الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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حياتنا

ممثلة تونسية كادت تفقد حياتها بسبب ما عثرت عليه في الخبز! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
لحظة عثور حنان الشقراني على شفرة حادة في رغيف الخبز الذي تناولت نصفه watanserb.com
الفنانة التونسية حنان الشقراني
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وطن- صدمت الفنانة التونسية حنان الشقراني، متابعيها بما عثرت عليه في الخبز الذي اشترته من أحد مخابز تونس.

آخر ما صدر في تونس

ووثقت حنان الشقراني، بفيديو عبر حسابها على “انستجرام“، لحظة عثورها على شفرة حادة في رغيف الخبز الذي تناولت نصفه.

وتقول حنان بالفيديو: “آخر ما صدر في تونس.. شريت باقات نلقى فيها لام – موس- تفرجو”.

 

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وأكدت الممثلة التونسية أنها ستتوجه إلى المخبز في الغد وستتحدث مع مالكه، وتخبر متابعيها باسم المكان.
وقالت: “توا نتعشى أنا وصاحبتي كنت نجم نموت أنا والا هي”.

جدل بين المتابعين

وأثار الموقف صدمة بين متابعي حنان، فمنهم من لم يصدقها، وآخرون دعوها لفضحه والتوجه للجهات القانونية.

بينما نصحتها فئة ثالثة بالاكتفاء بتحذير صاحب المخبز، وعدم قطع رزقه.

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وجاء في التعليقات: “الحمد لله على سلامتك قدر ولطف. أما امشي أحكي معاه بينكم وبطريقتك نبهو يعود يخاف ربي في الناس وينتبه. أما بربي من غير ماتفضحو خمم في ناس تسترزق وتوكل في عايلات معاه ماتخممش فيه هو أكيد لاباس عليه…المهم خلي روحك انت أكبر وأعقل منو”.

وكتب آخر: “تصوري لوً جات في تم طفل اوً شيخً او عجوزة”.

وانتقدها متابع بسبب اهتمامها لأمر عدا زلزال سوريا وتركيا قائلا: “سوريا ضارب فيها زلزال و الدنيا طايح اكثر من نايض ، وانتي تحكي على موس في الخبز. صحيح حاجة خطيرة ولكن تقدر تفضها بينك بين المخبزة مش شرط فيديو و حكايات”.

وأكدت أخرى أن الأمر ذاته وقع مع شقيقتها، وكتبت: “انا اختي صارت عليها و لقات زادة لام في خبزة .. الله يسترنا”.

من هي حنان الشقراني؟

يشار إلى أن حنان الشقراني إعلامية في الأصل.

عملت حنان لعدة سنوات في قناة الحوار التونسي حيث كانت معلقة في برنامج “لتسقط الأقنعة”. واستقالت من القناة في 2019.

اشتهرت الشقراني لاحقاً من خلال مشاركات صغيرة في أعمال تلفزية درامية وكوميدية.

ومن الأعمال التي شاركت بها “سوبارات عزيز” و”شوفلي حل”ومسلسل “لأجل عيون كاترين” وسلسلتي “باب الحارة 2100″ و”الرؤساء”.

المصدررصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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