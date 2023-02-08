الأربعاء, فبراير 8, 2023
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حياتنا

“أبو كرش” التركي.. حقيقة وفاة ياسين جنكيز جراء زلزال تركيا المدمر (شاهد)

تداول كثيرون أخبارا مفادها عثور فرق الإنقاذ على صانع المحتوى التركي ياسين جنكيز المشهور بلقب "أبو كرش" تحت الأنقاض في مدينة هاتاي التركية

كتب فهمي الورغمي
وفاة ياسين جنكيز watanserb.com
وفاة ياسين جنكيز
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وطن- تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة صانع المحتوى التركي “ياسين جنكيز”، المشهور بـ “أبو كرش”، خلال الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر يوم، الاثنين، الماضي.

حقيقة وفاة ياسين جنكيز

وادعت منشورات لاقت تفاعلا واسعا بين مستخدمي السوشيال ميديا، أن ياسين جنكيز قد لقي حتفه على إثر تواجده في أحد المناطق المتضررة من الزلزال في محافظات جنوبي تركيا.

ولفتت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فرق الإنقاذ في تركيا، عثرت على ياسين جنكيز المشهور بلقب “أبو كرش”، تحت الأنقاض في مدينة هاتاي التركية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيها المدينة المذكورة، منذ أمس الثلاثاء، مدينة منكوبة على غرار عشرات المدن الأخرى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

إلا أن عدم ذكر هذه المنشورات لأي مصدر يؤكد صحة الاشاعات التي انتشرت حول وفاة ياسين جنكيز، سرعان ما جعل كثيرين يعتقدون بأن المشهور التركي بخير وأنه حي يرزق.

وهو بالفعل ما حدث بطريقة غير مباشرة، حيث شارك صانع المحتوى التركي ياسين جنكيز، عبر خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” مجموعة من الصور تظهر مساهمته في حملات التبرع الموجهة إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

حقيقة وفاة ياسين جنكيز
حقيقة وفاة ياسين جنكيز
وفاة ياسين جنكيز
وفاة ياسين جنكيز

مقاطع “أبو كرش” التركي تجتاح السوشيال ميديا

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اشتهر التركي ياسين جنكيز، عبر السوشيال ميديا، برقصته التي كان يعتمد فيها على تحريك كرشه الكبير، الأمر الذي دفع الكثيرين لإطلاق اسم “أبو كرش” عليه.

وزاد من شهرة أبو كرش، ظهوره المتكرر مع عدد من النجوم والمشاهير في تركيا وحول العالم، ما جعل منه واحداً من أكثر صانعي المحتوى شهرة في بلاده.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

وضرب زلزال مدمر محافظات في جنوب تركيا وعددا من المناطق في شمال غرب سوريا، فجر يوم الإثنين الماضي، مخلفا ورائه ما يقرب عن 11 ألف قتيل من الدولتين.

خلف الزلزال كذلك دمارا هائلا في البنية التحتية، حيث سقطت عشرات الآلاف من البنايات على ساكنيها، ناهيك عن دمار الطرقات والمؤسسات العامة.

مباشرة بعد حصول هذه الكارثة، انتشرت فرق الإنقاذ والنجدة في مختلف المدن المناطق المتضررة في سباق محموم مع الزمن بهدف إنقاء عشرات الآلاف من القابعين تحت الأنقاض.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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