويت في مساعدة الدول الأخرى.

لا قروض أو منح بلا مقابل

وقالت المصادر الكويتية المطلعة، في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح؛ وذلك من أجل إقرار سياسة جديدة هدفها الاول مصالح الكويت العليا وأن لا يتم تقديم قرض أو منحة لأي دولة أخرى إلا أن يكون له مردود إيجابي على الكويت، ما يعني أنه لا قروض ولا منح مجانية بعد اليوم.

وأكدت المصادر على أن الصندوق الكويتي للتنمية سيقوم بإعادة النظر أيضا في القروض بلا مقابل، مع مراجعة كبيرة للأعمال الإنسانية البحتة التي لا تقوم على أجندات سياسية.

تغير مهم

وأوضحت المصادر أن هناك تغيرا مهما في منح القروض للدول الاخرى، مؤكدا بأنه يجب أن تتوافق مع السياسة الخارجية للكويت خاصة ما يتعلق بالدعم السياسي نحو قضايا معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى التصويت في مجلس الأمن، بشأن القضايا التي تهم الكويت.

وكشفت المصادر أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، تبنَّى هذه السياسة الجديدة للصندوق، واعتمد الآلية التي سيتم اتباعها في منح القروض خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات قانونية ضد الدول المتخلفة عن السداد

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وكشفت المصادر على أن البلاد تسعى حاليا للجوء للإجراءات القانونية بحق عدد من الدول تأخرت في سداد مستحقات الصندوق الكويتي للتنمية، لافتةً إلى أن هناك بعض الحكومات متعثرة ولا تستطيع السداد بسبب الحروب مثل سوريا، ولا يمكن استرداد الأموال منها.

ولفتت المصار إلى أن المتأخرات على بعض الدول بلغت 163.5 مليون دينار، منها 146 مليون دينار مستحقة على الدول العربية، و17 مليوناً على بقية الدول المقترضة من الكويت.

الكويت قررت إعادة هيكلة سياسة تقديم القروض والمنح

وكانت مصادر عليمة قد كشفت الشهر الماضي عن عزم الخارجية الكويتية السير على خطى السعودية وإعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات.

وقال حساب “قصر السيف” في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”:” وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.

وأوضح “قصر السيف” أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.

الكويت اتبعت السعودية في سياستها الجديدة لتقديم المساعدات

وجاءت الخطوة الكويتية متسقة مع سياسة سعودية جديدة لتقديم المساعدات الخارجية، كشف عنها وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، تتعلق باتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

المصدرالقبس + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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