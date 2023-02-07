وظيفة أنشيلوتي مع ريال مدريد في خطر!

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وطن- يبدو أن منصب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على المحك مع نادي ريال مدريد، بسبب نتائج الفريق الملكي خلال الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة (ريليفو) الإسبانية، ” وظيفة أنشيلوتي في خطر، في حال عدم تحقيقه بطولة كأس العالم للأندية 2023″.

وظيفة أنشيلوتي في خطر مع ريال مدريد

وأردفت الصحيفة، ” المدرب أنشيلوتي يدرك التحدي الصعب الذي ينتظره حتى نهاية الموسم الجاري، عليه أن يحقق بعض الألقاب المهمة مع الفريق”.

كما وفقد ريال مدريد أولى ألقابه هذا الموسم أمام غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا). بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس السوبر الإسباني2023.

ويتنافس الفريق الملكي على 4 ألقاب حالية على الصعيد المحلي والقاري، وهي كأس العالم للأندية. ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة الأهلي المصري؟!

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وفي سياق آخر، علق المدرب الإيطالي المخضرم أنشيلوتي، المتوج مع فريق ريال مدريد الموسم الماضي ب3 ألقاب محلية وقارية، على مواجهة الأهلي المصري، ” بطولة كأس العالم للأندية منظمة بشكل جيد، المرافق جيدة والعشب جيدة. ولدينا طقس جيد، سنبقى هنا لمدة أسبوع ونأمل أن نعود باللقب”.

أنشيلوتي: الأهلي يرغب في حصد الكأس مثلما نرغب نحن 🗣️🏆 برعاية The Brooks pic.twitter.com/NJpv8MAknh — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 7, 2023

كما وأضاف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ” من الطبيعي لنادٍ بتاريخ مثل الأهلي أن يكون لديه الكثير من الجماهير. وسيكون الملعب ممتلئاً بالعديد من مشجعي الأهلي، ولكن سيكون هناك مشجعين لنا”.

ويستهل فريق ريال مدريد (الملكي)، في ظل الإصابات التي تضربه صفوفه، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام الأهلي المصري في نصف البطولة العالمية للأندية، الأربعاء.

وابتعد فريق ريال مدريد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، أمام غريمه التقليدي برشلونة المتصدر. بفارق 8 نقاط، بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف دون مقابل.