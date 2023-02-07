الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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“يجب القضاء عليها بالكيمياوي”… قيس سعيد في تصريحات مخيفة عن المعارضة وجدل حول صحته العقلية

الرئيس التونسي قيس سعيد وصف المعارضة بـ "الخلايا السرطانية"، وتوعد بالقضاء عليها بالكيماوي، وسط دعوات لإجراء فحص طبي لصحته العقلية

كتب شيراز ماضي
الرئيس التونسي قيس سعيد watanserb.com
الرئيس التونسي قيس سعيد
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وطن- عاد الرئيس التونسي قيس سعيد لمهاجمة معارضيه من مختلف الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تونس، ووصفهم هذه المرة بـ “خلايا السرطان التي لا ينفع معه سوى العلاج الكيماوي”.

الرئيس التونسي يصف المعارضة بالخلايا السرطانية

وجاءت تصريحات سعيد خلال تدشينه أحد مشاريع الطريق السيارة في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، قائلا أن “الدولة نخرها الفساد، والشعب التونسي سيطهّر جميع المؤسسات من السرطان الذي يعربد في البلاد”.

وتابع سعيد الذي يقود إنقلابا على السلطة البرلمانية منذ 25 يوليو تموز 2021 “يريدون التنكيل بالشعب، والحديث عن غياب المواد الأساسية كالسكر والقهوة، رغم أنها موجودة بكثرة. هذه الخلايا السرطانية التي تريد ضرب البلاد لا بد من علاج كيماوي للقضاء عليها”.

حظيت هذه التصريحات غير المفهومة والمستفزة، كما وصفها ناشطون، بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، عبّر خلالها الكثيرون عن استيائهم وغضبهم من العبارات التي يستخدمها سعيّد في كل فرصة يجدها سانحة لوصف أو الحديث عن المعارضة التونسية.

غضب في صفوف المعارضة

قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، في تغريدة إنه “بعد التهديد بالتطهير والتصفية، الرئيس يهدد المعارضة بالكيماوي!”.

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وانتقد الناشط “مرسل الكسيبي” ماجاء على لسان قيس سعيد متسائلا “هل يعقل أن يكون مثل هذا الخطاب لرئيس دولة ؟! ( خلايا سرطانية وكيمياوي ! ، ماهذا الكم الهائل من الحقد والكراهية؟!”).

وتابع “قيس سعيّد : السكر و القهوة موجودين اليوم ، ولكن هناك أطراف بطبيعة الحال وخلايا سرطانية يلزمنا الكيمياوي للقضاء عليها”.

الرئيس التونسي يصف المعارضة بالخلايا السرطانية
الرئيس التونسي يصف المعارضة بالخلايا السرطانية

أزمة اقتصادية خانقة في تونس وسعيد يُنكر وجودها

اللافت في تصريحات سعيد الأخيرة حول المعارضة، أنها ليست الأولى من نوعها، حيث دعا قيس سعيد الأسبوع الماضي، قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة”.

ودون أن يسميهم، قال سعيد: “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء”.

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلا إن “الشعب يريد المحاسبة، ومطلبه الأساسي المحاسبة، ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب”.

وأضاف أن “الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة؛ لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات، وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أي حكم، وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس”.

وبينما يواصل قيس سعيد الهروب إلى الأمام، كما يقول معارضون له في تونس، يعيش التونسيون منذ سنوات على وقع أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالمقدرة الشرائية المواطنين.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس تراجع النمو وتدهور القدرة الشرائية بشكل لافت لعموم المواطنين وسط تآكل الطبقة الوسطى، مما دفع متخصصين كثراً إلى التحذير من شبح الإفلاس والفوضى نتيجة الاحتقان الاجتماعي وغياب الحلول العاجلة لتمويل موازنة 2023.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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