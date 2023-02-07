الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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الهدهد

فيديو مؤلم لسوريين يفترشون الأرصفة بعد الزلزال المدمر

أوضاع إنسانية بالغة تعيشها سوريا بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب المنطقة

كتب خالد السعدي
زلزال سوريا watanserb.com
الشعب السوري يعاني كارثة فوق كارثة بسبب الحرب والزلزال وسوء الأحوال الجوية وصعوبة وصول المساعدات
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وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا، يوثق أعدادا كبيرة من السوريين المنكوبين وهم يفترشون الشوارع بعدما تقطعت بهم السبل في أعقاب الزلزال المدمر.

وأظهر الفيديو، عشرات السوريين وهو يتخذون من الأرصفة ملجئا لهم، بعد انهيارات ضخمة ضربت أعدادا كبيرة من المباني من جراء الزلزال.

وما زاد من معاناة السكان هو موجة الطقس البارد، حيث يواجهون أجواء مناخية بالغة الصعوبة وهم في العراء، في حالة إنسانية بالغة القسوة.

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمالي وغربي سوريا فجر الاثنين.

وتشير أحدث الإحصائيات، حتى كتابة هذه السطور، إلى ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 2000 قتيل.

تعقيدات إنسانية في سوريا

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وتثير الحالة السورية تعقيدات إنسانية بالغة، إذ تكافح منظمات الإغاثة والدول الغربية من أجل توفير خدمات لوجستية وإرسال مساعدات طارئة إلى سوريا، خصوصاً المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وهي مناطق خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية.

ويعيش نحو نصف السوريين المتضررين من الزلزال في مناطق يسيطر عليها نظام دمشق الخاضع للعقوبات الغربية.

في حين يعيش النصف الآخر في منطقة إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد، وأجزاء متاخمة من محافظة حلب تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا على الحدود التركية.

من جانبه، قال مارك شكال المسؤول عن العمليات في سوريا نيابة عن منظمة أطباء بلا حدود، إن سوريا لا تزال تمثل منطقة رمادية من الناحية القانونية والدبلوماسية.

في سياق متصل، حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، من أن 23 مليون شخص في تركيا وسوريا معرضون للخطر بسبب الزلزال.

وقالت هاريس، إن هناك 5 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في هذا التوقيت، إضافة إلى 12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات قبل هذا الزلزال، مضيفة أن الشعب السوري يعاني فعلا كارثة فوق كارثة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المعابر بين تركيا وسوريا تواجه صعوبات تعيق إيصال المساعدات بسبب تضرر الطرق وسوء الأحوال الجوية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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