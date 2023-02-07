سبب غير مُتوقع وراء إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها (فيديو)

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وطن- قررت السلطات العمانية، بهدف دعم سياحة الغوص وتوفير بيئة مثالية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية، إغراق إحدى السفن التابعة للبحرية السُّلطانية بعد خروجها من الخدمة، وسط ترحيب واسع بهذا القرار.

البحرية العمانية تغرق أحد سفنها

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تنفيذ البحرية السُّلطانية العُمانية اليوم الثلاثاء، بالمياه المطلة على محافظة مسندم، لعملية إغراق لإحدى سفنها بعد خروجها من الخدمة.

البحرية السلطانية العمانية تنفذ عملية إغراق لإحدى سفنها ( الباطنه) بعد خروجها من الخدمة بمحافظة مسندم. pic.twitter.com/pxAi2IJ7St — H.S (@HAlmqpali) February 7, 2023

خدمت السفينة المُغرقَة قرابة 35 عامًا أنجزت خلالها العديد من المهام والواجبات، وقد تضمنت عملية الإغراق قطر السفينة من قاعدة مسندم البحرية إلى موقع الإغراق، حيث تمت العملية بنجاح وفق الخطة المعدة لذلك، بالتنسيق مع عدد من الجهات المدنية ذات العلاقة.

#السبلة_العمانية / إغراق إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية بعد 35 عامًا من الخدمة pic.twitter.com/Qakz3tf4pA — السبلة العُمانية (@OmaniaaCo) February 7, 2023

وذكرت ذات المصادر أن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو استخدام حطامها السفينة الذي سيقبع في القاع لأغراض سياحية والاستفادة منه أيضاً في تكوين الشعب المرجانية والأحياء البحرية وبما يتناسب مع البيئة البحرية العُمانية.

في إطار دعم سياحة الغوص وتوفير بيئة مثالية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية، #البحرية_السلطانية_العُمانية تُغرق إحدى قطعها البحرية بمحافظة مسندم. pic.twitter.com/I8fQiJGdZA — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) February 7, 2023

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سبب إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها في بحر مسندم

أشارت وسائل الإعلام العمانية، في سياق متصل، إلى أن عملية الإغراق، تأتي ضمن سياسة متكاملة من السلطات لاستغلال حطام السفينة من أجل توفير بيئة مثالية لتشكل الشعب المرجانية وتكاثر الأحياء البحرية.

🔴إغراق إحدى سفن البحرية السُّلطانية العُمانية في #مسندم. ⬅️ لاستخدامها لأغراض سياحية والاستفادة من حطامها في تكوين الشعب المرجانية والأحياء البحرية. ⬅️ السيد ابراهيم البوسعيدي: موقع الإغراق سيضيف جمالية سياحية جديدة للمحافظة.https://t.co/wFCKEZ0LfJ@salmahruqi @Governermusn pic.twitter.com/et0WFKCRFx — جريدة وجهات (@wejhatt) February 7, 2023

الأمر الذي سيكون عاملا حاسما في جذب السياح إلى هذه المنطقة، ناهيك عن الأهمية العلمية لإجراء البحوث والدراسات البحرية من قبل علماء الأحياء البحرية.

بهدف تنمية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، ولتكوين عامل جذب سياحي لهواة الغوص ..

البحرية السلطانية العمانية تنفذ عملية إغراق السفينة "الباطنة" الخارجة من الخدمة ، في المياه المطلة على #مسندم، وبذلك تنضم إلى السفينة "مُناصر" التي تم إغراقها في بندر الخيران بـ #مسقط عام ٢٠٠٣م. pic.twitter.com/sq33mpjJ2T — عُمان الـمستقبل (@futureoman_0) February 7, 2023

وأكدت ذات المصادر أن عملية الإغراق تأتي في إطار دعم سياحة الغوص وتوفير بيئة مثالية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية.

من جانبه، صرح محافظ ولاية مسندم “إبراهيم بن سعيد البوسعيدي” لوسائل إعلام محلية قائلا “جاء اختيار موقع الإغراق في محافظة مسندم لما يتميز به من الحماية من التيارات البحرية ولكونه موقعًا للغوص، مما يضيف جمالية سياحية جديدة، الأمر الذي سيعمل على زيادة النشاط السياحي في محافظة مسندم.

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شاهد.. #البحرية_السلطانية_العمانية تغرق سفينة لهذه الأسباب حول الخبر: تضمنت عملية الإغراق قطر السفينة من قاعدة مسندم البحرية إلى موقع الإغراق@MG_MOD_OMAN#التأمل pic.twitter.com/b2d2nJc1yA — التأمل (@tamol_oman) February 7, 2023

ويهوى كثيرون في سلطنة عمان صيد الأسماك سواء على القوارب أو عبر الغوص تحت الماء، وُيحبذ البعض مشاركة مغامراتهم بين الفترة والأخرى عند اصطيادهم نوعا نادرا من الأسماك.