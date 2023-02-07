كيف لعبت ميلانيا ترامب دورًا رئيسيًا في قتل أبو بكر البغدادي؟!

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وطن – لعبت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دورًا مركزيًا خلال غارة أكتوبر 2019 لقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وانضمت إلى الحدث في غرفة العمليات بالبيت الأبيض واقترحت على دونالد ترامب إبراز “كونان” ، الكلب العسكري البطل ، الذي شارك في العملية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم توضيح الدور المفاجئ الذي لعبته السيدة الأولى في المذكرات القادمة لوزير دفاع ترامب كريستوفر ميللر التي ستصدر رسميا اليوم الثلاثاء، ولكنها متاحة على أمازون للطلب المسبق، و حصلت الصحيفة على نسخة مسبقة منها.

وبحسب الصحيفة، فإنه في ذلك الوقت ، كان البغدادي أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم وعمل ميلر في مجلس الأمن القومي، و كان كبير مستشاري ترامب لمكافحة الإرهاب قبل أن ينتقل لقيادة البنتاغون.

حضور مفاجىء لميلانيا لغرفة العمليات

وقال “ميلر” الذي كان في غرفة العمليات من أجل الغارة ، أنه تفاجأ هو ومسؤولين عسكريين آخرين عندما انضمت ميلانيا ترامب إليهم لمشاهدة العملية التي كانت تجري في الوقت الفعلي.

وكتب ميلر في مذكراته: “كان وجودها غير متوقع ، على أقل تقدير”. وأشار إلى أن الرئيس ترامب قدمها لمجموعة من المسؤولين العسكريين والمستشارين “وكأننا لا نعرف من هي”، لافتا إلى أن وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر نهض لمنحها مقعده بجانب الرئيس.

من غير المعتاد أن تكون السيدة الأولى في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ، وهي غرفة في الطابق السفلي تخضع لحراسة مشددة وتحتوي على أسرار الأمة الأكثر حراسة. تأسست في الأصل عام 1961 ، حيث يجتمع القادة لعقد اجتماعات سرية للغاية ولديها التكنولوجيا لعرض العمليات العسكرية من جميع أنحاء العالم مباشرة على شاشات التلفزيون.

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عادة ، يجب أن يكون لدى الشخص تصريح أمني لدخول الغرفة، ومن غير الواضح ما إذا كانت ميلانيا ترامب قد فعلت ذلك، ومع ذلك ، يمكن أن يمنحها ترامب ، كرئيس ، الإذن بالتواجد هناك.

تعذيب البغدادي للعاملة الإنسانية كايلا مولر

وكتب مولر عن البغدادي: “لقد أخضع كايلا مولر (العاملة الإنسانية البالغة من العمر 26 عامًا من ولاية أريزونا والتي ماتت في سوريا عام 2015) بنفسه للتعذيب والإساءة والاستعباد الجنسي دون توقف ، ثم ضربها حتى الموت”.

واختطفت كايلا مولر بعد يوم من عبورها إلى سوريا في 4 أغسطس 2013، وعاشت في تركيا على مدى الأشهر الثمانية السابقة للقيام بأعمال إنسانية، وكانت قد عبرت الحدود إلى سوريا مع صديق لها للتوجه إلى مجمع أطباء بلا حدود.

وانتقد والدا كايلا ، مارشا وكارل مولر بشدة باراك أوباما لعدم القيام بما يكفي لإنقاذ ابنتهما. كان أوباما قد أذن بشن غارة لكن الكوماندوز عثروا على كايلا والرهائن الآخرين قد نُقلوا.

وأُطلق على غارة أكتوبر / تشرين الأول 2019 للقضاء على البغدادي اسم عملية “كايلا مولر” على اسم عاملة الإغاثة الإنسانية البالغة من العمر 26 عامًا من ولاية أريزونا والتي لقيت حتفها في سوريا عام 2015. ويُشتبه في أن البغدادي أمر بقتلها، وبحسب ما ورد احتجزها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية كرهينة وأطلق عليها اسم “عروس داعش”.

اقتراح ميلانا ترامب

وبعد أن نجحت الغارة وقتل البغدادي ، سأل الرئيس ترامب آنذاك كيف يجب أن يعلن ذلك، موضحا أن ميلانيا هي التي اقترحت أن يدلي شخصيًا بتصريح عام.

وقالت: “يجب أن تتحدث عن الكلب”. “الجميع يحب الكلاب”.

وكونان هو كلب بلجيكي ساعد القوات الخاصة العسكرية في تعقب البغدادي عبر نفق خلال الغارة في سوريا، حيث أصيب في الهجوم لكنه تعافى لاحقا.

وقال ترامب عن كونان: “لدينا K-9” كما يسمونه. أنا أسميه كلب. أصيب كلب جميل – كلب موهوب – وأُعيد.

واستضاف ترامب لاحقًا الكلب البطل كونان في حديقة الورود بالبيت الأبيض حيث مُنح الكلب جائزة تقديراً لخدمته.

وقال ترامب في ذلك الحفل “قام كونان بعمل رائع ونحن فخورون للغاية بوجود كونان هنا ومنح كونان شهادة وجائزة”.

وفي مذكراته ، يروي ميللر الفترة التي سبقت الغارة ، واصفًا كيف أدى نائب الرئيس مايك بنس الصلاة قبل بدء المهمة ، “وطلب من الرب حماية محاربينا الذين كانوا في طريقهم إلى الأذى ، لمساعدتهم على تحقيق مهمتهم، و ليباركوا عائلاتهم”.

رعب ميلانيا

ووصف ميلانيا بأنها كانت تبدو “مرعوبة” عندما سأل أحدهم عما سيحدث إذا فجر البغدادي حزامه الناسف، ليقول أحد المساعدين “رأسه سوف ينفجر مثل فلين الشمبانيا”

في النهاية فجر البغدادي سترة من هذا النوع بينما كان يحمل اثنين من أطفاله وقتلهم. كما قُتلت اثنتان من زوجاته، وكان قد هرب إلى شبكة أنفاق تحت المجمع ، وكان يرتدي سترة ناسفة وتطارده كلاب عسكرية أمريكية.

وقال ميللر أن الجنود الأمريكيين حفروا بين الأنقاض للعثور على رفاته التي تم التعرف عليها بواسطة الحمض النووي.

ترامب زين خطابه بمعلومات مشكوك فيها

وأكد ميللر أن ترامب أجرى تعديلات شخصية على خطابه معلنا مقتل البغدادي ، مضيفًا زينة وتفاصيل مشكوك فيها، حيث “تحدث عن سماع البغدادي يتنهد ووصف المداهمة وكأنها فيلم أكشن’.

لكن ميللر دافع عن مبالغة ترامب ، قائلاً إن الرئيس آنذاك كان يستخدم خطابه لشن “حرب نفسية ضد أعدائنا الإرهابيين”.