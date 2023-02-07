من الذي يحكم المغرب اليوم؟!.. “رجال الظل” الذين يقودون البلاد في غياب محمد السادس!

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وطن – نشرت صحيفة “elindependiente” الإسبانية تقريرا مطولا عما وصفته برجال “الظل” للملك المغربي محمد السادس الذين يديرون الحكم في ظل غيابه المتعدد عن المملكة.

وقالت صحيفة “elindependiente” إن محمد السادس ، الذي يحتفل بمرور 24 عامًا على العرش الصيف المقبل ، يقضي المزيد والمزيد من الوقت خارج المغرب، حيث يتمتع بإقامات طويلة في فرنسا ، حيث يمتلك قلعة بيتز وقصرًا صغيرًا في باريس ، وفي شبه جزيرة بوانت دينيس في الغابون ، لكن غيابه عن الاجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا ، والذي حضره رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، و 11 من وزرائه ، لفت الانتباه.

وتساءلت الصحيفة قائلة: “من الذي يقود اليوم في المغرب؟ من يسحب خيوط القوة؟”، مشيرة أننا رأينا في الرباط بيدرو سانشيز بجانب رئيس الوزراء عزيز أجانوش ، ثاني أغنى رجل في المغرب بعد الملك، موضحة انه على الرغم من ذلك، فإن “أخنوش” قطب النفط ليس هو الذي يتخذ القرارات في المملكة العلوية.

وقالت الصحيفة إن الأقوياء حقًا لا يظهرون في الصور أو يحتكرون الأضواء، هم في الظل ، مع استثناءات قليلة ملحوظة، لافتة إلى أن كثير منهم هم زملاء للملك أو أصدقاء الطفولة، موضحة أن محمد السادس ، الذي سيبلغ الستين من عمره في أغسطس المقبل ، قليل الكلام ، وحتى عام 2018 ، عندما بدأ في الارتباط بالأخوين زعيتر وأعلن أنه طلق زوجته للا سلمى بناني ، لم يكن لديه أصدقاء مقربين أو نقاط ضعف معروفة، وأن الوريث مولاي حسن هو الابن البكر للا سلمى بناني المفقودة يتواجد في قصر الملك ولا يمكن أن يخرج إلا تحت السيطرة.

وأوضحت الصحيفة أن محمد السادس لا يثق إلا في تلك الدائرة من الطفولة، لدرجة أنهم هم من يديرون الأمور يومًا بعد يوم ، وهو أمر لا يهتم به الملك ، وفقًا لخبير في الشؤون المغربية.

وبحسب الخبير في الشؤون المغربية، الذي رفضت الصحيفة الكشف عن هويته، فإن امتلاك محمد السادس القوة يسمح له بالاستمرار في أن يصبح أكثر ثراءً، حيث يعمل النموذج الذي وضعه لهم أنه يسمح لمستشاريه بالتعامل مع الإدارة اليومية، ويفضل أن يكون في الجابون ، “لكنه يحب السلطة”.

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وبحسب الصحيفة فإن محمد السادس هو خامس أغنى ملك في العالم ، بثروة تقدر بحوالي 7000 مليون يورو. عندما تولى المنصب كان العدد حوالي 450 مليون. يمتلك 12 قصراً ، العديد منها في المغرب ، ومجموعة من 600 سيارة ، معظمها فاخرة ، من علامات تجارية مثل فيراري ، بنتلي أو كاديلاك ، ويخت باديس 1 الذي حصل عليه مقابل 90 مليون يورو.

ويحتوي القصر الملكي بالرباط على عيادة ومدرسة ومقبرة وحتى سجن،و لديه 1100 موظف في خدمته في جميع ممتلكاته، واصفة إياه بأنه رجل الأعمال العظيم في البلاد الذي إذا قام مغربي بالحجز في فنادق أطلس ، تزداد ثروة ملكه، ويحدث الشيء نفسه إذا كنت تتسوق في سوبر ماركت مرجانة أو لديك حسابك التجاري في وفا بنك.

فؤاد علي الهمة نائب الملك

“عندما يذهب محمد السادس إلى باريس أو بوانت دينيس ، تكون البلاد بيد فؤاد علي الهمة المولود في مراكش عام 1962. وهو نائب الملك الذي يكون على اتصال بالملك عندما يكون هناك وعندما يكون غائبًا.

ويقول الخبير في الشؤون المغربية الذي يعيش في إسبانيا منذ عقود ، “لا يُعرف سوى القليل عن الهمة ولكني أعرف أنه لديه تلعثم لأننا نعتبر أنفسنا متلعثمين”.

درس في الجامعة مع الملك العلوي ويعاني مثل الملك من مشاكل صحية، حيث يشتبه في إصابته بمرض الساركويد ، وهو مرض يصيب الرئتين ، أو مرض هاشيموتو ، وهو اضطراب في المناعة الذاتية. لقد أجرى عدة عمليات جراحية ، مرة في باريس ومرة ​​في الرباط ، بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وفؤاد علي همة هو مستشار الأوركسترا ، لأنه يسيطر على كل الأمور وكان أقوى مؤيد للدفاع من موقع قوة ضد إسبانيا في مسألة الصحراء، حيث الدور الذي اتخذته إدارة ترامب ، من خلال الاعتراف بالطبيعة المغربية للصحراء ، بدعم من بايدن بالإغفال ، جعل المهمة أسهل بالنسبة له.

وقالت الصحيفة أنه استخدم خطأ الرعاية في المستشفى لزعيم البوليساريو ، إبراهيم غالي ، في عيادة بإسبانيا ، للضغط على أزمة الهجرة على شاطئ سبتة في التراجال في مايو 2021. وانتهى الأمر بالدفع بوزيرة الخارجية الإسبانية إلى الاستقالة.

وأمض الهمة سنوات في العمل خلف الكواليس على العلاقات مع النخب الأمريكية والإسرائيلية، و في هذه المهمات كان لديه ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، الذي كان مصمما بقدر ما هو ماهر.

كان فؤاد علي الهمة رئيس أركان محمد السادس في العام السابق لتوليه العرش ثم بقي معه حتى نوفمبر 1999. ثم عُين نائباً لوزير الداخلية في عام 2002. وبعد خمس سنوات أسس حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، التي كانت التشكيل الرابع في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2010.

عندما تم تعيين الهمة مستشارًا في الديوان الملكي في ديسمبر 2011 ، ترك الحزب وجميع مناصبه. إنه يعرف تمامًا خصوصيات وعموميات السياسة المغربية ويتمتع بثقة الملك ، وهو ما يفسر سبب اكتسابه المزيد والمزيد من السلطة في السنوات الـ 12 الماضية.

وربطت الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس عام 2010 ، الهمة بفضائح فساد عديدة. بعد ذلك بعام ، كشفت صحيفة المساء الناطقة بالعربية أنه متورط في قضية فساد وانتهاك لوائح المشتريات العامة. وحكم على مدير الصحيفة بتهمة “النيل من أمن الدولة”، حيث أشارت برقية من القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء ، أعيد نشرها على موقع ويكيليكس ، إلى “الجشع المروع للمقربين من الملك محمد السادس”.

ولي النظام

عبد اللطيف حموشي آخر لا يمكن المساس به. ولد في تازة عام 1966 ، وهو مسؤول عن المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة للمراقبة الإقليمية (DGST). بمعنى آخر ، هو رئيس الشرطة الوطنية وجهاز التجسس.

في يناير 2014 ، استدعاه القضاء الفرنسي للمثول أمام شكوى باختطاف وتعذيب مواطن فرنسي مغربي يدعى زكريا المومني في سجن تمارة السري. قال المومني إن أحد معذبيه كان حموشي. لجأ ما يسمى بالوصي على النظام إلى الحصانة الدبلوماسية. ورد المغرب بتعليق العلاقات مع فرنسا لمدة عام. وأكدت وكالة المخابرات المركزية وجود مركز الاعتقال السري هذا في تقرير يزيد على 6000 صفحة.

ناصر بوريطة

وُلد الوزير الحالي للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج في بلدة صغيرة مغربية توناتة عام 1969. “إنه رجل عصامي لا ينتمي إلى بيئة الملك. لقد أظهر أنه يتمتع برأس جيد للغاية وقد نال ثقة محمد السادس. لقد أظهر سيطرته على الجهاز الدبلوماسي ولعب أوراقه بشكل جيد. وفي بعض الأحيان، أخبر دبلوماسيون إسبان أنهم يتمنون أن يكون لديهم بوريطة “، هذا ما قاله مصدر يعرف خصوصيات وعموميات السياسة المغربية جيدًا.

عيّن وزيراً للخارجية في نيسان 2017 وصدق على المنصب في تشرين الأول 2019. درس القانون ودراسات أخرى في العلاقات الدولية. لقد صعد سلم الدرجات في السلك الدبلوماسي، ومر عبر سفارتي فيينا وبروكسل.

خلال فترة وجوده في منصبه ، تم إغلاق الاتفاق مع دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية. لقد خاض صراعًا غير مسبوق سابقًا مع ألمانيا ، أيضًا فيما يتعلق بالمسألة الصحراوية. كما دافع عن الحزم مع حكومة إسبانيا. إنه يدعو إلى تنمية الارتباط مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في العلاقات مع إسرائيل ، كان عمل أندريه أزولاي ، المستشار المخضرم لمحمد السادس وقبل الحسن الثاني ، بارزًا دائمًا. يشكل قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر أصعب جزء في حقيبته.

حارس الثروة الملكية

شغل رجل الأعمال المغربي محمد منير المجيدي منصب السكرتير الخاص لمحمد السادس منذ عام 2000. وهو يتحكم في الثروة الملكية. هو المازن الاقتصادي والمالي. لقد تم اتهامه بالفساد وتم الاستشهاد به على هذا النحو في ويكيليكس ، لكنه لا يمكن المساس به مثل بقية سكان القصر، و أكثر قوة من وزير المالية.

الإخوان زعيتر

الخبير في الشؤون المغربية هو أحد أولئك الذين يعتقدون أن الإخوة زعيتر ، وخاصة أبو بكر ، الذي كان يُدعى المصارع ، يتحكمون بشكل متزايد في الوصول إلى الملك، وهم أربعة أشقاء مغاربة نشأوا في ألمانيا وكرسوا أنفسهم للملاكمة وفنون الدفاع عن النفس ، وقد التقوا بمحمد السادس في عام 2018.

وقدم أبو بكر إحدى جوائزه للملك الذي استقبله في القصر، حيث كان هناك انسجام كبير ومنذ ذلك الحين لا ينفصل محمد السادس والإخوان زعيتر، لدرجة أنهم أثاروا الشكوك بين أفراد القصر الذين يرون كيف أصبح لديهم تأثير أكبر بشكل متزايد على الملك.

وبحسب الخبير في الشأن المغربي، في الوقت الحالي ، لا أحد يتوقع التنازل عن العرش للوريث ، مولاي حسن ، مكتب بالفعل في القصر لكن نادراً ما يقوم بالتصوير. في سن الحادية عشرة ، كان والده يمثل البيت الملكي المغربي في جنازة بومبيدو. عادة ما يظهر مولاي حسن ، القريب جدًا من والدته ، مع والده في بعض المناسبات ، لكنه لا يزال لا يغرد بمفرده.

وقال هناك جهد لجعله مرئيًا ، لكن دوره بروتوكولي محض، وانه تنازل محمد السادس عن العرش ، فلن يتمكن من الاستمرار في إثراء نفسه ، وهو ما يحبه حقًا .