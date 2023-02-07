الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

وظيفة أنشيلوتي مع ريال مدريد في خطر!

أنشيلوتي مهدد بالإقالة في حال لم يحقق أي من الألقاب مع ريال مدريد هذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
كارلو أنشيلوتي watanserb.com
كارلو أنشيلوتي
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وطن- يبدو أن منصب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على المحك مع نادي ريال مدريد، بسبب نتائج الفريق الملكي خلال الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة (ريليفو) الإسبانية، ” وظيفة أنشيلوتي في خطر، في حال عدم تحقيقه بطولة كأس العالم للأندية 2023″.

وظيفة أنشيلوتي في خطر مع ريال مدريد

وأردفت الصحيفة، ” المدرب أنشيلوتي يدرك التحدي الصعب الذي ينتظره حتى نهاية الموسم الجاري، عليه أن يحقق بعض الألقاب المهمة مع الفريق”.

كما وفقد ريال مدريد أولى ألقابه هذا الموسم أمام غريمه التقليدي برشلونة (البلوغرانا). بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس السوبر الإسباني2023.

ويتنافس الفريق الملكي على 4 ألقاب حالية على الصعيد المحلي والقاري، وهي كأس العالم للأندية. ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة الأهلي المصري؟!

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وفي سياق آخر، علق المدرب الإيطالي المخضرم أنشيلوتي، المتوج مع فريق ريال مدريد الموسم الماضي ب3 ألقاب محلية وقارية، على مواجهة الأهلي المصري، ” بطولة كأس العالم للأندية منظمة بشكل جيد، المرافق جيدة والعشب جيدة. ولدينا طقس جيد، سنبقى هنا لمدة أسبوع ونأمل أن نعود باللقب”.

كما وأضاف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ” من الطبيعي لنادٍ بتاريخ مثل الأهلي أن يكون لديه الكثير من الجماهير. وسيكون الملعب ممتلئاً بالعديد من مشجعي الأهلي، ولكن سيكون هناك مشجعين لنا”.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

ويستهل فريق ريال مدريد (الملكي)، في ظل الإصابات التي تضربه صفوفه، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام الأهلي المصري في نصف البطولة العالمية للأندية، الأربعاء.

وابتعد فريق ريال مدريد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، أمام غريمه التقليدي برشلونة المتصدر. بفارق 8 نقاط، بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف دون مقابل.

المصدروطن + ريليفو + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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