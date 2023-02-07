الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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سبب غير مُتوقع وراء إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها (فيديو)

البحرية السلطانية العمانية أكدت أنها نفذت عملية إغراق لإحدى سفنها بعد خروجها من الخدمة بمحافظة مسندم

كتب فهمي الورغمي
إغراق البحرية العمانية watanserb.com
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وطن- قررت السلطات العمانية، بهدف دعم سياحة الغوص وتوفير بيئة مثالية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية، إغراق إحدى السفن التابعة للبحرية السُّلطانية بعد خروجها من الخدمة، وسط ترحيب واسع بهذا القرار.

البحرية العمانية تغرق أحد سفنها

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تنفيذ البحرية السُّلطانية العُمانية اليوم الثلاثاء، بالمياه المطلة على محافظة مسندم، لعملية إغراق لإحدى سفنها بعد خروجها من الخدمة.

خدمت السفينة المُغرقَة قرابة 35 عامًا أنجزت خلالها العديد من المهام والواجبات، وقد تضمنت عملية الإغراق قطر السفينة من قاعدة مسندم البحرية إلى موقع الإغراق، حيث تمت العملية بنجاح وفق الخطة المعدة لذلك، بالتنسيق مع عدد من الجهات المدنية ذات العلاقة.

وذكرت ذات المصادر أن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو استخدام حطامها السفينة الذي سيقبع في القاع لأغراض سياحية والاستفادة منه أيضاً في تكوين الشعب المرجانية والأحياء البحرية وبما يتناسب مع البيئة البحرية العُمانية.

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سبب إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها في بحر مسندم

أشارت وسائل الإعلام العمانية، في سياق متصل، إلى أن عملية الإغراق، تأتي ضمن سياسة متكاملة من السلطات لاستغلال حطام السفينة من أجل توفير بيئة مثالية لتشكل الشعب المرجانية وتكاثر الأحياء البحرية.

إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها في بحر مسندم
إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها في بحر مسندم

الأمر الذي سيكون عاملا حاسما في جذب السياح إلى هذه المنطقة، ناهيك عن الأهمية العلمية لإجراء البحوث والدراسات البحرية من قبل علماء الأحياء البحرية.

وأكدت ذات المصادر أن عملية الإغراق تأتي في إطار دعم سياحة الغوص وتوفير بيئة مثالية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية.

من جانبه، صرح محافظ ولاية مسندم “إبراهيم بن سعيد البوسعيدي” لوسائل إعلام محلية قائلا “جاء اختيار موقع الإغراق في محافظة مسندم لما يتميز به من الحماية من التيارات البحرية ولكونه موقعًا للغوص، مما يضيف جمالية سياحية جديدة، الأمر الذي سيعمل على زيادة النشاط السياحي في محافظة مسندم.

ويهوى كثيرون في سلطنة عمان صيد الأسماك سواء على القوارب أو عبر الغوص تحت الماء، وُيحبذ البعض مشاركة مغامراتهم بين الفترة والأخرى عند اصطيادهم نوعا نادرا من الأسماك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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