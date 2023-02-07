زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لشاب تركي يصرخ تحت أنقاض أحد المباني المنهارة

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر جدا، يوثق لحظات عاشها شاب تركي تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت بفعل الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وشوهد الشاب، وهو يبكي بانهيار شديد موجها استغاثة من أجل إنقاذه، وأخذ يصرخ بشدة على أمل سماع صوته من قبل رجال الإنقاذ.

شاب تركى يستغيث بعد انهيار منزله وعدم مقدرته الخروج#زلزال_تركيا pic.twitter.com/pc3pAhtuct — ترند (@trendnetwork__) February 6, 2023

زلزال تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

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هذا الزلزال المدمر لم يكن الأوّل من نوعه الذي يضرب تركيا، إذ وقع في 1999 زلزال بنفس القوّة تقريباً وعُرف وقتها بـ”زلزال أزميد”، الذي خلف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من 43 ألف جريحٍ.

زلزال جديد يضرب تركيا

وبعد يوم من الزلزال المدمر الذي خلف أضرارا بالغة، تعرضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

عاجل | زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش التركية فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/GZNAogl9GS — TRT عربي (@TRTArabi) February 7, 2023

وأصدر المركز الأوروبي، بيانا قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علما بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرقي الأناضول.