الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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هذه هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا (صور)

تعد مدينة سانت لويس الوجهة الأقل أمانًا في الولايات المتحدة، حيث ترتفع فيها نسبة الجريمة!

كتب أنس السالم
مدينة سانت لويس الأمريكية هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا watanserb.com
مدينة سانت لويس الأمريكية هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا
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وطن– تُعتبر الولايات المتحدة بلدًا آمنًا للزيارة، لكن يجب على السائحين التأكد من أنهم يتخذون احتياطات إضافية عند زيارة مدينة سانت لويس بالذات في ولاية ميسوري، والتي تعتبر الأكثر خطورة في أمريكا.

سانت لويس هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا

تعدّ مدينة سانت لويس الوجهة الأقل أمانًا في الولايات المتحدة، حيث ترتفع فيها نسبة الجريمة، وهي أعلى نسبة من أي مدينة أمريكية كبرى تم مسحها، إذ تبلغ تكلفة الجريمة للفرد $8,457. وفقًا لبيانات شركة التكنولوجيا المالية الشخصية MoneyGeek.

ويرسم دوج ميلنز، كبير محللي البيانات في الشركة، صورة قاتمة لمستويات الأمان داخل حدود البلدية، والتي تعد منخفضة بشكل صادم.

مدينة سانت لويس الأمريكية هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا
مدينة سانت لويس الأمريكية هي المدينة الأكثر خطورة في أمريكا

من الجدير بالذكر، أن سانت لويس كانت دائمًا تتمتع بمعدل جريمة أعلى للفرد مقارنة بالمتوسط على مستوى البلاد، ليس فقط في المدن الكبيرة ولكن أيضًا للمجتمعات الصغيرة.

1 من كل 17 أمريكيًا سيكونون ضحية سرقة في سانت لويس

ذهب المسؤولون المحليون إلى اعتبار تصاعد العنف في السنوات الأخيرة “أزمة صحة عامة”؛ حيث تم تصنيف عمليات السطو والسرقة وسرقة السيارات على أنها تقارير الجريمة الأكثر شيوعًا. وفق موقع “traveloffpath“.

وفقًا للتقديرات، سيصبح واحد من كل 17 أمريكيًا ضحية لجرائم الممتلكات في سانت لويس، بينما من المتوقع وقوع 14 هجومًا عنيفًا لكل 100000 شخص (أعلى بخمس مرات من متوسط الولايات المتحدة).

سانت لويس كانت دائمًا تتمتع بمعدل جريمة أعلى للفرد مقارنة بالمتوسط على مستوى البلاد
سانت لويس كانت دائمًا تتمتع بمعدل جريمة أعلى للفرد مقارنة بالمتوسط على مستوى البلاد
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استجابة للاتجاه المتفاقم، نشرت الشرطة، كما ترجمت وطن، لوحة معلومات تفاعلية تحدد المناطق المحظورة، حيث وقعت الحوادث، يتم تحديثها بانتظام لمساعدة السكان والسياح -على حد سواء – خاصة عندما يتعلق الأمر بتجنب المناطق المليئة بالجريمة.

نُقل عن ميلنز قوله، كما ترجمت وطن: “لا توجد طرق معينة بنسبة 100٪ لتجنب الخطر”، عند الزيارة، لكن بعض أجزاء المدينة تشتهر بأنها أقل شهرة من غيرها.

ويذكر على وجه التحديد الوجود الشرطي المعزز في الضواحي الشمالية، “التي تمثل إشكالية أكبر بكثير” من وسط مدينة سانت لويس، حيث تتمركز غالبية المتاحف والمعالم الثقافية.

سانت لويس
لا توجد طرق معينة بنسبة 100٪ لتجنب الخطر عند زيارة المدينة

وللحفاظ على سلامتك عند زيارة سانت لويس، ينصح بالاحتفاظ بالممتلكات الشخصية جيداً، وعدم ارتداء أو عرض الأشياء الثمينة في الأماكن العامة، وركن السيارة في مبنًى مخصص لوقوف السيارات لتجنب سرقتها.

المصدرtraveloffpath - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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