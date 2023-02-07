الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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حياتنا

رونالدو يوجه تحية باللغة العربية لمواطني بنغلاديش من السعودية.. ما القصة؟! (شاهد)

كريستيانو رونالدو ظهر على ما يبدو مع طبيب من الجالية البنغلاديشية في السعودية

كتب سالم حنفي
كريستيانو رونالدو جالية بنغلاديش watanserb.com
رونالدو يوجه تحية باللغة العربية للجالية البنغلاديشية في السعودية
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وطن – في لقطة عفوية تنم عن تواضع ملحوظ، وجه لاعب مانشستر يونايتد السباق ومهاجم نادي “النصر” السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو تحية خاصة لمواطني بنغلاديش.

وظهر النجم البرتغالي في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” في إحدى العيادات الطبية ربما خلال تواجده في السعودية برفقة احد أبناء الجالية البنغلاديشية، والذي ربما يكون طبيبا.

ووجه كريستيانو رونالدو تحية لمواطني بنغلاديش باللغة العربية، قائلا: “السلام عليكم أهل بنغلاديش”، قبل أن يختم تحيته قائلا: “باي باي ويشير بإصبع الإبهام بتعبير (ok)”.

ويحاول كريستيانو رونالدو التأقلم مع وضعه الجديد في السعودية، والتي تمثل مكانا مختلفا بالنسبة للاعب أوروبي بمكانته، في ظل ثقافة وعادات وتقاليد مختلفة.

استبدال حلق الصليب بحلق النخلة!

وفي محاولة منه للتأقلم مع الوضع الجديد كونه في بلد يضم الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف، أظهرت صورةٌ تم تداولها له، قيامه بتبديل الحلَق الذي يرتديه.

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وأظهرت الصورة، رونالدو هو يرتدي الحلق برمز النخلة، التي ترمز للهوية السعودية، علماً بأنه كان يرتدي في السابق حلقاً وعليه رمز الصليب.

رونالدو يحتفل بعيد ميلاده

يشار إلى أنه قبل يومين، وبرفقة شريكته جورجينا رودريغيز وأبنائه ومجموعة من الأصدقاء، احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 38، في الرياض، وشارك مجموعة صور من احتفالات وأماكن مختلفة، وعلق عليها، “أشكركم جميعًا على جميع رسائل عيد الميلاد – ممتنًا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي.

 

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كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 في الرياض برفقة زوجته وأبنائه
كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 في الرياض برفقة أصدقائه

نادي النصر يعايد على رونالدو بمناسبة عيد ميلاده

من جانبه، عايد نادي النصر السعودي على نجم فريقه كريستيانو رونالدو، وهو العيد الأول له في السعودية بعدما احتفلت قبل أسابيع صديقته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها في إحدى المطاعم في الرياض.

وشاركت صفحة النادي على تويتر فيديو لـ رونالدو، يتضمن عدة لقطات من جلسة تصوير يقوم بها وهو يرتدي قميص النادي مع عبارة: “”عيد ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق”.

وكذلك، احتفلت الصفحة الرسمية لكأس العالم، بعيد كريستيانو، وغردت قائلة: “تعددت القمصان، اختلفت الألوان، والثابت شيئان، أهداف لا تتوقف واحتفالات جنونية، كل عام والدون كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بخير”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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