الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لشاب تركي يصرخ تحت أنقاض أحد المباني المنهارة

زلزال تركيا خلف أضرارا بالغة على كل المستويات

كتب خالد السعدي
مشاهد مؤلمة زلزال تركيا watanserb.com
تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات المؤلمة التي خرجت من تركيا وسوريا
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر جدا، يوثق لحظات عاشها شاب تركي تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت بفعل الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وشوهد الشاب، وهو يبكي بانهيار شديد موجها استغاثة من أجل إنقاذه، وأخذ يصرخ بشدة على أمل سماع صوته من قبل رجال الإنقاذ.

زلزال تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

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هذا الزلزال المدمر لم يكن الأوّل من نوعه الذي يضرب تركيا، إذ وقع في 1999 زلزال بنفس القوّة تقريباً وعُرف وقتها بـ”زلزال أزميد”، الذي خلف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من 43 ألف جريحٍ.

زلزال جديد يضرب تركيا

وبعد يوم من الزلزال المدمر الذي خلف أضرارا بالغة، تعرضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأصدر المركز الأوروبي، بيانا قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علما بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرقي الأناضول.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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