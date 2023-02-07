الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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كيف أتوقف عن محاولة إكتشاف ذاتي؟

ليس عليك أن تجد نفسك أو ذاتك، ذلك أنها موجودة بالفعل بداخلك

كتب ايمان الباجي
كيف أتوقف عن محاولة إكتشاف ذاتي؟ watanserb.com
اكتشاف الذات
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وطنمنذ بداية البشرية، أشاد المفكرون بفهم الذات وتقديرها واعتبروها كواحدة من أعظم الفضائل.

يعتقد المرء أن معرفة الذات هي الشكل النهائي للمعرفة، متجاوزًا أي مجال آخر من مجالات المعرفة. ومن النادر بشكل خاص العثور على أشخاص لديهم فهم شامل لذاتهم.

أما أولئك الذين يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة الذاتية لديهم شعور بالراحة ويتمتعون بخبرة يصعب تفويتها وإنهم أشخاص كالممثل الأمريكي مورغان فريمان و المؤسس المشارك لشركة آبل ستيف جوبز. هؤلاء الأشخاص ناجحون وبارزون في عصرنا ولا يسعنا سوى الاستماع إليهم حتى إذا كنا لا نتوافق على ما يفعلونه أو يقولونه.

إذا سألت أيًا من هؤلاء الرواد كيف فعلوا ذلك، فلن يتمكنوا من إعطائك إجابة واضحة. كل واحد منهم يستخدم أساليب غير تقليدية تقوده إلى إنجازات هائلة في النهاية.

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعًا هو أنهم يثقون في أنفسهم بما يكفي ليتبعوا قلوبهم وليفعلوا الصحيح مهما كان الثمن. هؤلاء لم يهتموا بالحدود التي وضعها المجتمع لهم. ولهذا، سيذكرهم التاريخ على مر كل العصور، وفقا لما أورده موقع “Medium“.

كيف تعرف نفسك؟

إذا كنتَ تعرف من أنت، فستشعر بالراحة مع جسدك وستعرف بالتالي كيف ستتصرف في جميع الأوقات. ستمضي كذلك حياتك وأن تشعر بالثقة في قدراتك وصفاتك وحكمك.

من النادر بشكل خاص العثور على أشخاص لديهم فهم شامل لذاتهم
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إذا عرفتَ نفسك، فستتمكن من تحقيق النجاح والسعادة. والأهم من ذلك أنك ستعيش وتركّز على اللحظة الحاضرة وستبعد بالتالي عقلك عن الأفكار السيئة.

توقف عن محاولة اكتشاف ذاتك

يعيش الكثير من الناس تحت انطباع بأنه عليك أن تجد نفسك ويقضي هؤلاء حياتهم وهم يبحثون عن جزء مفقود في أنفسهم. بالنسبة لهم، يصبح السعي وراء اكتشاف الذات بمثابة عملية بحث عن كنز.

المشكلة في محاولة العثور على الذات هي أنه لا يمكن إيجاد الذات الحقيقية. فالذات موجودة بداخلك وأنت فقط لم تأخذ الوقت الكافي لملاحظتها.

لإعادة التواصل مع ذاتك العليا، عليك أن تتخلى عن البحث في الأماكن الخطأ.

تجاوز الأنا

إذا لم تكن منسجمًا مع ذاتك الأكبر، فستجد أن هناك إحساسًا عميقًا بالنقص. في معظم الأوقات، يبدو الأمر كما لو كان هناك شيء مفقود في حياتك ولا يمكنك فهمه.

عندما نتجاهل الذات فإنها تسبب لنا الكثير من المشاكل مثل المرض والضيق والشعور باليأس وقد يتسبب التجاهل المطول للذات في أن تصبح هذه المشاعر متأصلة لدرجة تجعلك تشعر وكأنه من المستحيل علاجها.

الذات موجودة بداخلك

وعندما نكون حزينين أو غير مرتاحين ونحن نحاول العثور على ذاتنا، قد نلجأ لتعاطي الكحول ومضادات الاكتئاب.

وعندما نشعر بالملل، نسعى للحصول على المتعة لتشغل عقولنا ولكن في أعماق الحزن وقلة الإثارة تسكن “الذات”.

الذات موجودة بداخلك

ليس عليك أن تجد نفسك أو ذاتك، ذلك أنها موجودة بالفعل بداخلك. وتظهر الذات الداخلية لأولئك الذين يستطيعون السيطرة على عقلهم والتعامل مع أهدافهم.

المصدرموقع "Medium"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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