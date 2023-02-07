شارلي إيبدو تسخر من ضحايا زلزال تركيا وتعيد للأذهان واقعة إيطاليا (كاريكاتير)

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وطن – نشرت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية التي تشتهر بسخريتها من المسلمين، كاريكاتير سخرت فيه من ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف آلاف القتلى والجرحى.

ونشرت المجلة الفرنسية كاريكاتيراً يحمل صورة الزلزال الذي ضرب تركيا، وقالت: “زلزال في تركيا.. لا داعي لإخراج الدبابات”.

مجلة تشارلي ايبدو الفرنسية تسخر من زلزال تركيا " لا داعي حتى لأن نرسل لهم دبابات" pic.twitter.com/QXcdvFnlFz — Turkogan – تركوغان (@turkogan) February 7, 2023

شارلي إيبدو سخرت من ضحايا زلزال إيطاليا

هذه الوقعة ليست الأولى من نوعها، فالمجلة الفرنسية كانت قد نشرت في 2016 رسوما سخرت فيها زلزال عنيف ضرب إيطاليا.

وآنذاك، نشرت المجلة الفرنسية رسما كاريكاتوريا بعنوان “زلزال على الطريقة الإيطالية” يصور رجلا تغرقه الدماء، ويصفه بأنه “معكرونة بيني بصلصة الطماطم”.

كما وصفت صورة امرأة متفحمة بأنها “معكرونة بيني مطهوة في الفرن”، وتكتب عن صورة جثث دفنت تحت مبنى منهار باعتبارها “معكرونة لازانيا”.

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وفي أعقاب ذلك، رفع المجلس المحلي لمدينة أماتريتشي الإيطالية باعتبارها كانت الأكثر تضررا من الزلزال، دعوى قضائية ضد المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو”، بتهمة القذف.

وقدم المحامي ماريو تشيتشيتي الدعوى نيابة عن مجلس مدينة أماتريتشي إلى مكتب الادعاء في مقاطعة رييتي، وقال: “هذا أمر بشع، إهانة تفتقر الى الشعور لا يمكن تصورها لضحايا كارثة طبيعية”.

زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

وبعد يوم من الزلزال المدمر الذي خلف أضرارا بالغة، تعرضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

عاجل | زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش التركية فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/GZNAogl9GS — TRT عربي (@TRTArabi) February 7, 2023

وأصدر المركز الأوروبي، بيانا قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علما بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرقي الأناضول.