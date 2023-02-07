الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

الحرس الشخصي لولي العهد الكويتي منع لاعب السالمية من التقاط صورة سيلفي معه

كتب فهمي الورغمي
موقف محرج للاعب السالمية watanserb.com
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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض أحد لاعبي نادي السالمية الكويتي لموقف محرج خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة نهائي كأس ولي العهد في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، حيث قام أحد الحرس الشخصيين لولي العهد بسحب هاتفه من يده بطريقة غريبة في اللحظة التي حاول فيها التقاط صورة سيلفي مع الشيخ مشعل.

موقف محرج للاعب السالمية الكويتي

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة لاعب السالمية الكويتي “بدر جمال” التقاط صورة سيلفي عبر هاتفه الشخصي مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر قبل أن يتدخل الحرس وينتزع الجوال منه، بطريقة أثارت تفاعلا واسعا معها.

حيث كان جمال ممسكا بيد ولي عهد الكويت، بينما قرر سحب هاتفه من جعبته بيده الأخرى، لكنه تفاجىء باقتراب أحد الحراس الشخصيين لولي العهد وسحب هاتفه منه.

ويأتي هذا الحفل، على خلفية مباراة نهائي كأس ولي العهد التي انتهت بالتعادل لهدفين لكل من العربي والسالمية، قبل أن تتحول الى ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز العربي بنتيجة 4 مقابل هدف يتيم للسالمية.

موقف محرج للاعب نادي السالمية خلال السلام على ولي عهد الكويت
موقف محرج للاعب نادي السالمية خلال السلام على ولي عهد الكويت

لاعب السالمية الكويتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق ردود الأفعال على هذه الحادثة، اعتبر الناشط “بشير لوصيف” أن ماحدث من قبل الجهات الأمنية أمر مبالغ فيه حيث أن “اللاعب إستأذن من الأمير والأمير وافق وكان اللقاء جميل إلى أن تدخل مسؤول آخر ورفض تنفيذ قرار الأمير وهذا يعرض المسؤول للمسائلة القانونية” على حد قوله.

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في حين رأى “علوان” أن لاعب السالمية لم يُحسن التصرف وأنه لم يحترم البروتوكول الملكي على حد قوله.

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا “أولًا لكل مناسبة رسمية هناك بروتوكول يجب العمل بهوما قام به رجل الأمن مهني وبديهي”.
وتابع “ثانيًا هناك ربما أكثر من عشرين كاميرا للتصوير هل كان يحتاج الحدث سيلفي!”.

قبل أن يختم تغريدته بقوله “ثالثًا هذا ولي عهد الكويت وأمراء ومسؤولين يتوجدوان بالمكان كان يجب على اللاعب إحسان التصرف ومعرفة حجم الحدث ومن يقف أمامه”.

وفي ذات السياق من ردود الأفعال أيضاً، جاء في تعليق آخر “بصراحه اللي سوا الاعب صح في خاطره يصور سلفي مع الامير واللي اخذ التلفون من ايده هذا غلط وكل شخص عادي يصور سلفي مع الامير ومن حقه والمفروض المسؤول اللي اخذ التلفون يعطي مجال للتصوير”.

نهائي كأس ولي العهد الكويتي

فاز فريق النادي العربي الكويتي بكأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الـ9 في تاريخه بتغلبه على نظيره السالمية بركلات الترجيح 4 – 1 في نهائي موسم 2022 – 2023 الذي جمعهما أمس الإثنين على ستاد جابر الدولي.

وتقدم السالمية أولا عن طريق لاعبه كارلوس ريفاس في الدقيقة الـ 27 عبر كرة عرضية استقرت في الشباك ليتعادل (العربي) في آخر دقائق المباراة وتحديدا الدقيقة الـ89 بتسجيله كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبينما أحرز السالمية هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 100 عاد العربي لييسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه السنوسي الهادي بعد 6 دقائق معلنا اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح. وسجل العربي أربع ركلات ترجيحية ناجحة مقابل ركلة واحدة للسالمية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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