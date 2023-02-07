الثلاثاء, فبراير 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدجدل حول المساعدات الجزائرية إلى سوريا وحفيظ دراجي على الخط (شاهد)
الهدهد

جدل حول المساعدات الجزائرية إلى سوريا وحفيظ دراجي على الخط (شاهد)

الجزائر أرسلت فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر شمال سوريا.

كتب خالد الأحمد
المساعدات الجزائرية إلى سوريا watanserb.com
المساعدات الجزائرية إلى سوريا
- Advertisement -

وطن- تضاربت المواقف من المساعدات التي قدمتها الجزائر إلى سوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب شمالها الغربي وجنوب تركيا، وبينما احتفى البعض بتلك المساعدات، انتقدها آخرون مؤكدين أن النظام السوري هو من دمر شعبه وبلده منذ سنوات.

الجزائر ترسل مساعدات إلى سوريا

وأرسلت الجزائر، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر شمال سوريا.

ووصلت اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية جزائرية (ثانية) إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إنسانية (غذائية وطبية)، ومعدات إنقاذ للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة.

وقال وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة المحلية، إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مبرزاً أن فريق الحماية المدينة استجاب بسرعة للعملية التضامنية، مشدداَ على كفاءته واحترافيته.

الجزائر ترسل مساعدات إلى سوريا
الجزائر ترسل مساعدات إلى سوريا

الجزائر مُقدمة إلى النظام السوري أو الشعب السوري؟

المساعدات التي أرسلتها الجزائر إلى سوريا- وأيضا مثلها إلى تركيا- أثارت تفاعلا واسعا بين النشطاء، حيث علق الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي قائلا “أوّل فريق انقاذ وصل إلى سوريا بعد الزلزال محملًا بالمساعدات للشعب السوري المتضرر كان جزائريًا”.

- Advertisement -

وفي السياق ذاته قال الناشط الصحراوي “رَاشـــــد” عبر تويتر “سجل يا تاريخ الجزائر دولة المبادئ والمواقف النبيلة هي أول دولة تصل مساعداتها وفرق انقاذها بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب سوريا. لله درّك يا جزائر من يوفك حقك”.

بدوره كتب الناشط السوري علي أبو نجم “تثبت الجزائر اليوم أنها ليست بلد عربي فحسب، بل هي قلب الوطن العربي وأمّ الأوطان التي ترعى ذويها من دون شروط أو حسابات”.

بشار الأسد مجرم حرب قتل شعبه طيلة سنوات

في المقابل، انتقد ناشطون الحملة التي يُروج لها بعض الإعلاميين من أن سوريا لم تحظ بالدعم المناسب مثل تركيا، مؤكدين أن الشعب السوري يستحق كل الدعم والمساندة.

كتب الصحفي الجزائري المعارض “أنور مالك” عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “أبواق العسكر يستغبون الناس حيث يتباهون أن أول مساعدات ذهبت إلى دمشق كانت من الجزائر ويتناسى هؤلاء الأغبياء أن المناطق التي تزلزلت ليست تحت سلطة الأسد بل دمرها وفعل فيها سابقا أبشع مما يحدث حاليا والأشنع أن هذه المساعدات لن تذهب للمتضررين بل هي من نصيب شبيحة النظام..
العبوا غيرها!”.

واعتبر الناشط المغربي “مهدي البلدي” أن “ما فعله بشار الأسد في سوريا لم يفعله الزلزال، الالاف من السوريين إلى اليوم تحت البيوت، أين كانت اصوات الإعلاميين السوريين من جرائم بشار”.

وأضاف “الزلزال قدر الله ونحن نؤمن بالقدر، ما يجب أن يغضبك هو عمل البشر وليس مشيئة الله يا علا شفيع الشامية الجميلة”.

وفي سياق متصل كذلك، علق الناشط السياسي الجزائري “وليد كبير” عبر تويتر متحدثا عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلا “سفاح دمشق ليس رئيس السوريين الذين كانوا ضحايا براميله المتفجرة قبل ان يكونوا ضحايا الزلزال حتى تتم تعزيته وارسال برقية مواساة!”.

وتابع “هذا مجرم حرب والعالم بأسره يتحمل مسؤولية بقاءه دون محاكمة…سفاح دمشق مسؤول عن تهجير 12 مليون سوري من بلاده ومقتل اكثر من مليون شخص!.

وكانت طائرات المساعدات الدولية قد انطلقت صوب تركيا ومنطقة الشمال السوري الذي تحكمه المعارضة منذ أمس الإثنين، بعد أن شهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزالا مدمرا أودى إلى الآن بحياة أكثر من 5000 شخص من كلا البلدين.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الرسمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض بريف إدلب… وسعادة غامرة تعم المكان والسوشيال ميديا (فيديو)

الهدهد

الشيف بوراك ينهار على الهواء بعد رؤية مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (فيديو)

الهدهد

زلزال جديد يضرب تركيا بعد يوم من هزة الاثنين المدمرة وتضارب حول قوته

الهدهد

سوريا.. جثث مكدسة في عفرين وجنديرس والأزمة تتفاقم وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل (شاهد)

الهدهد

أميرة بوراوي.. صحفية جزائرية ممنوعة من السفر في تونس وسط مخاوف من تسليمها للجزائر

الهدهد

زلزال تركيا وسوريا… مشاهد مروعة ولحظات صعبة لضحايا أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود (شاهد)

الهدهد

هل يمكننا التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟… الإجابة لدى خبير جيولوجي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا

الهدهد

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

الهدهد

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

الهدهد

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب غير مُتوقع وراء إغراق البحرية العمانية لأحد سفنها (فيديو)

إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض بريف إدلب… وسعادة غامرة تعم المكان والسوشيال ميديا (فيديو)

“يجب القضاء عليها بالكيمياوي”… قيس سعيد في تصريحات مخيفة عن المعارضة وجدل حول صحته العقلية

“عزل السيسي وتحيدد الجيش”… كاتب كويتي يقترح حلولا لـ “خلاص مصر” من أزمتها

هل البرد يجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

اغتصب 24 إمرأة بينهم شرطية.. السجن مدى الحياة لشرطي بريطاني روَّع نساء لندن (شاهد)

لم يخبرك بها أحد..عبارات تجنب قولها خلال مقابلات العمل وإلا سيتم استبعادك

موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

الشيف بوراك ينهار على الهواء بعد رؤية مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC