الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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الهدهد

شارلي إيبدو تسخر من ضحايا زلزال تركيا وتعيد للأذهان واقعة إيطاليا (كاريكاتير)

مجلة شارلي إيبدو لها باع في السخرية من ضحايا الزلزال

كتب خالد السعدي
زلزال تركيا شارلي إيبدو watanserb.com
زلزال عنيف ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين وخلف آلاف القتلى
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وطن – نشرت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية التي تشتهر بسخريتها من المسلمين، كاريكاتير سخرت فيه من ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف آلاف القتلى والجرحى.

ونشرت المجلة الفرنسية كاريكاتيراً يحمل صورة الزلزال الذي ضرب تركيا، وقالت: “زلزال في تركيا.. لا داعي لإخراج الدبابات”.

مجلة تشارلي ايبدو الفرنسية تسخر من ضحايا زلزال تركيا

شارلي إيبدو سخرت من ضحايا زلزال إيطاليا

هذه الوقعة ليست الأولى من نوعها، فالمجلة الفرنسية كانت قد نشرت في 2016 رسوما سخرت فيها زلزال عنيف ضرب إيطاليا.

وآنذاك، نشرت المجلة الفرنسية رسما كاريكاتوريا بعنوان “زلزال على الطريقة الإيطالية” يصور رجلا تغرقه الدماء، ويصفه بأنه “معكرونة بيني بصلصة الطماطم”.

زلزال تركيا شارلي إيبدو
كاريكتير تسخر فيه مجلة تشارلي ايبدو من زلزال إيطاليا

كما وصفت صورة امرأة متفحمة بأنها “معكرونة بيني مطهوة في الفرن”، وتكتب عن صورة جثث دفنت تحت مبنى منهار باعتبارها “معكرونة لازانيا”.

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وفي أعقاب ذلك، رفع المجلس المحلي لمدينة أماتريتشي الإيطالية باعتبارها كانت الأكثر تضررا من الزلزال، دعوى قضائية ضد المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو”، بتهمة القذف.

وقدم المحامي ماريو تشيتشيتي الدعوى نيابة عن مجلس مدينة أماتريتشي إلى مكتب الادعاء في مقاطعة رييتي، وقال: “هذا أمر بشع، إهانة تفتقر الى الشعور لا يمكن تصورها لضحايا كارثة طبيعية”.

زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

وبعد يوم من الزلزال المدمر الذي خلف أضرارا بالغة، تعرضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأصدر المركز الأوروبي، بيانا قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علما بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرقي الأناضول.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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