الإمارات تكشف الوضع الصحي لمواطنيها المصابين في زلزال تركيا

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وطن- كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن الحالة الصحية لـ3 من مواطنيها أصيبوا جراء زلزال تركيا، لافتة إلى أنه تم إخلائهم وإعادتهم للدولة ضمن عملية “الفارس الشهم2”.

وتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في دمار هائل، وأسقط آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين في كارثة إنسانية وصفها الرئيس التركي بالأصعب في تاريخ تركيا الحديث.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن وزارة الخارجية تنفذ بالتنسيق مع وزارةالدفاع عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة.

ضمن عملية الفارس الشهم 2.. وزارة الخارجية تنفذ بالتنسيق مع #وزارة_الدفاع عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة إثر تعرضهم لإصابات متوسطة بسبب زلزال #تركيا#وام pic.twitter.com/WRhCwNtI7D — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 8, 2023

وعن طبيعة الإصابة كشف بيان الوكالة أن المواطنين الثلاثة تعرضوا لإصابات متوسطة بسبب زلزال تركيا.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي ضمن عملية “الفارس الشهم 2” التي أطلقتها الدولة الإماراتية ضمن حملتها الإغاثية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

فرق البحث والإنقاذ الإماراتية

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وكانت وكالة “وام” قد أفادت في خبر سابق لها، بأن فرق البحث والإنقاذ الإماراتية نجحت ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” في إنقاذ عائلة “أم وابن وبنتان” من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” فرق البحث والإنقاذ خلال تلك العملية التي استهدفت أنقاض منزل في منطقة “كهرمان مرعش” واستغرقت أكثر من 5 ساعات واستمرت بكفاءة عالية حتى تكللت بالنجاح.

وسارعت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع أفراد العائلة بكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وتم تحويلهم بعد ذلك على المستشفيات المتخصصة في تركيا للحصول على الرعاية الطبية الكاملة.

وبحسب الوكالة الإماراتية فقد تقدم أقارب وأصدقاء العائلة الذين تواجدوا في موقع المنزل المنهار بالشكر والتقدير إلى فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على جهودها الكبيرة واحترافيتها العالية خلال عملية استخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، كما أشادوا بدعم السلطات التركية لجهود الإغاثة.

مساعدات إماراتية عاجلة

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قد أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.

كما وجه ابن زايد بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته “وام” عبر حسابها الرسمي بتويتر، وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى سوريا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وقد شملت المساعدات في المرحلة الأولى ١٢ طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء ٢١٦ متضرراً.

ومن جانبه وجه نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

كما دعا الهلال الأحمر الاماراتي للانضمام إلى حملة “جسور الخير” لدعم المتضررين في سوريا وتركيا، على أن تبدأ الحملة بتعبأة المساعدات الأولية وتستمر حتى يوم السبت 11 فبراير في إمارتي أبوظبي ودبي.

وتستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ولمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 12 فبراير، وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.

وتضج السوشيال ميديا منذ يومين بآلاف الصور والفيديوهات المؤلمة، التي وثقت معاناة عشرات الآلاف من المتضررين والمنكوبين في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا على خلفية الزلزال المدمّر الذي ضرب هذه الأنحاء، فجر يوم الإثنين السادس من فبراير/شباط 2023.