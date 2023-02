رونالدو يوجه تحية باللغة العربية لمواطني بنغلاديش من السعودية.. ما القصة؟! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – في لقطة عفوية تنم عن تواضع ملحوظ، وجه لاعب مانشستر يونايتد السباق ومهاجم نادي “النصر” السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو تحية خاصة لمواطني بنغلاديش.

وظهر النجم البرتغالي في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” في إحدى العيادات الطبية ربما خلال تواجده في السعودية برفقة احد أبناء الجالية البنغلاديشية، والذي ربما يكون طبيبا.

ووجه كريستيانو رونالدو تحية لمواطني بنغلاديش باللغة العربية، قائلا: “السلام عليكم أهل بنغلاديش”، قبل أن يختم تحيته قائلا: “باي باي ويشير بإصبع الإبهام بتعبير (ok)”.

ويحاول كريستيانو رونالدو التأقلم مع وضعه الجديد في السعودية، والتي تمثل مكانا مختلفا بالنسبة للاعب أوروبي بمكانته، في ظل ثقافة وعادات وتقاليد مختلفة.

وفي محاولة منه للتأقلم مع الوضع الجديد كونه في بلد يضم الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف، أظهرت صورةٌ تم تداولها له، قيامه بتبديل الحلَق الذي يرتديه.

وأظهرت الصورة، رونالدو هو يرتدي الحلق برمز النخلة، التي ترمز للهوية السعودية، علماً بأنه كان يرتدي في السابق حلقاً وعليه رمز الصليب.

يشار إلى أنه قبل يومين، وبرفقة شريكته جورجينا رودريغيز وأبنائه ومجموعة من الأصدقاء، احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 38، في الرياض، وشارك مجموعة صور من احتفالات وأماكن مختلفة، وعلق عليها، “أشكركم جميعًا على جميع رسائل عيد الميلاد – ممتنًا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي.

من جانبه، عايد نادي النصر السعودي على نجم فريقه كريستيانو رونالدو، وهو العيد الأول له في السعودية بعدما احتفلت قبل أسابيع صديقته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها في إحدى المطاعم في الرياض.

وشاركت صفحة النادي على تويتر فيديو لـ رونالدو، يتضمن عدة لقطات من جلسة تصوير يقوم بها وهو يرتدي قميص النادي مع عبارة: “”عيد ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق”.

