موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض أحد لاعبي نادي السالمية الكويتي لموقف محرج خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة نهائي كأس ولي العهد في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، حيث قام أحد الحرس الشخصيين لولي العهد بسحب هاتفه من يده بطريقة غريبة في اللحظة التي حاول فيها التقاط صورة سيلفي مع الشيخ مشعل.

موقف محرج للاعب السالمية الكويتي

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة لاعب السالمية الكويتي “بدر جمال” التقاط صورة سيلفي عبر هاتفه الشخصي مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر قبل أن يتدخل الحرس وينتزع الجوال منه، بطريقة أثارت تفاعلا واسعا معها.

موقف محرج للاعب السالمية الكويتي pic.twitter.com/RkyAKLGCo8 — Trend pase (@trend_pase) February 7, 2023

حيث كان جمال ممسكا بيد ولي عهد الكويت، بينما قرر سحب هاتفه من جعبته بيده الأخرى، لكنه تفاجىء باقتراب أحد الحراس الشخصيين لولي العهد وسحب هاتفه منه.

ويأتي هذا الحفل، على خلفية مباراة نهائي كأس ولي العهد التي انتهت بالتعادل لهدفين لكل من العربي والسالمية، قبل أن تتحول الى ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز العربي بنتيجة 4 مقابل هدف يتيم للسالمية.

لاعب السالمية الكويتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق ردود الأفعال على هذه الحادثة، اعتبر الناشط “بشير لوصيف” أن ماحدث من قبل الجهات الأمنية أمر مبالغ فيه حيث أن “اللاعب إستأذن من الأمير والأمير وافق وكان اللقاء جميل إلى أن تدخل مسؤول آخر ورفض تنفيذ قرار الأمير وهذا يعرض المسؤول للمسائلة القانونية” على حد قوله.

اللاعب إستأذن من الأمير والأمير وافق وكان اللقاء جميل إلى أن تدخل مسؤول آخر ورفض تنفيذ قرار الأمير وهذا يعرض المسؤول للمسائلة القانونية — Dr Bechir Loussaief (@ferryville2012) February 7, 2023

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في حين رأى “علوان” أن لاعب السالمية لم يُحسن التصرف وأنه لم يحترم البروتوكول الملكي على حد قوله.

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا “أولًا لكل مناسبة رسمية هناك بروتوكول يجب العمل بهوما قام به رجل الأمن مهني وبديهي”.

وتابع “ثانيًا هناك ربما أكثر من عشرين كاميرا للتصوير هل كان يحتاج الحدث سيلفي!”.

قبل أن يختم تغريدته بقوله “ثالثًا هذا ولي عهد الكويت وأمراء ومسؤولين يتوجدوان بالمكان كان يجب على اللاعب إحسان التصرف ومعرفة حجم الحدث ومن يقف أمامه”.

أولًا لكل مناسبة رسمية هناك بروتوكول يجب العمل به

وما قام به رجل الأمن مهني وبديهي،

ثانيًا هناك ربما أكثر من عشرين كاميرا للتصوير هل كان يحتاج الحدث سيلفي!

ثالثًا هذا ولي عهد الكويت وأمراء ومسؤولين يتوجدوان بالمكان كان يجب على اللاعب إحسان التصرف ومعرفة حجم الحدث ومن يقف أمامه. — علوان/يمني (@er_al10n) February 7, 2023

وفي ذات السياق من ردود الأفعال أيضاً، جاء في تعليق آخر “بصراحه اللي سوا الاعب صح في خاطره يصور سلفي مع الامير واللي اخذ التلفون من ايده هذا غلط وكل شخص عادي يصور سلفي مع الامير ومن حقه والمفروض المسؤول اللي اخذ التلفون يعطي مجال للتصوير”.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصراحه اللي سوا الاعب صح في خاطره يصور سلفي مع الامير واللي اخذ التلفون من ايده هذا غلط وكل شخص عادي يصور سلفي مع الامير ومن حقه والمفروض المسؤول اللي اخذ التلفون يعطي مجال للتصوير وشكرا — Mr X (@MrXoXoXoX) February 7, 2023

نهائي كأس ولي العهد الكويتي

فاز فريق النادي العربي الكويتي بكأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الـ9 في تاريخه بتغلبه على نظيره السالمية بركلات الترجيح 4 – 1 في نهائي موسم 2022 – 2023 الذي جمعهما أمس الإثنين على ستاد جابر الدولي.

وتقدم السالمية أولا عن طريق لاعبه كارلوس ريفاس في الدقيقة الـ 27 عبر كرة عرضية استقرت في الشباك ليتعادل (العربي) في آخر دقائق المباراة وتحديدا الدقيقة الـ89 بتسجيله كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبينما أحرز السالمية هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 100 عاد العربي لييسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه السنوسي الهادي بعد 6 دقائق معلنا اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح. وسجل العربي أربع ركلات ترجيحية ناجحة مقابل ركلة واحدة للسالمية.