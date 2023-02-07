جدل حول المساعدات الجزائرية إلى سوريا وحفيظ دراجي على الخط (شاهد)

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وطن- تضاربت المواقف من المساعدات التي قدمتها الجزائر إلى سوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب شمالها الغربي وجنوب تركيا، وبينما احتفى البعض بتلك المساعدات، انتقدها آخرون مؤكدين أن النظام السوري هو من دمر شعبه وبلده منذ سنوات.

الجزائر ترسل مساعدات إلى سوريا

وأرسلت الجزائر، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر شمال سوريا.

ووصلت اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية جزائرية (ثانية) إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إنسانية (غذائية وطبية)، ومعدات إنقاذ للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة.

وقال وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة المحلية، إنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مبرزاً أن فريق الحماية المدينة استجاب بسرعة للعملية التضامنية، مشدداَ على كفاءته واحترافيته.

الجزائر مُقدمة إلى النظام السوري أو الشعب السوري؟

المساعدات التي أرسلتها الجزائر إلى سوريا- وأيضا مثلها إلى تركيا- أثارت تفاعلا واسعا بين النشطاء، حيث علق الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي قائلا “أوّل فريق انقاذ وصل إلى سوريا بعد الزلزال محملًا بالمساعدات للشعب السوري المتضرر كان جزائريًا”.

تثبت #الجزائر اليوم أنها ليست بلد عربي فحسب، بل هي قلب الوطن العربي وأمّ الأوطان التي ترعى ذويها من دون شروط أو حسابات أوّل فريق انقاذ وصل إلى سوريا بعد الزلزال محملًا بالمساعدات للشعب السوري المتضرر كان جزائريًا#انقذوا_سوريا — Elie Abou Najem (@elieabounajem) February 7, 2023

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وفي السياق ذاته قال الناشط الصحراوي “رَاشـــــد” عبر تويتر “سجل يا تاريخ الجزائر دولة المبادئ والمواقف النبيلة هي أول دولة تصل مساعداتها وفرق انقاذها بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب سوريا. لله درّك يا جزائر من يوفك حقك”.

🇸🇾🇩🇿 | سجل يا تاريخ #الجزائر_دولة_المبادئ والمواقف النبيلة هي أول دولة تصل مساعداتها وفرق انقاذها بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب #سوريا. لله درّك يا جزائر من يوفك حقك. #الجزائر — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) February 6, 2023

بدوره كتب الناشط السوري علي أبو نجم “تثبت الجزائر اليوم أنها ليست بلد عربي فحسب، بل هي قلب الوطن العربي وأمّ الأوطان التي ترعى ذويها من دون شروط أو حسابات”.

تثبت #الجزائر اليوم أنها ليست بلد عربي فحسب، بل هي قلب الوطن العربي وأمّ الأوطان التي ترعى ذويها من دون شروط أو حسابات أوّل فريق انقاذ وصل إلى سوريا بعد الزلزال محملًا بالمساعدات للشعب السوري المتضرر كان جزائريًا#انقذوا_سوريا — Elie Abou Najem (@elieabounajem) February 7, 2023

بشار الأسد مجرم حرب قتل شعبه طيلة سنوات

في المقابل، انتقد ناشطون الحملة التي يُروج لها بعض الإعلاميين من أن سوريا لم تحظ بالدعم المناسب مثل تركيا، مؤكدين أن الشعب السوري يستحق كل الدعم والمساندة.

كتب الصحفي الجزائري المعارض “أنور مالك” عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “أبواق العسكر يستغبون الناس حيث يتباهون أن أول مساعدات ذهبت إلى دمشق كانت من الجزائر ويتناسى هؤلاء الأغبياء أن المناطق التي تزلزلت ليست تحت سلطة الأسد بل دمرها وفعل فيها سابقا أبشع مما يحدث حاليا والأشنع أن هذه المساعدات لن تذهب للمتضررين بل هي من نصيب شبيحة النظام..

العبوا غيرها!”.

أبواق العسكر يستغبون الناس حيث يتباهون أن أول مساعدات ذهبت إلى دمشق كانت من الجزائر ويتناسى هؤلاء الأغبياء أن المناطق التي تزلزلت ليست تحت سلطة الأسد بل دمرها وفعل فيها سابقا أبشع مما يحدث حاليا والأشنع أن هذه المساعدات لن تذهب للمتضررين بل هي من نصيب شبيحة النظام..

العبوا غيرها! pic.twitter.com/gTm2fSFvtm — أنور مالك (@anwarmalek) February 7, 2023

واعتبر الناشط المغربي “مهدي البلدي” أن “ما فعله بشار الأسد في سوريا لم يفعله الزلزال، الالاف من السوريين إلى اليوم تحت البيوت، أين كانت اصوات الإعلاميين السوريين من جرائم بشار”.

وأضاف “الزلزال قدر الله ونحن نؤمن بالقدر، ما يجب أن يغضبك هو عمل البشر وليس مشيئة الله يا علا شفيع الشامية الجميلة”.

▪️ما فعله بشار الأسد في سوريا لم يفعله الزلزال، الالاف من السوريين إلى اليوم تحت البيوت، أين كانت اصوات الإعلاميين السوريين من جرا¬ئم بشار، الزلزال قدر الله ونحن نؤمن بالقدر، ما يجب أن يغضبك هو عمل البشر وليس مشيئة الله يا #علا #شفيع الشامية الجميلة!🌹👌 pic.twitter.com/gAxUYIAHsE — مهدي بلدي Mahdi Baladi🇲🇦 (@MahdiBaladi) February 7, 2023

وفي سياق متصل كذلك، علق الناشط السياسي الجزائري “وليد كبير” عبر تويتر متحدثا عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلا “سفاح دمشق ليس رئيس السوريين الذين كانوا ضحايا براميله المتفجرة قبل ان يكونوا ضحايا الزلزال حتى تتم تعزيته وارسال برقية مواساة!”.

وتابع “هذا مجرم حرب والعالم بأسره يتحمل مسؤولية بقاءه دون محاكمة…سفاح دمشق مسؤول عن تهجير 12 مليون سوري من بلاده ومقتل اكثر من مليون شخص!.

سفاح دمشق ليس رئيس السوريين الذين كانوا ضحايا براميله المتفجرة قبل ان يكونوا ضحايا الزلزال حتى تتم تعزيته وارسال برقية مواساة! هذا مجرم حرب والعالم بأسره يتحمل مسؤولية بقاءه دون محاكمة! سفاح دمشق مسؤول عن تهجير 12 مليون سوري من بلاده ومقتل اكثر من مليون شخص! #سوريا_تستغيث pic.twitter.com/fxRXTJIglV — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) February 7, 2023

وكانت طائرات المساعدات الدولية قد انطلقت صوب تركيا ومنطقة الشمال السوري الذي تحكمه المعارضة منذ أمس الإثنين، بعد أن شهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا زلزالا مدمرا أودى إلى الآن بحياة أكثر من 5000 شخص من كلا البلدين.